MC Torque 1-0 Nacional: el Ciudadano aprovechó un error de Báez y sorprendió al tricolor en el debut

Redacción El País
El Nacional 2025 puso marcha este domingo en el Estadio Centenario y sufrió una sorpresiva derrota ante Montevideo City Torque, que logró el ascenso a Primera tras haber superado los playoffs de la Segunda División Profesional y comenzó con el pie derecho.
El partido, que marcaba el inicio del Torneo Apertura para ambos, finalizó con triunfo 1-0 para los Ciudadanos, que se aventajaron en el marcador gracias al gol de Nahuel Leivas.
Entre otras particularidades, el cruce tuvo como novedad la aparición del venezolano Rómulo Otero en el 11 inicial que mandató el entrenador Martín Lasarte, hoy al frente de los tricolores. También estuvo desde el vamos el colombiano Julián Millán, otra de las incorporaciones del mercado de pases y que, pese a estar en duda al inicio de la semana, llegó en condiciones óptimas al partido.
El resultado supuso la segunda victoria de Torque frente a Nacional, al que se ha enfrentado en 13 oportunidades. Para el tricolor la derrota marca un duro revés en la previa al clásico del próximo domingo.
90+6' ¡Final del partido!
Montevideo City Torque ganó en el Estadio Centenario y dio la sorpresa ante Nacional en el estreno del Torneo Apertura. El gol lo anotó el lateral Nahuel Leivas.
85' | Buen intento de Arady
El recién ingresado Bruno Arady le sacó la pelota de los pies a Mauricio Pereyra y buscó enseguida el arco. El remate iba bien dirigido, pero lo contuvo sin dejar rebote Tinaglini.
75' | Damiani estuvo muy cerca del empate
Villalba tiró un centro por lo bajo, la pelota se desvió en el camino y por el medio apareció Bruno Damiani, que llegó a tocarla, pero no la interceptó con la fuerza suficiente para empujarla y convertir. Al arquero Tinaglini le quedó justo entre las piernas.
71' | Una más para los tricolores
Casi cayendo y sin ángulo claro de remate, lo intentó de media distancia Christian Oliva. Nuevamente la pelota se marchó por lo alto.
70' | Llegó Nacional; se le fue por arriba a Otero
Una muy buena combinación entre Ancheta, Mederos, Villalba, Mauricio Pereyra y otra vez Mederos derivó en que el chico se la cediera al medio a Otero, quien le pegó de primera y la mandó por encima del horizontal.
66' | El equipo no reacciona y la hinchada responde con un pedido
Martín Lasarte movió el banco de suplentes y, además de darle minutos a Mauricio Pereyra, Rodrigo Mederos y Emiliano Ancheta -que ingresaron desde el banco de suplentes-, le dio lugar a Lucas Villalba para intentar romper el cero del arco rival. La hinchada respondió coreando: "Esta noche cueste lo que cueste, esta noche tenemos que ganar".
46' | Comenzó el segundo tiempo
Ya se juega el complemento del partido entre Torque y Nacional en el Centenario.
45+1' | Final del primer tiempo
El árbitro Javier Feres se llevó el silbato a la boca y puso fin a los primeros 45 minutos entre Torque y Nacional.
44' | Jeremía Recoba se filtró, pero pateó sin potencia
El puntero avanzó por calle central y, muy rodeado por sus marcadores, probó de zurda y le salió sin potencia la definición.
41' | Apareció Catarozzi por el medio para conectar
La fabricaron por derecha y el Ojito Rodríguez terminó sacando un centro a la cabeza de Franco Catarozzi, que apareció por el medio y conectó bien de cabeza; pasó cerca.
38' | Núñez encaró y Torque llegó de nuevo
Walter Núñez se perfiló de izquierda a derecha, castigó con un remate raso, pero el intento pasó lejos y se fue a varios metros del palo custodiado por Mejía.
35'| Nahuel da Silva buscó arco y Mejía contuvo
El arquero panameño se quedó con el intento del número 31 de Torque, que enganchó hacia el medio y se apuró al definir de zurda. Le salió débil y rastrera la definición desde afuera del área.
29' | Buen remate de Otero
El número 22 volvió a encargarse de la pelota quieta y estuvo cerca de convertir. Despejó muy bien el arquero Francisco Tinaglini justo después de que le picara el balón.
25' | Coates cabeceó en el área
El venezolano Rómulo Otero buscó el centro al área en una pelota quieta y encontró por el segundo palo a Sebastián Coates, que la mandó por arriba del travesaño.
18' | ¡Gol de Torque!
Gabriel Báez perdió en un duelo personal con Franco Pizzichillo, el lateral terminó jugando la pelota al medio y por el segundo palo apareció Nahuel Leivas para fusilar a Luis Mejía y romper el 0-0.
