Caceroleo, aplausos, gritos y serenatas desde los balcones: los montevideanos y el covid-19

Mientras Hermann, un octogenario de origen alemán que tiene alzhéimer, toca la armónica desde la habitación de su casa en Vigo, el violinista uruguayo Edison Mouriño hace lo propio desde su balcón-terraza en Montevideo, rodeado de edificios de apartamentos.

Hermann lo hace de noche, cuando la gente desde los balcones aplaude al personal de la salud que lucha contra la pandemia en España. Su cuidadora le hizo creer que las ovaciones son por su talento. Y con eso, lo deja feliz.



El maestro Mouriño no necesita explicaciones sobre los aplausos que cosecha desde hace décadas. Y hoy es uno de los artistas uruguayos que, de manera desinteresada, obsequia su arte a los vecinos que como él, optaron por quedarse en casa.

El primer tema que escogió para sus improvisadas serenatas fue The show must go on (El show debe continuar), de la banda inglesa Queen. Pero también ha versionado a Gloria Gaynor con su archipopular I will survive (Sobreviviré) y ha compartido en su Facebook vídeos de música para niños con mensajes sobre la importancia de lavarse las manos.

Tanto los agradecimientos al personal de la salud, policías, empleados de supermercados y farmacias, como las serenatas y las voces de respaldo o protesta por la actuación que le cabe a los gobiernos frente a la propagación del covid 19, fueron importados de España e Italia, los países europeos más afectados por la pandemia.

Cánticos, bailes, ejercicios físicos y juegos en familia se han convertido en una alternativa durante estos días de aislamiento social, dando lugar a situaciones como nunca antes se habían visto. Las imágenes y vídeos virales ya forman parte de un capítulo de la historia de la humanidad que se está escribiendo y que en los balcones tiene muchas veces su mirador y escenario de hechos artísticos y hasta jocosos, como el que se viralizó recientemente de una mujer “descolgando” a su perro con una larga soga desde un primer piso, para que haga sus necesidades en la calle.

Esta noche.

Por razones sanitarias, no puede haber movilizaciones en la calle, por lo que el Pit-Cnt convocó para hoy, entre las 21:00 y las 21:10, a un caceroleo y “apagón social”. Esto ocurre luego que la central sindical, en acuerdo con otras organizaciones, difundiera un comunicado con 11 medidas para adoptar frente a la situación que atraviesa el país y el mundo.

“Buscamos mil opciones, no encontramos otra”. Así defendió el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, el caceroleo convocado para esta noche. Y aseguró que no se trata de un intento de “desestabilizar al gobierno”.

Pero desde las redes sociales, distintos colectivos comenzaron a proponer un “contracaceroleo” para hoy a la misma hora, con diferentes acciones: aplaudir (en respaldo al gobierno) y encender las luces. La semana pasada, situaciones similares ocurrieron en contra de la suba de tarifas y para que se decrete la cuarentena obligatoria. También en repudio a los cuatro femicidios que hubo en los últimos días.



El expresidente Julio María Sanguinetti opinó ayer que “no tiene sentido” la protesta que promueve el Pit-Cnt para hoy. Y recordó que el caceroleo “nació contra las dictaduras”. “¿Qué es lo que están reclamando? A lo que están contribuyendo es a generar un clima de enojo, desasosiego. Y el país no tiene que caer en esos estados de ánimo”, se quejó el senador.

Mientras tanto, entre protestas y festejos, entre caceroleos y aplausos, los acordes de Imagine se cuelan en el aire. Y todo parece indicar que estas acciones durarán un tiempo, mientras el confinamiento y el aburrimiento aumentan en los hogares de los uruguayos.