Uruguay 5-0 Bolivia: mirá los goles de la Celeste, que se lució y sumó su segundo triunfo en la Copa América

La selección de Uruguay logró su segundo triunfo consecutivo en la Copa América 2024 tras golear por 5 a 0 a la selección de Bolivia este jueves en el MetLife Stadium de New Jersey para quedar como líder del Grupo C.
El equipo de Marcelo Bielsa se impuso con mucha claridad y contundencia y lo ganó gracias a los tantos de Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo, Federico Valverde y Rodrigo Bentancur para quedar a un paso de los cuartos de final.
90' + 3' ¡Final del partido!
Uruguay se lució ante Bolivia y goleó a la Verde 5-0 para sumar su segundo triunfo en el Grupo C de la Copa América 2024.
88' ¡Gol de Uruguay!
Tiro libre de Giorgian de Arrascaeta desde la izquierda y cabezazo de Rodrigo Bentancur directo al fondo de la red para poner el 5-0 de Uruguay frente a Bolivia en New Jersey.
¡LOTERÍA CELESTE! 🇺🇾— DSPORTS (@DSports) June 28, 2024
➡️ Rodrigo Bentancur pone el quinto gol para que Uruguay gane, guste y golee 5-0 en la CONMEBOL #CopaAméricaEnDSPORTS ante Bolivia.
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81' A la cancha Luis Suárez en Uruguay
Marcelo Bielsa movió el banco de suplentes tras quedar 4-0 arriba y le dio ingreso a Luis Suárez, quien sustituyó a Darwin Núñez en medio de un mar de aplausos. Además, Lucho se quedó con la cinta de capitán.
80' ¡Golazo de Uruguay!
Gran combinación entre Federico Valverde y Facundo Pellistri, quien dentro del área asistió de primera al Pajarito, que puso el 4-0 de la Celeste frente a Bolivia.
¡YA ES GOLEADA DE URUGUAY! 🇺🇾— DSPORTS (@DSports) June 28, 2024
➡️ El Halcón Federico Valverde combinó y definió con un toque sutil para el cuarto gol. Gana la Celeste 4-0 en la CONMEBOL #CopaAméricaEnDSPORTS ante Bolivia
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76' ¡Gol de Uruguay!
Cuando la intensidad de Uruguay había bajado un poco, un gran pase filtrado de Nicolás de la Cruz lo aprovechó dentro del área Maximiliano Araújo, quien definió para poner el 3-0 de la Celeste en New Jersey.
¡GOOOL DE URUGUAY! 🇺🇾— DSPORTS (@DSports) June 28, 2024
➡️ La Celeste liquida el partido con el gol convertido por Maxi Araújo para ponerse 3-0 ante Bolivia en la CONMEBOL #CopaAméricaEnDSPORTS.
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60' ¡Se calentó Marcelo Bielsa en pleno partido!
La intensidad de Uruguay bajó un poco con relación a lo mostrado en la primera parte y luego de una pelota perdida en la mitad de la cancha, Marcelo Bielsa explotó de calentura. Un ratito después, llamó a Federico Valverde para darle algunas indicaciones.
23:03 ¡Empezó el segundo tiempo!
Ya está en marcha el segundo tiempo del partido que Uruguay le está ganando a Bolivia por 2 a 0 en el MetLife Stadium de New Jersey por la segunda fecha del Grupo C de la Copa América 2024.
45' + 1' ¡Se terminó el primer tiempo!
Con Uruguay ganando 2-0 frente a Bolivia con goles de Facundo Pellistri y Darwin Núñez, se terminó el primer tiempo en el MetLife Stadium de New Jersey.
38' Quiso sorprender Carmelo Algarañaz
Nahitan Nández la regaló en la mitad de la cancha y desde muy lejos, Carmelo Algarañaz sacó un remate largo con el que quiso sorprender a Sergio Rochet pero la pelota se fue afuera.
36' Darwin está intratable dentro del área
Gran acción individual de Darwin Núñez dentro del área de Bolivia. El artiguense enganchó de un lado a otro y sacó un zurdazo que se fue por arriba del horizontal. Cerca del tercero la Celeste otra vez.
29' Primera aproximación de Bolivia
La selección de Bolivia logró pisar el área de Uruguay y un fuerte remate de Carmelo Algarañaz encontró bien ubicado a Sergio Rochet, quien contuvo el disparo sin problemas.
