Juventud 1-0 Liverpool: el Pedrense quedó en la pelea y dejó sin invicto y, por ahora, sin título al negriazul

Redacción El País

El Torneo Apertura podía definir su campeón este mismo domingo si es que Liverpool le ganaba a Juventud de Las Piedras en el Parque Artigas por la fecha 14.

El equipo de Joaquín Papa, que llegó como el único invicto del año, buscaba coronar así un gran inicio de año y además asegurarse su lugar en la definición de la Liga AUF Uruguaya.

Pero el Pedrense tenía otras intenciones, lo ganó por 1-0 por gol de Bruno Larregui y no solo le quitó el invicto y dejó en suspenso el título de Liverpool, sino que además quedó en la pelea por la consagración.

En la última fecha de Apertura, los dirigidos por Diego Monarriz tendrán chance de ser campeones ya que quedaron a dos puntos de los de Belvedere con tres en juego, más allá de que arriba todavía tienen a Nacional, a un punto de los de Joaquín Papa.