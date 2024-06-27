Uruguay 5-0 Bolivia: mirá los goles de la Celeste, que se lució y sumó su segundo triunfo en la Copa América

La selección de Uruguay logró su segundo triunfo consecutivo en la Copa América 2024 tras golear por 5 a 0 a la selección de Bolivia este jueves en el MetLife Stadium de New Jersey para quedar como líder del Grupo C.

El equipo de Marcelo Bielsa se impuso con mucha claridad y contundencia y lo ganó gracias a los tantos de Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo, Federico Valverde y Rodrigo Bentancur para quedar a un paso de los cuartos de final.