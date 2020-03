Daniel Martínez evita confrontar con Laura Raffo en la campaña a la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Daniel Martínez salió otra vez a la cancha. Recorrió el complejo Verdisol en el marco de su campaña para las elecciones departamentales de mayo en Montevideo. Evitó entrar en confrontaciones tanto con el candidato oficialista Álvaro Villar como con la postulante de la coalición, Laura Raffo.

En su acto de lanzamiento de campaña, realizado esta semana, Villar fue presentado como el candidato “de la autocrítica” tanto por el diputado Alejandro Sánchez (MPP) como por el senador Mario Bergara (Fuerza Renovadora). Así se refirieron dirigentes de peso de la coalición de izquierda a la necesidad de realizar una autocrítica tras la derrota de octubre, cuando Martínez fue candidato presidencial.

Consultado por El País, durante una recorrida de campaña en Verdisol, evitó polemizar con Villar. “Cada uno es libre de hacer lo que le parezca”, subrayó. En tanto, ayer por la noche los candidatos coincidieron en la inauguración de la plaza Luisa Cuesta. Si bien no han tenido actos conjuntos, los tres postulantes del Frente Amplio (Martínez, Carolina Cosse y Villar) aparecerán en la presentación del programa de gobierno en los próximos días.

De todos los candidatos, Villar ha sido uno de los más críticos con la gestión de la Intendencia de Montevideo al señalar que todavía la ciudad “está sucia” y se puede mejorar. Por su parte, Martínez aseguró ayer que “por suerte los equipos de limpieza están recontra cumpliendo, tres de cada cuatro contenedores se han cambiado. Hoy el problema no es la recolección, es el cambio cultural y el reciclaje de los residuos. Ahora hay que cambiar la mentalidad”, concluyó el candidato.

En las últimas horas, Martínez también fue cuestionado por Raffo que escribió en su cuenta de Twitter: “La Intendencia de Montevideo no se puede gestionar a prueba y error. Los bancos en la Plaza Zabala son otro ejemplo de la mala gestión. Igual, si el ensayo sale mal pagan los montevideanos. No se gestiona una Intendencia con ‘vamo’ arriba’”.



La frase es usada permanentemente por el candidato, e incluso fue repetida varias veces ayer en la recorrida de Verdisol por Martínez, cada vez que se le acercaba algún vecino a saludarlo. Como otras veces, Martínez evitó responder directamente a Raffo y tampoco se expresó por el fondo del asunto.

Daniel Martínez recorre Verdisol. Foto: Fernando Ponzetto.

“Que comente lo que quiera. No soy comentarista de nadie. Si alguna gente quiere calificar, cada uno hace política como quiere o como puede. Yo prefiero hacer política conociendo la vida de la gente y solucionando la vida de la gente”, afirmó.



En la recorrida de ayer lo acompañaron a Martínez, el exsubsecretario de Economía Pablo Ferreri, la directora de salud de la Intendencia de Montevideo Analice Berón y Laura Tabárez. Todos integran la lista de suplentes del candidato a la Intendencia.

Coronavirus.

El virus Covid-19 se extendió por todos los continentes y los expertos aseguran que es casi inevitable su llegada a Uruguay, en momentos que se lleva adelante la campaña para las elecciones de mayo.



Consultado sobre el tema por El País, Martínez dijo que la posible presencia del virus en Uruguay y su incidencia en la campaña no fue analizada aún por su equipo. “No tengo claro qué puede pasar. Estamos en verano, en mayo empieza a haber más baja temperatura. No tengo idea qué pasará, no lo hemos analizado”, explicó sobre la pandemia. “Yo me puedo agarrar coronavirus ando a los abrazos y los besos con todo el mundo”, dijo en tono de broma. Ayer, en Verdisol el candidato se sacó selfies, besó a niños, charló con vecinos que le pidieron un espacio de juegos para los más chicos y dio la mano a todo el que se le acercó sin dejar de repetir su frase de cabecera: “Vamo’ arriba”.