12' | Nueva situación de gol
Christian Oliva filtró a espaldas de los zagueros, Bruno Damiani recepcionó de pecho y Gabriel Báez, que venía de frente, la calzó y se le fue desviado el remate.
8' | Primer remate tricolor
El Ojito Rodríguez se perfiló y encontró el espacio para sacar un derechazo desde afuera del área, pero la ejecución se le fue demasiado alta.
¡Comenzó el partido!
Ciudadanos y tricolores juegan en el Estadio Centenario en el estreno del Torneo Apertura.
Montevideo City Torque vs. Nacional
Hora: 19:30.
TV: VTV Plus y Disney+.
Estadio: Centenario.
Árbitro: Javier Feres.
Asistentes: Gustavo Márquez Lisboa y Sebastián Schroeder.
Cuarto árbitro: Andrés Martínez.
VAR: Andrés Cunha.
AVAR: Santiago Fernández.
Montevideo City Torque: Francisco Tinaglini; Franco Pizzichillo, Gary Kagelmacher, Eduardo Agüero, Nahuel Leivas (78' G. Fratta); Pablo Siles (60' E. Obregón), Sebastián Rodríguez (78' F. Silveira), Lautaro López; Walter Núñez (78' J. Neris); Diogo Guzmán (60' S. Costa), Nahuel Da Silva. DT: Martín Cicotello.
Nacional: Luis Mejía; Lucas Morales (45' E. Ancheta), Sebastián Coates, Julián Millán, Gabriel Báez; Nicolás Rodríguez (45' M. Pereyra), Christian Oliva, Franco Catarozzi (45' R. Mederos); Rómulo Otero (82' B. Arady), Bruno Damiani, Jeremía Recoba (65' L. Villalba). DT: Martín Lasarte.
Goles: 18' N. Leivas.
Amarillas: G. Kagelmacher, F. Pizzichillo, E. Obregón (T); C. Oliva, M. Pereyra, R. Mederos (N).
¡Montevideo City Torque tiene su 11 confirmado para recibir a Nacional!
El equipo dirigido por Martín Cicotello ya fue anunciado por el club a través de sus redes sociales. Destaca la presencia de Gary Kagelmacher en la defensa y Sebastián Rodríguez en el mediocampo.
𝐗𝐈 ᴠs Nᴀᴄɪᴏɴᴀʟ. pic.twitter.com/rMSswksZfj— Montevideo City Torque (@MvdCityTorque) February 2, 2025
¡Nacional tiene equipo confirmado!
El tricolor sale a escena con una modificación respecto al clásico de la Supercopa, en el que venció a Peñarol por 2-1. Deja su lugar el Diente López (expulsado) e ingresa el venezolano Rómulo Otero.
📋 Así #JuegaNacional 🆚 @MvdCityTorque 💪🏼🔵⚪️🔴— Nacional (@Nacional) February 2, 2025
🏆 @LigaAUF
⚽️ Fecha 1️⃣ Torneo Apertura pic.twitter.com/E5H7O3qK6J
Llegó Nacional al Centenario
El plantel de Nacional se trasladó en ómnibus desde Los Céspedes y ya bajó rumbo a los vestuarios del Estadio Centenario. El último en ingresar fue el preparador físico Marcelo Tulbovitz.
Sin Eduardo Vargas, pero con la vuelta de Rodrigo Mederos, Nacional tiene la lista de convocados
Como se había presagiado desde el arranque, Eduardo Vargas no ingresó en la lista seguramente pensando en debutar en el clásico de la segunda fecha. El experimentado delantero chileno, que llegó en este mercado de pases, está sumando ritmo para formar parte del once inicial próximamente.
La lista, conformada por 21 futbolistas, tampoco tiene al arquero Ignacio Suárez que continúa la recuperación de su lesión y por eso el arquero suplente volverá a ser Diego Capdevila, más allá de que Luis Mejía será el titular. Diego Romero también está ausente.
Cabe recordar que Diego Herazo y Nicolás López no forman parte de la convocatoria tras ser expulsados en la Supercopa Uruguaya.
El que sí volvió a la lista de convocados y peleará por un cupo en el equipo ante los Ciudadanos es Rodrigo Mederos. El juvenil, de muy buenos minutos en el verano, no estuvo en la lista del clásico, pero vuelve a la consideración del cuerpo técnico.
¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Montevideo City Torque y Nacional por la primera fecha del Torneo Apertura!
El equipo de Ovación y El País te da la bienvenida a la cobertura en vivo del encuentro que desde la hora 19:30 disputan Ciudadanos y tricolores en el Estadio Centenario por la primera fecha del Torneo Apertura en lo que supone el estreno de ambos clubes en la Liga AUF Uruguaya.