El MPP no ofreció a Cosse lugar en su lista al Senado

"Nosotros no habíamos ofrecido" un lugar a Carolina Cosse en la lista del Movimiento de Participación Popular (MPP), declaró ayer José Mujica. El “exceso de oferta feminista” dentro del sector le jugó en contra a la exprecandidata, que ayer cerró una alianza electoral con el Partido Comunista.

El MPP apoyó la precandidatura de Cosse y tanto Mujica como la vicepresidenta Lucía Topolansky consideraron “inexplicable” que no fuera incluida en la fórmula con Daniel Martínez, pero también dieron por cerrado ese capítulo. En la discusión por las listas, no hubo un ofrecimiento formal a Cosse y según fuentes consultadas por El País se le podría llegar a plantear un cuarto lugar. En el primero y el segundo están Mujica y Topolansky.

El asunto fue blanqueado ayer por la tarde por el propio Mujica en su chacra de Rincón del Cerro, luego de recibir a la candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio Graciela Villar. Consultado sobre el acuerdo entre Cosse y el PCU contestó: “ Nosotros no pretendíamos retenerla”.

“Nosotros la ayudamos. Ahora tiene alas propias. ¿A Constanza Moreira quién la fue a buscar y le dio alas? Éste sujeto. Ahora, no se puede estar frenando a la gente, hay que ponerlos en la cancha y que vuelen”, señaló sobre Cosse. La exprecandidata habló con Topolansky para comunicarle su decisión de acordar con el Partido Comunista un “Senado calcado”, que implica un segundo lugar para ella en la lista.

¿No había espacio para una figura como Cosse?, le preguntaron a Mujica y respondió: “Podría haberla pero es complicado”. Si bien no hubo ningún ofrecimiento formal en la lista, era algo que “probablemente” el MPP discutiría. El sector conformó una comisión para analizar el orden en las listas a Senadores y Diputados.

“Todos los sectores tienen problemas y nosotros tenemos un exceso de oferta feminista. Tenemos nada menos que cuatro senadoras mujeres hoy. Y muchas más en el banco”, agregó, entre risas, Mujica. Dada la situación, el expresidente no se mostró sorprendido por la decisión de Cosse de acordar con los comunistas.

Mujica consideró como una “oferta tangible” la realizada por el Partido Comunista, que puede resultar interesante para “alguien que quiere lograr un caudal propio” y “al Partido ayuda, porque no le es fácil resolver el problema de colocar a una mujer notoria en la cabeza de la lista”.

Alianzas

“Esto no es el anuncio de una lista, de un sublema. Es el anuncio de un acuerdo político con una centralidad en el cual se derivarán una gran cantidad de propuestas”, con estas palabras inició ayer Cosse la conferencia en La Huella de Seregni junto al otro excandidato y figura del Partido Comunista Óscar Andrade.

Cosse descartó que hubiera hecho esta alianza por no tener el respaldo en el MPP: “Para nada, lo que motiva esta definición fue esa conferencia de prensa donde expresé que había que levantar la mira para que el Frente Amplio ganara las elecciones”.

Además dijo que días después la llamaron desde el Partido Comunista para charlar y luego ella informó de la posibilidad del acuerdo a Topolansky, quien le dio el aval. Además se puso a disposición para seguir tejiendo una alianza que abarque a otros grupos.

En la misma línea, Andrade consideró que con Cosse se encuentran en un “pienso estratégico” que trasciende la forma electoral . “No estamos anunciando el segundo lugar de la lista 1001, lo que estamos anunciando es el Senado común. Tenemos dos nombres y la posibilidad de síntesis política está abierta”, afirmó. Con este acuerdo, Andrade encabezaría también la Lista Amplia de Cosse. Ahora están esperando respuesta de otros sectores entre los que se encuentra Casa Grande, el IR, la lista de independientes que apoyó a Andrade y la Vertiente Artiguista.

