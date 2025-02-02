MC Torque 1-0 Nacional: el Ciudadano aprovechó un error de Báez y sorprendió al tricolor en el debut

Redacción El País

El Nacional 2025 puso marcha este domingo en el Estadio Centenario y sufrió una sorpresiva derrota ante Montevideo City Torque, que logró el ascenso a Primera tras haber superado los playoffs de la Segunda División Profesional y comenzó con el pie derecho.

El partido, que marcaba el inicio del Torneo Apertura para ambos, finalizó con triunfo 1-0 para los Ciudadanos, que se aventajaron en el marcador gracias al gol de Nahuel Leivas.

Entre otras particularidades, el cruce tuvo como novedad la aparición del venezolano Rómulo Otero en el 11 inicial que mandató el entrenador Martín Lasarte, hoy al frente de los tricolores. También estuvo desde el vamos el colombiano Julián Millán, otra de las incorporaciones del mercado de pases y que, pese a estar en duda al inicio de la semana, llegó en condiciones óptimas al partido.

Jairo Amaro y Rómulo Otero en la previa del amistoso entre Nacional y Olimpia en el Gran Parque Central. Foto: Estefanía Leal.

El resultado supuso la segunda victoria de Torque frente a Nacional, al que se ha enfrentado en 13 oportunidades. Para el tricolor la derrota marca un duro revés en la previa al clásico del próximo domingo.