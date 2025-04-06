Cerro Largo 0-4 Nacional: no le pesó ni el hombre de menos y el tricolor logró tres puntos muy importantes

Enviado a Melo - Cerro Largo
Tras una victoria en cinco fechas, la destitución de Martín Lasarte como entrenador, la derrota en el debut de Copa Libertadores y el anuncio de un nuevo cuerpo técnico, Nacional buscaba cambiar la imagen enfrentando a Cerro Largo (17:30 - VTV Plus y Disney+) en el Ubilla de Melo.
Todavía con Martín Ligüera al frente del plantel principal como técnico interino y a la espera del estreno de Pablo Peirano, que este lunes empezará a trabajar con el plantel, el tricolor apostaba a sumar de a tres y lo logró de muy buena manera.
Es que el tricolor goleó y fue efectivo con las chances que tuvo para volver a ganar en el Ubilla de Melo. Un doblete de Rómulo Otero y goles de Luciano Boggio y Lucas Villalba configuraron la victoria.
Para hacerlo tuvo que superar a un Cerro Largo que había encontrado en su estadio una fortaleza al punto que sumaba 12 partidos sin derrotas como local en el marco de la Liga AUF Uruguaya, un hecho que el tricolor cortó y de hecho había sido el último que lo había logrado.
90+2' ¡Final del partido!
Nacional ganó, gustó y goleó en Melo venciendo 4-0 a Cerro Largo en el Ubilla gracias a un doblete de Rómulo Otero y goles de Luciano Boggio y Lucas Villalba que le permitieron al Bolso volver a sumar de a tres.
85' | Nacional domina el marcador, pero el Arachán busca un descuento
Pese a la amplia diferencia en el marcador, el equipo local no baja los brazos para ir a buscar, al menos, un gol, pero también tiene que tener cuidado porque cada contragolpe de Lucas Villalba es peligroso y de hecho uno de ellos ya terminó en gol.
74' | ¡Gol de Nacional!
Lucas Morales trepó por banda derecha, le puso la pelota en profundidad a Lucas Villalba que encaró y remató cruzado para poner el cuarto en el Ubilla de Melo.
62' | ¡Gol de Nacional!
Rómulo Otero apareció en el momento justo. Cuando el tricolor se quedó con 10 jugadores, por la expulsión de Herazo, el venezolano mostró su mejor pegada y de tiro libre marcó el tercero.
60' | Mejía sigue siendo clave para evitar el descuento
Luego de un centro al segundo palo, el que apareció fue Mauricio Affonso. Lo hizo muy solo, pero un tanto incómodo y aunque el cabezazo fue al arco, terminó en las manos del arquero panameño.
57' | ¡Roja en Nacional!
Diego Herazo recibió la segunda amarilla, ante dos faltas sobre Mauro Brasil, y de esta forma Nacional se queda con 10 futbolistas para la última media hora.
55' | Dos en un minuto para Cerro Largo
El Arachán busca el descuento en el Ubilla y en un minuto tuvo dos chances claras. La primera la evitó Luis Mejía tras un remate bajo de Mauro Brasil y luego Agustín Pérez se lo perdió abajo del arco con un cabezazo.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Sigue el fútbol en el Ubilla de Melo donde el tricolor supera 2-0 al Arachán gracias a los tantos de Luciano Boggio y Rómulo Otero por la fecha 10 del Torneo Apertura.
45+2' | ¡Final del primer tiempo!
En el Estadio Ubilla está ganando Nacional por 2-0 gracias a los goles de Luciano Boggio y Rómulo Otero en el marco de la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2025.
36' | Villalba peleó y casi llega el tercero tricolor
En una pelota que parecía que se iba afuera, Lucas Villalba la peleó, la ganó marcando abajo y luego asistió a Jeremía Recoba quien remató y su disparo tenía destino de arco, pero justo un rival se cruzó y lo evitó.
31' | ¡Gol de Nacional!