El secretario general del Partido Comunista Juan Castillo dijo a El País que el sector “negociará con todos” los que pueda de cara a octubre. “Vamos a hablar hasta con el loro”, aseguró. Hoy representantes del grupo se reunirán con el MPP, ya que no se descarta una alianza que implique un “sublema técnico” que permita acumular votos al Senado.

Consultado por El País sobre un posible reedición de la alianza con el Partido Comunista, Mujica dijo que “se va a discutir”. Agregó que también hay negociaciones con el Partido Socialista y con el grupo del excandidato Mario Bergara. “Estamos recorriendo todo el espinel, no descartamos nada”, aseguró. Explicó que el problema para hacer alianzas son los acuerdos para alcanzar la diputación en el interior. Aseguró que “ahí hay que acumular” y se debe cumplir con la ley de cuota que asegura la paridad.

Primera visita a la chacra con dulce de zapallo de regalo

Verduras, dulce de zapallo y tomate preparado como para untar con pan y aceite de oliva”, esos fueron los regalos que se llevó Graciela Villar de la chacra de José Mujica. Se lo dio en la mano Lucía Topolansky, que la saludó afectuosamente en el portón principal.

Era la primera vez que ella visitaba la chacra, según confirmó a El País.

Estuvo una hora reunida con Mujica y Topolansky hablaron de política internacional. Tanto Mujica como Topolansky se pusieron a disposición de Villar para transmitir sus experiencias en el gobierno. “Dijeron que su casa está abierta y que están a disposición para respaldarme y aconsejarme”. Aseguró que no hablaron de la fórmula ni del Plenario del próximo jueves: “Tienen la sabiduría de haberme recibido con una estufa prendida y de haber conversado de todo y que de ese todo pueda sacar una síntesis”.

Villar se reunía anoche con el candidato Daniel Martínez, para discutir lo que será la campaña y los ejes temáticos que abordarán. En su regreso de Estados Unidos, Martínez elogió a su compañera de fórmula: “Tiene muy buena capacidad negociadora”.

FÓRMULA

Plenario: FA deja en libertad a sectores

En el Secretariado del Frente Amplio del pasado lunes, el presidente del Frente Amplio Javier Miranda acordó con sectores y bases que se habilite una lista de oradores en el Plenario sin restringir la posibilidad de cuestionar el proceso por el que finalmente se acordó la vicepresidencia.



El planteo fue realizado por las bases, quienes consideraron que tenían el derecho de expresar su descontento con ciertas “deprolijidades” a la hora de elegir la vicepresidencia. Por ejemplo, hay dirigentes que hablaron de un “casting” por parte de Daniel Martínez.



Más allá de las diferencias que se puedan marcar por las formas no se esperan problemas de fondo. Los principales sectores dentro del Frente Amplio se pusieron de acuerdo para que se proclamara a Villar “por aclamación”, según declaró ayer por la tarde el expresidente José Mujica.



“Creo que es una fórmula buena. Esta señora es una veterana combatiente que tiene un sólido discurso. Calza bien”, aseguró el expresidente tras reunirse con la exedila Graciela Villar.



Consultado sobre el panorama electoral que le espera al Frente Amplio, Mujica señaló: “No se me cae el alma si perdemos. Estoy precisamente en la lista por eso. Probablemente si vivo, y si me funciona la computadora más o menos, voy estar al pie del cañón”.



Mujica señaló que estará “mucho más comprometido” si pierde el Frente Amplio. “Tengo experiencia y las organizaciones de izquierda cuando pierden se pican el ombligo. Empiezan a joder con la autocrítica y todo eso. La autocrítica se hace cuatro o cinco años después”, afirmó.



Consideró que la autocrítica no se puede hacer “en caliente”. “Hay que juntar los pedazos y vamo arriba. Esto es como una batalla, al militar de carrera lo educan que cuando está perdiendo la batalla la tiene que pelear por salvar el estandarte. ¿Cómo si al fin de al cabo es un trapo? No, es el símbolo para aglutinar en la retaguardia. Por eso para mi la vida continúa”, aseguró. Según el expresidente Mujica, “triunfar es relativo”.