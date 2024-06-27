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El País Ovación Fútbol

Uruguay 5-0 Bolivia: mirá los goles de la Celeste, que se lució y sumó su segundo triunfo en la Copa América

El equipo de Marcelo Bielsa goleó a la Verde con tantos de Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo, Federico Valverde y Rodrigo Bentancur para quedar a un paso de los cuartos de final.

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Los jugadores de Uruguay celebran el triunfo frente a Bolivia por Copa América.
Los jugadores de Uruguay celebran el triunfo frente a Bolivia por Copa América.
Foto: AFP.

La selección de Uruguay logró su segundo triunfo consecutivo en la Copa América 2024 tras golear por 5 a 0 a la selección de Bolivia este jueves en el MetLife Stadium de New Jersey para quedar como líder del Grupo C.

El equipo de Marcelo Bielsa se impuso con mucha claridad y contundencia y lo ganó gracias a los tantos de Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo, Federico Valverde y Rodrigo Bentancur para quedar a un paso de los cuartos de final.

90' + 3' ¡Final del partido!

Uruguay se lució ante Bolivia y goleó a la Verde 5-0 para sumar su segundo triunfo en el Grupo C de la Copa América 2024.

Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo: el tridente de ataque ideal para Marcelo Bielsa.
Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo: el tridente de ataque ideal para Marcelo Bielsa.
Foto: AFP.

88' ¡Gol de Uruguay!

Tiro libre de Giorgian de Arrascaeta desde la izquierda y cabezazo de Rodrigo Bentancur directo al fondo de la red para poner el 5-0 de Uruguay frente a Bolivia en New Jersey.

81' A la cancha Luis Suárez en Uruguay

Marcelo Bielsa movió el banco de suplentes tras quedar 4-0 arriba y le dio ingreso a Luis Suárez, quien sustituyó a Darwin Núñez en medio de un mar de aplausos. Además, Lucho se quedó con la cinta de capitán.

Luis Suárez en el partido frente a Bolivia por Copa América.
Luis Suárez en el partido frente a Bolivia por Copa América.
Foto: AFP.

80' ¡Golazo de Uruguay!

Gran combinación entre Federico Valverde y Facundo Pellistri, quien dentro del área asistió de primera al Pajarito, que puso el 4-0 de la Celeste frente a Bolivia.

76' ¡Gol de Uruguay!

Cuando la intensidad de Uruguay había bajado un poco, un gran pase filtrado de Nicolás de la Cruz lo aprovechó dentro del área Maximiliano Araújo, quien definió para poner el 3-0 de la Celeste en New Jersey.

60' ¡Se calentó Marcelo Bielsa en pleno partido!

La intensidad de Uruguay bajó un poco con relación a lo mostrado en la primera parte y luego de una pelota perdida en la mitad de la cancha, Marcelo Bielsa explotó de calentura. Un ratito después, llamó a Federico Valverde para darle algunas indicaciones.

Marcelo Bielsa, director técnico de la selección de Uruguay.
Marcelo Bielsa, director técnico de la selección de Uruguay.
Foto: AFP.

23:03 ¡Empezó el segundo tiempo!

Ya está en marcha el segundo tiempo del partido que Uruguay le está ganando a Bolivia por 2 a 0 en el MetLife Stadium de New Jersey por la segunda fecha del Grupo C de la Copa América 2024.

Mathías Olivera en el partido entre Uruguay y Bolivia por la Copa América.
Mathías Olivera en el partido entre Uruguay y Bolivia por la Copa América.
Foto: AFP.

45' + 1' ¡Se terminó el primer tiempo!

Con Uruguay ganando 2-0 frente a Bolivia con goles de Facundo Pellistri y Darwin Núñez, se terminó el primer tiempo en el MetLife Stadium de New Jersey.

Federico Valverde se lleva la pelota ante la marca de Miguel Terceros.
Federico Valverde se lleva la pelota ante la marca de Miguel Terceros.
Foto: AFP.

38' Quiso sorprender Carmelo Algarañaz

Nahitan Nández la regaló en la mitad de la cancha y desde muy lejos, Carmelo Algarañaz sacó un remate largo con el que quiso sorprender a Sergio Rochet pero la pelota se fue afuera.

36' Darwin está intratable dentro del área

Gran acción individual de Darwin Núñez dentro del área de Bolivia. El artiguense enganchó de un lado a otro y sacó un zurdazo que se fue por arriba del horizontal. Cerca del tercero la Celeste otra vez.

29' Primera aproximación de Bolivia

La selección de Bolivia logró pisar el área de Uruguay y un fuerte remate de Carmelo Algarañaz encontró bien ubicado a Sergio Rochet, quien contuvo el disparo sin problemas.

27' Otra vez lo tuvo Darwin

Gran jugada de Nicolás de la Cruz y tremendo centro pinchado al área para Darwin Núñez, quien cabeceó bárbaro y la pelota dio en el horizontal para luego irse afuera. Tuvo el tercero Uruguay, que es amplio dominador.