27' Otra vez lo tuvo Darwin
Gran jugada de Nicolás de la Cruz y tremendo centro pinchado al área para Darwin Núñez, quien cabeceó bárbaro y la pelota dio en el horizontal para luego irse afuera. Tuvo el tercero Uruguay, que es amplio dominador.
20' ¡Gol de Uruguay!
Uruguay domina campo y pelota y en una salida rápida, Maxi Araújo habilitó notable a Darwin Núñez, quien dentro del área definió bárbaro para poner el 2-0 de la Celeste en New Jersey.
¡SEGUNDO GOOOL DE URUGUAY! 🇺🇾— DSPORTS (@DSports) June 28, 2024
➡️ Darwin Núñez esta vez definió con categoría y Uruguay de a poco liquida las aspiraciones de Bolivia. Ya gana la Celeste 2-0 en la CONMEBOL #CopaAméricaEnDSPORTS.
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7' ¡Gol de Uruguay!
Centro frontal de Nicolás de la Cruz, la bajó Ronald Araujo, no llegó a conectar Mathías Olivera y de cabeza la mandó a guardar Facundo Pellistri para el 1-0 de Uruguay.
¡GOOL DE URUGUAY! 🇺🇾🏆— DSPORTS (@DSports) June 28, 2024
➡️ Abre el marcador Facundo Pellistri y pone el 1-0 por la CONMEBOL #CopaAméricaEnDSPORTS ante Bolivia.
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1' Lo tuvo Uruguay con Darwin
Centro desde la derecha de Nahitan Nández y gran cabezazo de Darwin Núñez que por poco no terminó en el primer gol de Uruguay.
¡Empezó el partido!
Ya están jugando la selección de Uruguay y la selección de Bolivia en el MetLife Stadium de New Jersey por la segunda fecha del Grupo C de la Copa América 2024. ¡Vamo arriba la Celeste!
Uruguay vs. Bolivia
La selección de Uruguay está haciendo el calentamiento previo en el campo de juego del MetLife Stadium
Los jugadores de la selección de Uruguay están haciendo el calentamiento previo al partido que desde la hora 22:00 jugarán frente a la selección de Bolivia en la segunda fecha del Grupo C de la Copa América 2024.
El color de los hinchas de Uruguay que llegaron de todas partes a alentar a la Celeste en New Jersey
Miles de uruguayos se congregaron este jueves en New Jersey para ir a alentar a la Celeste en el MetLife Stadium.
¿Viniste al Metlife Stadium de New Jersey a ver a Uruguay 🇺🇾? Buscate en las fotos 📸 #CopaAmerica2024 pic.twitter.com/3j1b24OgFg— Juan Pablo Romero (@jpromeroh) June 28, 2024
Salieron los goleros de Uruguay a calentar y el público celeste se levantó a aplaudir a los jugadores
Salieron primero los arqueros de la selección de Uruguay y luego los jugadores a calentar al campo de juego del MetLife Stadium de New Jersey y el público se levantó a aplaudir a los futbolistas de la Celeste.
👀 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/eB4LednJk7— Selección Uruguaya (@Uruguay) June 28, 2024
La particular forma que se está utilizando para el riego del campo de juego del MetLife Stadium
El MetLife Stadium tiene césped natural que se instaló para esta Copa América 2024 y así se está regando en la previa al partido entre la selección de Uruguay y Bolivia.
El césped del Metlife Stadium se riega en estos momentos de forma manual con varios funcionarios. Este estadio no tiene riego automático ya que se puso el pasto natural para la Copa América. Para el fútbol americano se utiliza el artificial. Ya hay varios 🇺🇾 adentro. pic.twitter.com/bASygizs1R— Juan Pablo Romero (@jpromeroh) June 27, 2024
Bolivia también tiene el equipo confirmado para enfrentar a Uruguay por Copa América en New Jersey
La selección de Bolivia, que viene de perder en su debut con Estados Unidos en la primera jornada del Grupo C, también tiene el equipo confirmado para enfrentar a Uruguay en el MetLife Stadium de New Jersey.
