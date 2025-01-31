Uruguay 0-1 Venezuela: la Celeste perdió el invicto en un polémico partido, pero igual clasificó como líder

Redacción El País
El Sudamericano Sub 20 cerró su primera fase del Grupo A y lo hizo con los dos partidos de la serie que se jugaron en simultáneo y que tuvo a Uruguay frente a Venezuela.
La Celeste arribó a este encuentro sabiendo que tenía la clasificación al hexagonal final consumada, pero también que lo hacía como el líder de su serie a falta de una fecha.
Por su parte, Venezuela ya tenía saldado su destino ya que la selección local había quedado eliminada en la fecha anterior luego de la derrota frente a Paraguay que volvió a ganar —esta vez 2-1 ante Chile— para finalizar en la segunda posición.
Lo cierto es que más allá de que Fabián Coito rotó el plantel y eso llevó a que la Vinotinto le hiciera un partido muy parejo a la Celeste, dos jugadas puntuales dejaron muchas dudas respecto al arbitraje que encabezó el brasileño Paulo Zanovelli.
Es que en la primera parte se anuló un gol de Germán Barbas en el que no quedó claro qué se sancionó para no cobrarlo.
En el complemento, el penal que le dio el triunfo a Venezuela dejó muchas dudas ya que no pareció pegarle en la mano a Patricio Pacífico.
Más allá de eso, y de haber perdido el invicto, Uruguay clasificó igual como líder del Grupo A y para el hexagonal final que comenzará el próximo martes y donde la Celeste debutará frente al tercero del Grupo B a definirse este sábado.
90+6' | ¡Final del partido!
Uruguay cayó ante Venezuela en un polémico partido y perdió el invicto en el Sudamericano, pero igual clasificó como líder de su grupo.
80' | La Celeste busca el empate sobre el final
Fabián Coito movió el equipo y aunque no consiguió generar demasiado peligro, no baja los brazos y apuesta al empate en el cierre del encuentro.
69' | Esteban Crucci se perdió el empate
Una gran combinación en ataque terminó en asistencia de Lucas Pino para Esteban Crucci que tras sacarse al arquero de arriba, definió a colocar pero apenas afuera y por lo tanto no llegó el empate de la Celeste.
59' | ¡Gol de Venezuela!
Una polémica jugada en el área de Uruguay terminó en penal a favor de Venezuela y Kervin Andrade lo cambió por gol.
¡GOL DE VENEZUELA! 🔥🇻🇪— DSPORTS (@DSports) February 1, 2025
⚽ Kevin Andrade, de penal, abrió el marcador contra Uruguay.
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Un remate rebotó en Patricio Pacífico, el árbitro interpretó que fue mano y sancionó la pena máxima.
55' | Ritmo lento y con pocas llegadas
La Celeste comenzó parada más adelante en el campo respecto a la primera mitad, pero de todas maneras el contexto del juego lleva a que tenga poco ritmo y que las posibilidades de gol sean escasas.
45' | ¡Comenzó el segundo tiempo!
Ya se juega el complemento entre Uruguay y Venezuela por el Grupo A del Sudamericano Sub 20.
45+2' | ¡Final del primer tiempo!
Se terminó la primera parte en el Metropolitano de Lara donde Uruguay y Venezuela empatan sin goles por la última fecha del Grupo A del Sudamericano Sub 20.
38' | Bonilla salvando a Uruguay por duplicado
En pocos segundos, muy buenas intervenciones del arquero Federico Bonilla para evitar el gol de Venezuela. Primero puso la pierna derecha para evitar un remate cruzado y luego contuvo un cabezazo contra el palo.
¡ENORME FEDERICO BONILLA! 🧤🇺🇾— DSPORTS (@DSports) February 1, 2025
▶ El arquero de Uruguay tuvo una doble atajada para mantener el arco en cero contra Venezuela.
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33' | Esta vez el gol que no sumó fue el de Uruguay
Tras una gran jugada colectiva, Agustín Albarracín se metió al área, desbordó, mandó el centro y Germán Barbas definió para adelantar a Uruguay, pero el árbitro cobró posición adelantada.
21' | Conexión que casi adelanta a Uruguay
Una vez más, Gonzalo Petit fue asistente para una chance clara de gol luego de una pared con Agustín Albarracín, donde el hombre de Boston River recibió, remató, pero la pelota cayó en las manos del arquero rival.
