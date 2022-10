Ninguno quedó conforme: Nacional y Defensor empataron en un partido cambiante

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cumplieron. Nacional y Defensor Sporting le regalaron a los hinchas un partido con todos los condimentos. Fue 1-1 en el Gran Parque Central, aunque ninguno de los dos quedó conforme: los tricolores perdieron el liderazgo del Torneo Clausura a manos de River Plate, mientras que los violetas no se pudieron acercar, y están a tres puntos de los Darseneros.



Defensor Sporting había tenido no menos de seis aproximaciones cercanas al arco de Rochet en la primera media hora de juego. Las generó teniendo circuitos (funcionó muy bien el de la derecha), realizando una presión alta que incomodó la salida de Nacional y con transiciones rápidas de defensa a ataque.



Los dirigidos por Marcelo Méndez se la pusieron difícil al líder de la Anual. Daba la impresión que el gol estaba al caer. De los Santos estuvo cerca de anotar a los 17’ tras una recuperación en tres cuartos; Balboa intentó con un tiro rastrero a los 24’ y Rocky no pudo sortear a Lozano para dejar mano a mano a Abaldo sobre los 30’. El violeta falló en la definición o en el último pase.

Alfonso Trezza celebra con Cándido el 1-0 parcial. Foto: Francisco Flores.

Balde de agua fría para el fusionado cuando a los 34’ Nacional abrió la cuenta. Mallo se equivocó en la salida y entre Suárez, Fagúndez y Cándido gestaron el gol que fue anotado por Trezza. Más allá de la falla, el tricolor tuvo la virtud de aprovecharlo y sacarle el máximo jugo posible a la única situación que tuvo, lo que habla a las claras de cómo fue el primer período.



Defensor Sporting sintió el impacto. Perdió la tranquilidad con la que había jugado y las imprecisiones empezaron a aparecer independientemente que Nacional no generó más riesgo sobre el arco de Rossi. En definitiva, el primer tiempo fue mentiroso.



Pero todo cambió en el complemento aunque, curiosamente, en la primera jugada la visita empató con una certera y paciente definición del argentino Elizari, quien esperó el momento justo para vencer al mejor arquero del medio.

Nacional vs. Defensor Sporting. Foto: Francisco Flores.

Trezza le hizo la vida imposible a Camargo, quien se terminó yendo expulsado en el final. El extremo tricolor fue responsable de gran parte de las situaciones de gol que generó Nacional y aprovechó las dificultades que Defensor tuvo en la marca en ese sector. A su vez, mejoró el trabajo de los volantes y Nacional se posicionó más adelante en la cancha.



Rossi le sacó el gol a Cándido (49’), Suárez (bien marcado) tuvo un par de situaciones en las que no estuvo fino en la definición y una taco que pasó cerca, con un recurso que solo los cracks son capaces de hacer, mientras que Yona Rodríguez tuvo el gol a centímetros de la línea en una jugada en la que Nacional pidió penal a Suárez.



De los Santos había anotado el segundo para Defensor pero, a instancias del VAR, Cunha lo anuló por mano previa. En definitiva, Nacional se apuntó otro 1-1 en el Clausura, el cuarto de forma consecutiva y ahora, como Defensor, ya no depende de sí para quedarse con el título.