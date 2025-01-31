Uruguay 0-1 Venezuela: la Celeste perdió el invicto en un polémico partido, pero igual clasificó como líder

Redacción El País

El Sudamericano Sub 20 cerró su primera fase del Grupo A y lo hizo con los dos partidos de la serie que se jugaron en simultáneo y que tuvo a Uruguay frente a Venezuela.

La Celeste arribó a este encuentro sabiendo que tenía la clasificación al hexagonal final consumada, pero también que lo hacía como el líder de su serie a falta de una fecha.

Por su parte, Venezuela ya tenía saldado su destino ya que la selección local había quedado eliminada en la fecha anterior luego de la derrota frente a Paraguay que volvió a ganar —esta vez 2-1 ante Chile— para finalizar en la segunda posición.

Paolo Calione en el partido entre Uruguay y Venezuela en el Sudamericano Sub 20. Foto: @Uruguay.

Lo cierto es que más allá de que Fabián Coito rotó el plantel y eso llevó a que la Vinotinto le hiciera un partido muy parejo a la Celeste, dos jugadas puntuales dejaron muchas dudas respecto al arbitraje que encabezó el brasileño Paulo Zanovelli.

Es que en la primera parte se anuló un gol de Germán Barbas en el que no quedó claro qué se sancionó para no cobrarlo.

En el complemento, el penal que le dio el triunfo a Venezuela dejó muchas dudas ya que no pareció pegarle en la mano a Patricio Pacífico.

Más allá de eso, y de haber perdido el invicto, Uruguay clasificó igual como líder del Grupo A y para el hexagonal final que comenzará el próximo martes y donde la Celeste debutará frente al tercero del Grupo B a definirse este sábado.