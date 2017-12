Fuertes choques en Diputados por el voto exterior

El Frente Amplio y los partidos de la oposición terminaron el año en Diputados como se preveía: con un mal relacionamiento. El oficialismo, sumado a Unidad Popular, consiguió aprobar anoche sin presencia del resto de los partidos que se retiró de sala, un proyecto de ley por el cual se interpretan los artículos 77 y 81 de la Constitución en el sentido de que los uruguayos que residen en el exterior no pierden los derechos inherentes a la ciudadanía, y crea un comité honorario interinstitucional que deberá elaborar iniciativas que permitan el voto en el exterior.

La oposición consideró que esto es una forma indirecta de autorizar el voto de los uruguayos que residen fuera del país y por eso demandó un quorum mínimo de 66 votos (2/3 de componentes) para habilitar el tratamiento del tema, en el entendido de que se trata de cambiar en los hechos otros artículos de la Carta Magna que exigen que para votar desde el exterior el ciudadano tenga que avecinarse e inscribirse en el registro cívico.

El nacionalista Pablo Abdala, el colorado Ope Pasquet, el independiente Daniel Radío y el representante del Partido de la Gente, Guillermo Facello, cuestionaron la decisión del presidente José Carlos Mahía de determinar que su criterio indicaba que con mayoría simple se podía aprobar el proyecto, es decir con 50 votos (el FA podía solo), en vez de los 66 que demandarían el apoyo de la oposición, que lo cuestiona.

Abdala dijo que Mahía era "cómplice" de la voluntad del Frente. Y Pasquet señaló que este proyecto "conspira con las instituciones, socava la paz entre los uruguayos". "No se puede desconocer un pronunciamiento de la población en 2009 contra el voto del exterior", señaló.

La bancada oficialista defendió a Mahía y destacó su ecuanimidad.

El diputado socialista Roberto Chiazzaro se defendió diciendo que "no violamos la Constitución. "Se hace terrorismo con eso, politiquería y circo político. No estamos proponiendo el voto en el exterior, que requiere dos tercios de votos", reconoció."Impulsamos esta ley que diga que el hecho de que un uruguayo viva en el exterior no obsta que tenga derecho a votar", explicó.