Ya son más de 150.000 los uruguayos que se agendaron para recibir las primeras vacunas

Uruguay alcanzó este lunes la cifra de 150.000 agendados para recibir las vacunas de Sinovac contra el coronavirus, de acuerdo a la última actualización del "Monitor de datos de vacunación del COVID-19" que depende del Ministerio de Salud Pública.

Hasta las 16:30 horas de este lunes, más de 91.000 personas (91.378) recibieron las dosis chinas en todo el país. El presidente Luis Lacalle Pou fue consultado el viernes sobre si estaba satisfecho con cómo se viene dando el plan de vacunación, y respondió: "¿Satisfecho? "Con la vacunación sí, con la cantidad de gente no".

En la misma línea, esta jornada la vicepresidenta Beatriz Argimón instó a la población a inmunizarse tras recibir la primera dosis de la vacuna china. "Es por nosotros, por todos", expresó.

La vacunación contra el COVID-19 en Uruguay comenzó el 1 de marzo en todo el país, tras la inmunización de los vacunadores. En principio se reservaron unas 143.000 dosis de 192.000 exclusivamente para los trabajadores esenciales (unas 90.000 para maestros y profesores de Primaria, Secundaria y UTU, 20.000 para militares y 30.000 destinadas a policías).

No obstante, ante la baja receptividad a este llamado para vacunarse, — que no es obligatorio y no tiene costo —, el gobierno resolvió abrir menos de una semana después el cupo para todos aquellos interesados que tengan entre 55 y 59 años.

"No tenemos tiempo para perder", había dicho el ministro de Salud, Daniel Salinas, a El País el viernes pasado. Hoy informó que ya se evalúa habilitar a más personas.

En esa línea, el subsecretario de Salud, José Luis Satdjian, había declarado ese día más tarde: "No podemos esperar a que vayan pasando los días y la gente se defina. Acá vamos abriendo y vacunando, vacunas hay para todos". El jerarca había informado en esa fecha que un 3,3% de las personas comprendidas en el primer grupo se agendó para recibir la vacuna del laboratorio chino y no fue.

La agenda para esta última franja se abrió el viernes pasado y los primeras vacunas a este grupo se comenzaron a dar este lunes. Varios ministros pusieron el brazo durante toda la jornada para recibir parte de las primeras vacunas 192.000 de Sinovac, que llegaron al país el 25 de febrero en un avión proveniente de Chile.

El presidente Luis Lacalle Pou había declarado el miércoles pasado a "Telemundo" que el 15 de marzo llegará a Uruguay un lote de 1.558.000 vacunas chinas, que completarán el pedido del gobierno de 1.750.000 dosis.

En tanto, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, puntualizó que este miércoles 10 de marzo, sobre las 21:00 horas, arribarán al país las primeras dosis de Pfizer. Se trata de una partida "de 50.000 a 66.000" vacunas del laboratorio estadounidense, destinadas para el personal de salud en la primera línea de combate al virus y personas en residenciales.



Lacalle Pou había añadido el miércoles pasado que luego del primer embarque de vacunas estadounidenses se recibirían otras 60.000 "por semana, hasta la semana del 26 de abril, que allí se completan 460.000" dosis, de acuerdo al cronograma previsto. El Estado uruguayo acordó la entrega de 2.000.700 dosis.

En aquella oportunidad, el presidente había dicho que "el stock de vacunas va a estar, la capacidad de vacunar 30.000 personas por día también", aunque entiende que esta frecuencia de vacunación "dependerá de la gente que se acerque".

Consultado por El País sobre cuándo se vacunará, el mandatario respondió: "Yo pensaba ser el primer uruguayo en vacunarme. Siempre lo pensé así. Y después dije ‘no, me parece más lógico cuando realmente me toque y con la vacuna que me toque’. Me parece más uruguayo, más razonable".

Además de la vacuna china y estadounidense, Uruguay recibirá desde marzo y hasta mayo 148.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca/Oxford, vía Covax, el mecanismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para brindar dosis a los países en desarrollo. En tanto, Uruguay acordó en 2020 la recepción de 1.5 millones de dosis contra el virus. El país podrá elegir entre un pool de vacunas disponibles, entre las cuales se encuentra la vacuna inglesa.

Por otro lado, el gobierno ha reiterado que negocia con otros laboratorios para completar la inmunización, aunque no se han informado de qué empresas se tratan, ni el monto que evalúan comprar.

"Para que paremos la transmisión (del virus), los estudios académicos varían, pero se necesita un piso no menor al 50% de la población vacunada para poder empezar a lograr la inmunidad de rebaño. Si uno llegara al 70% sería ideal", indicó el 25 de febrero uno de los coordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, quien este lunes recibió la primera dosis de Sinovac.