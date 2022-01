Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para arrancar el año.

¡Buen día amigo!



¿Cómo ha pasado? Hoy retomamos este vínculo semanal, con una agenda dominada por dos temas que vienen del 2021: la evolución de la variante ómicron del covid-19 y los tambores de guerra en la frontera entre Ucrania y Rusia.

Pero el nuevo año también trajo un par de escándalos con profundos trasfondos políticos, como la expulsión del tenista Novak Djokovic de Australia, el despojo de los títulos al príncipe Andrés, o la ofensiva en el Reino Unido para sacar al primer ministro Boris Johnson. Y un desastre natural: el volcán que casi hace desaparecer a Tonga.

Aquí en la región, mientras superamos la ola ómicron, poco a poco Brasil entra en clima electoral, Argentina sigue peludeando con el FMI, y en Chile el presidente electo Gabriel Boric comenzó a darle forma a su gobierno con la designación de un revolucionario gabinete. De todo esto hablaron un grupo de expertos este viernes en un evento convocado por El País y Enjoy Punta del Este, que acertadamente se llamó: ¿Y ahora qué?



Jugando con fuego.

Blinken y Lavrov. Foto: AFP.

El presidente Joe Biden acaba de cumplir su primer año en la Casa Blanca, en medio de una de las crisis internacionales más graves de los últimos años. La eventualidad de una invasión rusa a Ucrania amenaza con desatar un conflicto que puede arrastrar a varios países europeos.

Estos días hubo gestiones de todo tipo, incluida la reunión de este viernes entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, con el ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov.

Estados Unidos advirtió a Rusia del “desastre” que le espera si invade Ucrania, pero por ahora no asoma ninguna solución.

¿Qué hay detrás de este conflicto? ¿Realmente las potencias están dispuesta a desatar una guerra? ¿Qué papel jugará la OTAN? Aquí intentamos responder estas presuntas.

Claudio Fantini analiza el tema en La influencia rusa: Putin barre su patio trasero, y Juan Pablo Correa contextualiza desde Ginebra la reunión Blinken-Lavrov.



Boris entre las cuerdas

Boris Johnson. Foto: AFP.

El primer ministro británico, Boris Johnson, está buscando salvar su gobierno en medio de una embestida de la oposición laborista y de grupos rebeldes de su propio partido conservador. A Johnson, que supo navegar las turbulentas aguas del Brexit, le está costando cubrir sus propios errores durante la campaña contra el covid-19.

Las fiestas en la sede oficial de Downing Street en pleno confinamiento, y sus polémicas versiones sobre su participación en las mismas, han llevado a que un grupo de diputados conservadores estén procurando las firmas para iniciar el proceso de destitución.

Por ahora Johnson sigue en su cargo, y apronta una serie de medidas con las cuales pretende recuperar el apoyo de sus diputados y la confianza del electorado. Pero, como explica nuestro analista Claudio Fantini en Las fiestas y las mentiras de Boris, “nadie se atreve a descartar que Johnson sea expulsado de la jefatura de Gobierno por el propio oficialismo”.





Ómicron, ¿fin de la pandemia?

Variante ómicron. Foto: BBC MUNDO, LA NACIÓN (GDA)

¿Qué pasará luego de la variante ómicron del covid-19? Esto es lo que todo el mundo quiere saber tras de dos años de pandemia. Los científicos ya han explicado que esta versión del virus se propaga con gran rapidez, pero que es más leve que la delta y que no produce casi casos graves entre los vacunados.

Lo que está en debate es si ómicron es el principio del fin de la pandemia y si el covid se “gripalizará”. Para el virólogo uruguayo Santiago Mirazo, "después de ómicron la pandemia no va a volver" ya que esta variante de covid-19 "va a ser un punto de inflexión muy importante".

Hay un punto que nadie discute: la importancia de la vacuna.



La región.

Presidente electo de Chile, Gabriel Boric. Foto: AFP.

Este año habrá elecciones presidenciales en Colombia —29 de mayo la primera vuelta y 19 de junio la segunda— y en Brasil —2 y 30 de octubre—, además de la asunción del nuevo gobierno de Gabriel Boric en Chile el 11 de marzo. El mapa político regional cambiará con la llegada de Boric en Chile, y si se confirma en las urnas la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. Si bien son políticos claramente de izquierda, ambos se corrieron al centro. Lula ya lo hizo cuando fue gobierno, y ahora prepara su regreso con Geraldo Alckmin, ex gobernador de San Pablo y a quien venció en las elecciones de 2006, como compañero de fórmula. Y Boric acaba de enviar una fuerte señal a los mercados al designar como ministro de Hacienda al presidente del Banco Central durante el saliente gobierno de Sebatián Piñera. La otra sorpresa en el nuevo gabinete chileno es que la nieta de Salvador Allende, Maya Fernández, será la ministro de Defensa.

Nole perdió 6-0, 6-0, 6-0

Novak Djokovic. Foto: AFP.

El Australia Open es el primer Grand Slam del año, y por tanto reúne a lo mejor del tenis mundial. Y como en todo torneo, siempre hay alguna sorpresa. Pero esta vez no fue deportiva.

La expulsión del serbio Novak Djokovic, por no estar vacunado contra el covid-19, fue el escándalo de los días previos al Australia Open. La presencia de Nole en ese país suponía un riesgo para la salud y el orden público, según el tribunal australiano que tomó la decisión de expulsarlo.

La polémica había comenzado antes de que Djokovic llegada a Australia el 5 de enero, y siguió después de su expulsión el domingo 16. El serbio, todavía número uno en el ranking ATP, tampoco podría jugar Roland Garros en mayo, por la misma razón por la que lo sacaron de Australia: no estar vacunado. Además sus patrocinadores amenazan con dejarlo.

El caso Djokovic excede el tenis o el covid. Tiene sus raíces históricas en el nacionalismo serbio, como lo explica Claudio Fantini en su análisis.



Andrés, el príncipe sin títulos.

Príncipe Andrés. Foto: AFP.

En este 2022, Isabel II de Inglaterra cumple 70 años de reinado, un récord en la monarquía. En ese tiempo ha visto de todo, desde guerras calientes y frías, hasta amores y desamores y otros escándalos en su familia.

Hace 30 años, Isabel festejó su 40 aniversario en el trono con un famoso discurso: 1992 “se ha convertido en un annus horribilis”, reconoció entonces.

No se sabe qué dirá ahora, pero otra vez la monarquía británica no está pasando por sus mejores días. A la renuncia de sus funciones como miembros de la familia real de su nieto Enrique y su esposa Meghan, le sigue ahora el caso de su hijo Andrés, salpicado por el escándalo de explotación sexual del magnate Jeffrey Epstein. Es así que como consecuencia de la causa civil que enfrenta Andrés en Estados Unidos por agresión sexual, la reina Isabel II le quitó a su hijo los títulos honoríficos a la cabeza de regimientos militares y asociaciones benéficas, y entre otras consecuencias ya no podrá ser nombrado como "su alteza real". Al perder sus títulos, Andrés desactivó sus cuentas en las redes sociales. A partir de ahora, cuando menos expuesto mejor, habrá pensado.