Rómulo Otero cerró de muy buena manera una jugada entreverada en el área rival que Luciano Boggio limpió con una asistencia al venezolano que le pegó de zurda y la colgó del ángulo.
24' | Leandro Otormín empieza a complicar
El "10" aunque no es el que termina las jugadas, sí es el que las genera y esta vez puso un gran pase en profundidad para Medina que tiró un buscapié en el que no llegó por poco Bonifazi cuando era el empate.
18' | El local va en busca del empate
Luego de los primeros 15 minutos, obligado por el marcador, el Arachán salió en busca de la igualdad y casi lo consigue por intermedio de de Alan García que remató cruzado, pero un tanto ancho.
11' | Otero forzó una buena atajada de Gino Santilli
Un tiro libre lejano le permitió al venezolano sacar un potente disparo que complicó al arquero de Cerro Largo que dio rebote hacia el frente y por poco no llegó Diego Herazo.
7' | ¡Gol de Nacional!
Una gran jugada colectiva por banda derecha terminó con un pase profundo de Emiliano Ancheta para encontrar a Luciano Boggio que definió cruzado y venció a Gino Santilli.
0' | Apenas unos segundos y el local complicó
Cerro Largo movió desde el medio y tras un pelotazo largo, Mauricio Affonso la bajó, Diego Hernández habilitó a Leandro Otormín y cuando fue a rematar justo lo cerró un defensa tricolor.
¡Comenzó el partido!
Ya juegan Cerro Largo y Nacional por la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya en el Estadio Ubilla de Melo.
Cerro Largo 0-4 Nacional:
Cerro Largo: Gino Santilli; Alan García, Mauro Brasil (85' Facundo Parada), Martín Gianoli (73' Franco Rossi), Facundo Bonifazi (45' Cristian González); Federico Medina, Sebastián Assis, Alan Di Pippa (45' Agustín Pérez), Bruno Hernández (45' Maximiliano Añasco); Leandro Otormín, Mauricio Affonso. DT: Danielo Núñez.
Nacional: Luis Mejía (77' Ignacio Suárez); Emiliano Ancheta (52' Lucas Morales), Paolo Calione, Julián Millán (77' Sebastián Coates), Diego Romero; Yonatan Rodríguez, Luciano Boggio; Lucas Villalba, Rómulo Otero (64' Nicolás Rodríguez), Jeremía Recoba (64' Christian Oliva); Diego Herazo. DT: Martín Ligüera.
Goles: 7' Luciano Boggio (N) / 0-1; 31' Rómulo Otero (N) / 0-2; 62' Rómulo Otero (N) / 0-3; 74' Lucas Villalba (N) / 0-4.
Amarillas: Martín Gianoli, Facundo Bonifazi, Mauro Brasil, Agustín Pérez (CL); Emiliano Ancheta, Diego Herazo, Julián Millán (N).
Roja: 57' Diego Herazo (N).
Hora: 17:30
Televisa: VTV Plus y Disney+
Estadio: Ubilla
Árbitros: Mathías De Armas; Martín Soppi, Marcos Rosamen; Kevin Fontes
VAR: Daniel Rodríguez y Santiago Fernández.
El vestuario pronto y la roja a la espera
Nacional, como suele ocurrir ante Cerro Largo, dejará de lado su camiseta oficial para pasar a lucir la alternativa. La camiseta roja aguarda por los futbolistas en el vestuario visitante.
👕 Vestuario pronto en Melo pic.twitter.com/ckMngXpaGQ— Nacional (@Nacional) April 6, 2025
¡Así juega Cerro Largo!
Danielo Núñez también dio a conocer el once inicial con el que saldrá al campo de juego del Ubilla de Melo en el marco de la décima fecha del Apertura.
El once arachán: Gino Santilli; Alan García, Mauro Brasil, Martín Gianoli, Facundo Bonifazi; Federico Medina, Sebastián Assis, Alan Di Pippa, Bruno Hernández; Leandro Otormín, Mauricio Affonso.
