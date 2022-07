Mina Bonino explicó su teoría de cómo le robaron a ella y a Fede Valverde durante sus vacaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como lo hizo saber en varias publicaciones, Federico Valverde eligió Ibiza como para disfrutar de sus vacaciones en familia mientras no inicia la temporada con el Real Madrid, pero su estadía no estuvo exenta de problemas, porque, como denunció su esposa Mina Bonino en Instagram, a las 24 horas de haber llegado a la isla, la familia fue víctima de un robo.

Una vez terminado el viaje, Bonino lo hizo público y confesó a sus seguidores cuál era su teoría sobre el hurto ocurrido hace dos semanas y cómo cree que se dio el ingreso a la casa donde se hospedaban. Fue la pareja del jugador fue quien apuntó al cocinero como principal sospechoso de los hechos. "Los de la inmobiliaria nos dijeron que la comida podía estar envenenada por el chef, así que nos llevaron al hospital a hacernos análisis de sustancias", relató Mina en una de sus stories sobre quien creía que se había llevado sus pertenencias y que además podría haberla contaminado su comida con alguna sustancia para poder robarle.

Con el paso de los días, Mina empezó a darse cuenta de algunas situaciones. "Cuando llegamos a la casa, ya estaba el cocinero. Me dice en ese momento que solo había una llave y que se la iba a llevar para al otro día volver a hacer el desayuno y no molestarnos. Al día siguiente yo no podía ni levantarme. Le mandé un mensaje a Leslie para que se llevara a mi hijo porque a mi me daba vuelta todo. Yo me sentía muy mal, pero pensé que era porque soy muy pajera y estoy en muy mal estado físico. Vinieron los de la inmobiliaria. Metieron un acting hermoso donde nos dijeron que la comida podía estar envenenada porque ellos creían qué había sido el chef, así que nos llevaron al hospital a hacernos análisis de sustancias", explicó., añadió Mina.

"Los análisis mostraban si tenía cocaína, marihuana, éxtasis, anfetaminas o antidepresivos en sangre. Todo muy sutil para que nos desvalijen la casa y no me entere, rey. Pasamos nuestro primer día en el hospital. Vomitada por mi amiga y robada por algún conocido que me vio dormir en pelotas y es lo que más me perturba”, sostuvo Mina que no tardó en remarcar uno de sus mayores miedo: “También me puse a pensar que pasaba si se levantaba Benicio, si lo secuestraba, si yo me daba cuenta, pero preferí pensar que alguien de adentro nos vendió".

¿Por qué los análisis no detectaron ninguna sustancia? Bonino lo explicó así: "Yo creo que nos tiraron escopolamina. Se puede tirar con un spray y te deja re dormido nada más. Se va rápido del cuerpo, quedas medio bobeta pero no sale en ningún análisis toxicológico. Lo que me hicieron fue para

descartar alguna sustancia algo más fuerte. Al pedo, obvio. Era lógico que no me habían drogado con nada de eso, pero es el procedimiento".

La teoría de Mina

"Cuando yo subí a Benicio a dormir ellos ya estaban escondidos en mi

armario. Y esperaron a que me duerma para apagarme la luz. En ese preciso instante me tiraron algún gas algo para q no me levantase y se llevaron las valijas PERO las sacaron por el balcón. La casa tenía muchas entradas y salidas la verdad. Porque sino no entiendo cómo no escuché que bajasen por las escaleras semejante valija. No me cierra. Aunque tampoco me cierra mi teoría. Me imagino a los chorros ahí viéndome dormir, roncando, esperando a que se duerman todos. No, mejor descártenla.

Pero lo de la luz es raro. ¿Quién la apagó?", escribió Mina.



"Esa noche repasando hubo cosas turbias que no prestamos atención:

1) Cuando el chef se va yo le digo que cierre con llaves la puerta (la única

llave que había como que intenta cerrarla y me dice está llave no es de

acá", le dije, bueno, ya fue, una noche no va a pasar nada. Al otro día cuando me deja la llave, la probé y encajaba perfectamente.



2) Cuando llegamos a la casa había mucha seguridad (era en una

urbanización) pero había seguridad por demás. Y nos pareció muy raro

porque no habíamos pedido.



3) El cocinero me dice que se va porque no quiere seguir trabajando con la

inmobiliaria, sin embargo le cocinaban a otro jugador de la misma

inmobiliaria.



4) No pudimos pedir las cámaras de seguridad porque decían que para eso

necesitábamos una denuncia. La cual no íbamos a hacer porque no

queríamos hacer lío, perder más tiempo y que salga a la luz, porque habían

sido varios los jugadores que habían robado.



5)La primera noche yo no quería que vaya el chef porque habíamos llegado

tarde y habíamos pedido pizza y empanadas. Pero el amigo insistió en ir a

calentarlas y cuando llegamos estaban frías.



6) Se fue y a los 10 minutos volvió y dijo que se había olvidado de apagar el horno. El horno estaba apagado...



7) Inmobiliaria y che dicen que eran amigos y ahora ya no".