📝 ¡ALINEACIÓN LISTA! 🇧🇴⚽️— LA VERDE 🇧🇴 (@laverde_fbf) June 27, 2024
✅ Te presentamos a los 11 guerreros de #LaVerde que disputarán el encuentro ante #Uruguay hoy a las 21:00Hrs. 🏆
#RenovemosLailusión #ALaVerdeSiempre❤️💛💚 #FBFtrabajando pic.twitter.com/tFy1cxTgKB
¡Equipo confirmado! Marcelo Bielsa dio a conocer los 11 de Uruguay y hay una sola variente en la Celeste
La selección de Uruguay ya tiene el equipo confirmado para enfrentar a Bolivia y la única variante de Marcelo Bielsa es el ingreso de Nicolás de la Cruz por Giorgian de Arrascaeta en la mitad de la cancha.
✍🏼 𝗘𝗟 𝗢𝗡𝗖𝗘— Selección Uruguaya (@Uruguay) June 27, 2024
Marcelo Bielsa definió que con estos hombres enfrentará a Bolivia por @CopaAmerica.
📺 https://t.co/qVMBrYJR1J #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/kByF0yIaYU
¡Uruguay ya llegó al MetLife Stadium y Ovación está en su puesto para seguir a la Celeste!
La selección de Uruguay ya está en el MetLife Stadium, donde a partir de la hora 22:00 enfrentará a Bolivia por la segunda fecha del Grupo C de la Copa América 2024.
Llega @Uruguay al Metlife Stadium mientras Bolivia ya realiza el reconocimiento del campo de juego.— Juan Pablo Romero (@jpromeroh) June 27, 2024
▶️ Al igual que en Miami, los periodistas estamos aislados totalmente de los hinchas en un lugar que es muy amplio.@ovacionuy @elpaisuy en 🇺🇸#CopaAmerica2024 pic.twitter.com/fko1uM2WXV
Las inmediaciones del MetLife Stadium, en New Jersey, se comenzaron a pintar de "celeste" debido a la buena cantidad de uruguayos que fueron a ver a la selección de Marcelo Bielsa en su cruce ante Bolivia, desde la hora 22:00, por la segunda fecha del Grupo C. Así se vive y se disfruta un momento único para muchos fanáticos de la selección:
De todas partes vienen: siguen llegando uruguayos al MetLife de New Jersey para ver a la Celeste
Un grupo de uruguayos se trasladó desde Toronto hacia New Jersey para ver a la Celeste en la Copa América 2024 y esto le contaron a Juan Pablo Romero en Estados Unidos:
Esta familia se vino desde Toronto 🇨🇦, manejó 8 horas para ver por primera vez a Uruguay fuera del país. Los padres hace 30 que están viviendo en esta zona 👇🏼 pic.twitter.com/gz5DIhCHDa— Juan Pablo Romero (@jpromeroh) June 27, 2024
¡Qué fiesta muchachos! Tambores, alegría y mucho color celeste en las afueras del MetLife Stadium
Los uruguayos viven una verdadera fiesta en New Jersey y en las afueras del MetLife Stadium, el colorido es tremendo en la previa al encuentro entre la selección de Uruguay y la selección de Bolivia por el Grupo C de la Copa América 2024.
La movida de los uruguayos que trabajan en VPV transport, la empresa del 🇺🇾 Pablo Bossi 👇🏼 pic.twitter.com/PyvLozshOc— Juan Pablo Romero (@jpromeroh) June 27, 2024
El vestuario de la Celeste está pronto y hoy Uruguay estrena equipación en la Copa América
La selección de Uruguay tiene el vestuario pronto de cara al partido frente a Bolivia en el que la Celeste estrenará la indumentaria de color blanca con detalles especiales.
😁 𝐕𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐝𝐚𝐧𝐝𝐨...— Selección Uruguaya (@Uruguay) June 27, 2024
Hoy se estrena equipación. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/C6ss4QSh9M
La previa se vive a la uruguaya: fuego prendido, chorizos y gran clima en las afueras del estadio
Un grupo de uruguayos vive de manera más que especial la previa al partido entre la Celeste y Bolivia por el Grupo C de la Copa América 2024.
Néstor es de Villa Española y hace 25 años que está en Estados Unidos. “Tener a la selección acá te remueve muchas cosas” 👇🏼 pic.twitter.com/68pZATjvTi— Juan Pablo Romero (@jpromeroh) June 27, 2024
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Ovación y El País para el partido entre Uruguay y Bolivia por Copa América!
¡Hola a todos y todas! Juan Pablo Romero y Mateo Vázquez, los enviados de Ovación y El País a Estados Unidos, ya están más que activos para comenzar a vivir el minuto a minuto del partido entre la selección de Uruguay y la selección de Bolivia por la segunda fecha del Grupo C de la Copa América 2024.