Darwin Núñez celebra un gol con Uruguay
Darwin Núñez celebra un gol con Uruguay.
AFP fotos

20' ¡Gol de Uruguay!

Uruguay domina campo y pelota y en una salida rápida, Maxi Araújo habilitó notable a Darwin Núñez, quien dentro del área definió bárbaro para poner el 2-0 de la Celeste en New Jersey.

7' ¡Gol de Uruguay!

Centro frontal de Nicolás de la Cruz, la bajó Ronald Araujo, no llegó a conectar Mathías Olivera y de cabeza la mandó a guardar Facundo Pellistri para el 1-0 de Uruguay.

1' Lo tuvo Uruguay con Darwin

Centro desde la derecha de Nahitan Nández y gran cabezazo de Darwin Núñez que por poco no terminó en el primer gol de Uruguay.

Darwin Núñez con la selección de Uruguay en la Copa América 2024
Darwin Núñez con la selección de Uruguay en la Copa América 2024.
AFP fotos

¡Empezó el partido!

Ya están jugando la selección de Uruguay y la selección de Bolivia en el MetLife Stadium de New Jersey por la segunda fecha del Grupo C de la Copa América 2024. ¡Vamo arriba la Celeste!

La selección de Uruguay está haciendo el calentamiento previo en el campo de juego del MetLife Stadium

Los jugadores de la selección de Uruguay están haciendo el calentamiento previo al partido que desde la hora 22:00 jugarán frente a la selección de Bolivia en la segunda fecha del Grupo C de la Copa América 2024.

La selección de Uruguay haciendo el calentamiento previo en el MetLife Stadium de New Jersey.
La selección de Uruguay haciendo el calentamiento previo en el MetLife Stadium de New Jersey.
Foto: Juan Pablo Romero.

Salieron los goleros de Uruguay a calentar y el público celeste se levantó a aplaudir a los jugadores

Salieron primero los arqueros de la selección de Uruguay y luego los jugadores a calentar al campo de juego del MetLife Stadium de New Jersey y el público se levantó a aplaudir a los futbolistas de la Celeste.

La particular forma que se está utilizando para el riego del campo de juego del MetLife Stadium

El MetLife Stadium tiene césped natural que se instaló para esta Copa América 2024 y así se está regando en la previa al partido entre la selección de Uruguay y Bolivia.

Bolivia también tiene el equipo confirmado para enfrentar a Uruguay por Copa América en New Jersey

La selección de Bolivia, que viene de perder en su debut con Estados Unidos en la primera jornada del Grupo C, también tiene el equipo confirmado para enfrentar a Uruguay en el MetLife Stadium de New Jersey.

¡Equipo confirmado! Marcelo Bielsa dio a conocer los 11 de Uruguay y hay una sola variente en la Celeste

La selección de Uruguay ya tiene el equipo confirmado para enfrentar a Bolivia y la única variante de Marcelo Bielsa es el ingreso de Nicolás de la Cruz por Giorgian de Arrascaeta en la mitad de la cancha.

¡Uruguay ya llegó al MetLife Stadium y Ovación está en su puesto para seguir a la Celeste!

La selección de Uruguay ya está en el MetLife Stadium, donde a partir de la hora 22:00 enfrentará a Bolivia por la segunda fecha del Grupo C de la Copa América 2024.

De todas partes vienen: siguen llegando uruguayos al MetLife de New Jersey para ver a la Celeste

Un grupo de uruguayos se trasladó desde Toronto hacia New Jersey para ver a la Celeste en la Copa América 2024 y esto le contaron a Juan Pablo Romero en Estados Unidos:

¡Qué fiesta muchachos! Tambores, alegría y mucho color celeste en las afueras del MetLife Stadium

Los uruguayos viven una verdadera fiesta en New Jersey y en las afueras del MetLife Stadium, el colorido es tremendo en la previa al encuentro entre la selección de Uruguay y la selección de Bolivia por el Grupo C de la Copa América 2024.

El vestuario de la Celeste está pronto y hoy Uruguay estrena equipación en la Copa América

La selección de Uruguay tiene el vestuario pronto de cara al partido frente a Bolivia en el que la Celeste estrenará la indumentaria de color blanca con detalles especiales.

La previa se vive a la uruguaya: fuego prendido, chorizos y gran clima en las afueras del estadio

Un grupo de uruguayos vive de manera más que especial la previa al partido entre la Celeste y Bolivia por el Grupo C de la Copa América 2024.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Ovación y El País para el partido entre Uruguay y Bolivia por Copa América!

¡Hola a todos y todas! Juan Pablo Romero y Mateo Vázquez, los enviados de Ovación y El País a Estados Unidos, ya están más que activos para comenzar a vivir el minuto a minuto del partido entre la selección de Uruguay y la selección de Bolivia por la segunda fecha del Grupo C de la Copa América 2024.

El MetLife Stadium a la espera del partido entre Uruguay y Bolivia.
El MetLife Stadium a la espera del partido entre Uruguay y Bolivia.
Foto: @Uruguay.

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