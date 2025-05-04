Juventud 1-0 Liverpool: el Pedrense quedó en la pelea y dejó sin invicto y, por ahora, sin título al negriazul

Redacción El País
El Torneo Apertura podía definir su campeón este mismo domingo si es que Liverpool le ganaba a Juventud de Las Piedras en el Parque Artigas por la fecha 14.
El equipo de Joaquín Papa, que llegó como el único invicto del año, buscaba coronar así un gran inicio de año y además asegurarse su lugar en la definición de la Liga AUF Uruguaya.
Pero el Pedrense tenía otras intenciones, lo ganó por 1-0 por gol de Bruno Larregui y no solo le quitó el invicto y dejó en suspenso el título de Liverpool, sino que además quedó en la pelea por la consagración.
En la última fecha de Apertura, los dirigidos por Diego Monarriz tendrán chance de ser campeones ya que quedaron a dos puntos de los de Belvedere con tres en juego, más allá de que arriba todavía tienen a Nacional, a un punto de los de Joaquín Papa.
90+9' | ¡Final del partido!
Juventud de Las Piedras y un triunfazo en su casa para evitar el título de Liverpool, al menos en esta fecha, y meterse en la pelea quedando a dos unidades del negriazul. Bruno Larregui fue el autor del único gol del encuentro.
90+4' | Forclaz tuvo el empate, pero el palo lo negó
El atacante argentino tomó un rebote en la puerta del área, le pegó de aire y de primera y su envío, que dejó parado a Sebastián Sosa, pegó en el palo y por poco no fue el empate.
89' | Tras cinco minutos de revisión, el VAR anuló el 2-0 de Juventud
David Morosini definió de forma poco ortodoxa, pero efectiva. Casi que de rebote venció a Lentinelly tras un tiro de esquina, pero el VAR revisó la jugada y estaba en posición adelantada.
80' | Los minutos pasan, Liverpool no encuentra los caminos
Joaquín Papa metió mano en el equipo, pero no encuentra los caminos para lastimar a un Juventud de Las Piedras que también modificó, pero para sumar futbolistas en su bloque bajo y así buscar que los de Belvedere no encuentren el empate.
65' | El negriazul tiene la pelota, pero no es profundo
Los dirigidos por Joaquín Papa vuelven a dominar el esférico en el Parque Artigas, pero el bloque bajo de Juventud de Las Piedras evita que los ataques sean realmente peligrosos. ¿Lo mejor? Un remate de Hugo Quintana que contuvo Sebastián Sosa.
47' | Larregui tuvo el segundo y se salvó Liverpool
El autor del único gol del partido apareció muy solo dentro del área negriazul, la bajó de pecho y remató de volea, pero justo se desvió en Facundo Perdomo y la pelota al tiro de esquina.
¡Comenzó el segundo tiempo!
En el Parque Artigas ya se juega el complemento entre Juventud de Las Piedras y Liverpool en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura donde el local gana por el tanto de Bruno Larregui.
45+1' | ¡Final del primer tiempo!
Se fueron los primeros 45 minutos en el Parque Artigas donde Juventud de Las Piedras está venciendo por 1-0 a Liverpool gracias al gol de Bruno Larregui y está evitando la consagración del negriazul.
42' | Sebastián Sosa evitó el empate de Amaro
Nuevamente apareció el puntero por derecha para meterse en el área y definir cruzado ante la salida de Sebastián Sosa que achicó bien y mandó la pelota al tiro de esquina.
40' | ¡Gol de Juventud!
Una gran asistencia de Jonathan Urretaviscaya dejó de cara al gol a Bruno Larregui que quedó mano a mano con Sebastián Lentinelly a quien venció con un remate corto.
31' | Lo tuvo Larregui y salvó Lentinelly
A pesar de la insistencia de Liverpool, la más clara la tuvo Juventud de Las Piedras. Tras un centro desde la izquierda, el que ganó fue Bruno Larregui, pero el disparo terminó en las manos de Sebastián Lentinelly con una gran atajada.
30' | Juventud se animó, pero Liverpool generó
El equipo de Diego Monarriz se adelantó algunos metros en la cancha y eso le permitió llegar con pelotas paradas al arco de Lentinelly, pero sin demasiado efecto. Por su parte, los de Papa generaron otra posibilidad por Kevin Amaro que se metió al área y disparó de tijera, pero sin demasiada fuerza.
20' | Liverpool vuelca el juego sobre el arco rival
Con atacantes rápidos y peligrosos por afuera, el equipo de Joaquín Papa intenta meter en su área al Pedrense, que tiene el contragolpe para contrarrestar los ataques de la visita.
9' | La primera la tuvo Abel Hernández
Nicolás Vallejo fue el encargado de comandar un ataque en el que desbordó, mandó el centro y Abel Hernández se anticipó a su rival, pero el envío se fue apenas afuera del vertical derecho de Sosa.
5' | Inicio parejo, pero con Liverpool dominando la pelota
El negriazul, conociendo la chance que tiene en la tarde del Parque Artigas, salió a buscar el arco rival y se hizo con el esférico en los primeros minutos.
¡Comenzó el partido!
Ya juegan Juventud de Las Piedras y Liverpool en el Parque Artigas por la fecha 14 del Torneo Apertura donde el negriazul será campeón si suma de a tres.
