Capturaron a presunto violador de la Costa de Oro

La captura del hombre se dio anoche en Solymar. En los últimos días una adolescente había sido violada y hubo dos intentos a mujeres la semana pasada.

Capturaron a presunto violador anoche en Solymar, informa hoy la Unidad de Comunicación (Unicom) del Ministerio del Interior.

La Jefatura de Policía de Canelones dijo a El País que anoche a las 21:10 horas los vecinos capturaron al hombre de 28 años en la calle Márquez Castro casi Las Acacias (Solymar), luego que había intentado rapiñar a una mujer de 26 años cuando caminaba en la zona del Parque Solymar por calle Barlovento y calle De Las Palomas. La amenazó con un cuchillo, pero fue reducido por los vecinos.

Existe gran preocupación entre vecinos de algunos balnearios de Costa de Oro, en especial de Pinamar, por un caso de violación a una adolescente y dos intentos de violación a mujeres ocurridos en los últimos 15 días, dos de ellos la semana pasada.

Desde las 13:00 horas declara ante la jueza Adriana Graziuso en el Juzgado de la Ciudad de la Costa. Desde la Jefatura informaron a El País que la resolución puede darse a última hora o incluso mañana.

El detenido tiene antecedentes penales por los delitos de “hurto” y “atentado” cometidos en Montevideo.

Según la Unicom, el jefe de Policía de Canelones, Ricardo Pérez, dijo que luego de la investigación pertinente y las declaraciones del detenido “tenemos elementos suficientes que lo señalarían como autor de este y otros delitos sexuales -violación y tentativa de violación- cometidos en la zona anteriormente”.

“Siempre creemos que es muy importante la coordinación con los vecinos; habíamos tenido una reunión en la Seccional 22 de Salinas, pero también en la Jurisdicción de la Seccional 18 (Shangrilá). La comunicación y el permanente contacto con los vecinos son muy importantes, lo que se ha corroborado en esta acción que fue inicialmente posible gracias a la participación ciudadana y la pronta respuesta policial que desde ahí se generó”, agregó el jefe de Policía departamental.



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