¡LO TUVO URUGUAY! 🇺🇾— DSPORTS (@DSports) January 31, 2025
▶ Gran jugada colectiva que terminó en un remate de Albarracín, pero el arquero Aspajo controló el disparo.
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12' | Venezuela es peligroso y aunque anotó, el gol no valió
La selección Vinotinto comenzó mejor que la Celeste y de hecho generó tanto peligro que puso el gol, aunque no subió al marcador por posición adelantanda. Kervin Andrade mandó un centro que Castillo desvió y venció a Bonilla, pero estaba en offside.
4' | La Celeste respondió con un ataque rápido
Una buena combinación colectiva en ofensiva terminó en una asistencia de Gonzalo Petit para que aparezca Mateo Peralta desde afuera del área. Remató a colocar, pero la pelota terminó en las manos del arquero rival.
3' | Venezuela salió en busca del gol desde el inicio
Una seguidilla de tiros de esquina en un minuto generó peligro sobre el arco de la Celeste, pero ninguno de ellos pudo vencer a Facundo Bonilla, el arquero de la Celeste en esta noche.
0' | ¡Comenzó el partido!
Ya juegan Uruguay y Venezuela por la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub 20.
Uruguay 0-1 Venezuela:
Hora: 20:30
Televisa: DSports, Nuevo Siglo, Flow, TCC, Montecable, TV Ciudad y AUF TV
Estadio: Metropolitano de Lara
Árbitros: Paulo Zanovelli; Nailton Souza, Luanderson de Lima (Brasil); Alex Cajas (Ecuador).
Uruguay: Facundo Bonilla; Lucas Agazzi (45' Patricio Pacífico), Paolo Calione, Nicolás Ramos, Facundo González; Mateo Peralta (60' Bruno Calcagno), Thiago Helguera (60' Erico Cuello), Agustín Albarracín (70' Alejandro Severo); Germán Barbas, Gonzalo Petit (60' Lucas Pino), Esteban Crucci. DT: Fabián Coito
Venezuela: Samuel Aspajo; Yiandro Raap, Yulwuis Pérez, Bianneider Tamayo, Luis Balbo (87' Edicson Tamiche); Miguel Vegas (74' Giovanny Sequera), Nicola Profeta; Sebastián Castillo, Kervin Andrade, Daniele Quieto (76' Alessandro Milani); Jesús Duarte. DT: Ricardo Valiño.
Gol: 59' Kervin Andrade (V) / 0-1.
Amarillas: Paolo Calione (U); Giovanny Sequera (V).
El once de Venezuela para enfrentar a Uruguay
Samuel Aspajo; Yiandro Raap, Yulwuis Pérez, Bianneider Tamayo, Luis Balbo; Miguel Vegas, Nicola Profeta; Sebastián Castillo, Kervin Andrade, Daniele Quieto; Jesús Duarte, es el once del entrenador Ricardo Valiño.
Hasta el momento, la Vinotinto solo ganó un partido y fue ante Perú a la que venció por 4-0 y por eso quedó eliminado.
Uruguay cambia y va de blanco ante Venezuela
Por primera vez en el Sudamericano Sub 20, la selección dirigida por Fabián Coito no jugará de celeste y pasará a hacer lo de blanco ante la Vinotinto.
January 31, 2025
Fabián Coito definió el once inicial de Uruguay
Nuevamente, el entrenador uruguayo mete mano en el equipo teniendo en cuenta que la Celeste ya tiene la clasificación al hexagonal consumada.
Facundo Bonilla; Lucas Agazzi, Paolo Calione, Nicolás Ramos, Facundo González; Mateo Peralta, Thiago Helguera, Agustín Albarracín; Germán Barbas, Gonzalo Petit, Esteban Crucci, es el once celeste ante Venezuela.
✍🏼 𝗔𝗦𝗜́ 𝗩𝗔 𝗟𝗔 𝟮𝟬— Selección Uruguaya (@Uruguay) January 31, 2025
Porque así lo dispuso Fabián Coito que es el que dirige la orquesta.
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¡Bienvenidos al minuto a minuto de Uruguay vs. Venezuela!
La Celeste finaliza su participación en la fase de grupos del Sudamericano Sub 20 sabiendo que ya clasificó al hexagonal final y que lo hizo como líder de su serie.