Cerro Largo 0-4 Nacional: no le pesó ni el hombre de menos y el tricolor logró tres puntos muy importantes

Enviado a Melo - Cerro Largo

Tras una victoria en cinco fechas, la destitución de Martín Lasarte como entrenador, la derrota en el debut de Copa Libertadores y el anuncio de un nuevo cuerpo técnico, Nacional buscaba cambiar la imagen enfrentando a Cerro Largo (17:30 - VTV Plus y Disney+) en el Ubilla de Melo.

Todavía con Martín Ligüera al frente del plantel principal como técnico interino y a la espera del estreno de Pablo Peirano, que este lunes empezará a trabajar con el plantel, el tricolor apostaba a sumar de a tres y lo logró de muy buena manera.

Es que el tricolor goleó y fue efectivo con las chances que tuvo para volver a ganar en el Ubilla de Melo. Un doblete de Rómulo Otero y goles de Luciano Boggio y Lucas Villalba configuraron la victoria.

Para hacerlo tuvo que superar a un Cerro Largo que había encontrado en su estadio una fortaleza al punto que sumaba 12 partidos sin derrotas como local en el marco de la Liga AUF Uruguaya, un hecho que el tricolor cortó y de hecho había sido el último que lo había logrado.