Juventud 1-0 Liverpool
Juventud: Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy (74' David Morosini), Valentín Gauthier, Maizon Rodríguez, Emmanuel Mas; Iván Rossi, Rodrigo Chagas (64' Facundo Pérez), Ramiro Peralta (82' Rodrigo Rodríguez), Jonathan Urretaviscaya; Bruno Larregui (74' José Aja), Agustín Rodríguez (82' Thomas Rodríguez). DT: Diego Monarriz.
Liverpool: Sebastián Lentinelly; Facundo Perdomo (66' Renzo Machado), Martín Rea, Nicolás Cabral, Enzo Castillo (75' Agustín Cayetano); Hugo Quintana (90' Lucas Acosta), Martín Rabuñal (90' Diego Rodríguez), Gonzalo Napoli (66' Ezequiel Forclaz); Kevin Amaro, Abel Hernández, Nicolás Vallejo. DT: Joaquín Papa.
Gol: 40' Bruno Larregui (J) /1-0.
Amarillas: Jonathan Urretaviscaya, Thomas Rodríguez (J).
Hora: 15:00
Televisa: VTV Plus y Disney+
Estadio: Parque Artigas
Árbitro: Gustavo Tejera
Asistentes: Héctor Bergaló y Marcos Rosamen.
Cuarto árbitro: Federico Arman.
VAR: Antonio García
AVAR: Santiago Fernández.
Los equipos en cancha para el calentamiento previo
Ambos planteles están en el campo de juego del Parque Artigas con los trabajos previos al partido en el que Juventud de Las Piedras y Liverpool se medirán por la fecha 14 del Torneo Apertura.
¡Juventud de las Piedras y el equipo confirmado!
Diego Monarriz dio a conocer el once inicial del equipo pedrense para ir en busca de una victoria que lo ponga en la pelea por el Apertura.
El once pedrense: Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy, Valentín Gauthier, Maizon Rodríguez, Emmanuel Mas; Iván Rossi, Rodrigo Chagas, Ramiro Peralta, Jonathan Urretaviscaya; Bruno Larregui, Agustín Rodríguez.
EL ONCE 🫡 pic.twitter.com/aevSg7boZd— Club Atlético Juventud (@JuventudUy) May 4, 2025
¡Liverpool tiene el once confirmado!
Joaquín Papa dio a conocer el once inicial para visitar el Parque Artigas y donde el negriazul pone lo mejor a disposición.
El once negriazul: Sebastián Lentinelly; Facundo Perdomo, Martín Rea, Nicolás Cabral, Enzo Castillo; Hugo Quintana, Martín Rabuñal, Gonzalo Napoli; Kevin Amaro, Abel Hernández, Nicolás Vallejo.
¡𝗘𝗟 𝗢𝗡𝗖𝗘ⵑ— Liverpool Fútbol Club (@LiverpoolFC1915) May 4, 2025
Así juega Liverpool ante Juventud.
⚫️🔵 ¡Vamo’ el negro! pic.twitter.com/bA71EA8P43
El negriazul defiende la cima y también el invicto
Los dirigidos por Joaquín Papa aún no perdieron en el Torneo Apertura y además suman cuatro juegos de la temporada 2024 para llegar a los 18 encuentros sin derrotas de forma consecutiva.
Así lo viven los hinchas en el Parque Artigas
A falta de dos horas para el inicio del partido, el plantel de Joaquín Papa llegó al Parque Artigas de Las Piedras y ahí estaban esperando parte de los fanáticos negriazules que dijeron presente en el escenario de Juventud.
¡TODOS JUNTOS LA BANDA Y LOS JUGADORES! pic.twitter.com/9ehjhbWZ6z— Liverpool Fútbol Club (@LiverpoolFC1915) May 4, 2025
Juventud sabe que de ganar se mete en la pelea
El Pedrense, más allá de que ganando puede quitarle la posibilidad a Liverpool de ser campeón este fin de semana, también sabe que de conseguir las tres unidades quedará a solo dos puntos del equipo de Belvedere con tres en juego.
La nómina de Joaquín Papa en Liverpool
El entrenador del negriazul dio a conocer sus convocados para jugar en el Parque Artigas ante Juventud de Las Piedras con la presencia de Agustín Cayetano y Ezequiel Forclaz quienes estaban sentidos y recuperándose de distintas lesiones.
✅ Los convocados para enfrentar a Juventud en el Parque Artigas. pic.twitter.com/74ujOLDihi— Liverpool Fútbol Club (@LiverpoolFC1915) May 4, 2025
La gestión que no dio frutos y las entradas agotadas
La institución negriazul solicitó a Juventud de Las Piedras utilizar la tribuna principal del Parque Artigas, pero la respuesta fue negativa. En un principio solo se habilitaron entradas para socios de Liverpool y luego un remanente de entradas generales, pero todas se agotaron. La expectativa es grande en los fanáticos del equipo de Belvedere.
Los jugadores a disposición de Diego Monarriz
El entrenador argentino que dirige a Juventud de Las Piedras dio a conocer la nómina de futbolistas con los que contará para este duelo ante Liverpool.
📋 𝐂𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 por 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐌𝐨𝐧𝐚𝐫𝐫𝐢𝐳— Club Atlético Juventud (@JuventudUy) May 4, 2025
🆚 @LiverpoolFC1915 #SomosPedrenses 🔵⚪️ pic.twitter.com/ALjJWbOkLW
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Juventud de Las Piedras vs. Liverpool!
El Pedrense y el negriazul se miden por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya en un partido que puede definir al campeón del primer certamen corto del año si es que los de Joaquín Papa se quedan con los tres puntos.