🏆 @LigaAUFUruguaya— Cerro Largo Fútbol Club (@CerroLargoFc) April 6, 2025
👉🏼 Así sale Cerro Largo frente a @Nacional en el Estadio Ubilla.
¡Dale arachán daleee!#UnClubDePrimera🏹 pic.twitter.com/6ArdNVavzK
Los hinchas tricolores van llegando al Ubilla
En una tarde soleada en Melo, los fanáticos tricolores, así como también los arachanes, se dicen presente en el Ubilla para presenciar uno de los partidos que le da continuidad a la décima fecha del Apertura.
¡Confirmado el once de Nacional!
Martín Ligüera confirmó el once tricolor con ausencias de peso en el equipo porque no aparecen jugadores como Sebastián Coates, Christian Oliva o Nicolás López, todos en el banco de suplentes.
El once tricolor: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Paolo Calione, Julián Millán, Diego Romero; Yonatan Rodríguez, Luciano Boggio; Lucas Villalba, Rómulo Otero, Jeremía Recoba; Diego Herazo.
📋 Así #JuegaNacional 🆚 Cerro Largo 💪🏼🔵⚪️🔴— Nacional (@Nacional) April 6, 2025
🏆 @LigaAUF
⚽️ Fecha 🔟 Torneo Apertura pic.twitter.com/Bb7iGy4U9H
El plantel de Nacional llegó al Ubilla
El equipo con Martín Ligüera al frente, al menos de forma interina, ya dice presente en el escenario de Cerro Largo para afrontar el duelo ante el Arachán.
🫵🏼 Nacional en el Ubilla ✔️ pic.twitter.com/NhC13Y31eF— Nacional (@Nacional) April 6, 2025
Así se conforma el equipo arbitral del partido
Mathías De Armas es el árbitro principal del encuentro que contará con Martín Soppi y Marcos Rosamen como asistentes. Kevin Fontes será el cuarto árbitro. El VAR tendrá como responsables a los árbitros Daniel Rodríguez y Santiago Fernández.
Ocho partidos y 13 años sin perder en Melo
A pesar de los buenos números que tiene Cerro Largo como local, desde 2012 que no puede superar al tricolor jugando en condición de local. La última vez fue en marzo de ese año cuando el Arachán se impuso 4-2 por goles de Sebastián Sosa, Sebastián Vázquez, Rino Lucas y Nicolás Guevara, descontando Matías Vecino y Santiago Bueno.
Tras ese encuentro fueron tres victorias tricolores y cinco empates a nivel de Liga AUF Uruguaya y jugando en el Estadio Ubilla de Melo.
La nómina disponible de Cerro Largo
El entrenador Danielo Núñez también escogió sus futbolistas para recibir a Nacional en el marco de la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya.
☑️ 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦— Cerro Largo Fútbol Club (@CerroLargoFc) April 5, 2025
Para enfrentar a Nacional en la décima fecha del Torneo Apertura.#UnClubDePrimera🏹 pic.twitter.com/EXSQbjltOg
Los convocados de Nacional en Melo
Martín Ligüera, una vez más como interino del Bolso, dio a conocer los futbolistas con los que cuenta para el choque ante Cerro Largo donde, por ejemplo, no están Gabriel Báez y Eduardo Vargas.
📋 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 🆚 𝗖𝗘𝗥𝗥𝗢 𝗟𝗔𝗥𝗚𝗢— Nacional (@Nacional) April 6, 2025
🫡 Lista de jugadores convocados para esta tarde en el Ubilla 💪🏼
🏆 @LigaAUF
⚽️ Fecha 🔟 Torneo Apertura pic.twitter.com/nNmlzUOkfd
¡Seguí en vivo el minuto a minuto de Cerro Largo vs. Nacional!
El Estadio Ubilla de Melo recibe el partido entre el Arachán y el Bolso por la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya. Diego Domínguez, periodista de Ovación, se encuentra presente en Cerro Largo para traer de primera mano toda la información.