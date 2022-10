Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Putin sin piedad, el caos británico y Brasil en vilo.

¡Buen día amigo!



Agárrese bien. El torrente de información en estos días viene con una fuerza que, si no estamos preparados, corremos riesgo de que nos arrastre sin comprender qué pasa.

La semana la vivimos entre los bombardeos rusos con drones “suicidas” sobre ciudades ucranianas, la infartante campaña electoral en Brasil, la crisis en Reino Unido que terminó con el fugaz gobierno Liz Truss, y la confirmación de Giorgia Meloni como primera ministra en Italia.

La semana que viene nos espera con las conclusiones del Congreso del Partido Comunista Chino y el tercer mandado de Xi Jinping, el eventual juicio político al presidente peruano Pedro Castillo, y lo que toda la región sigue minuto a minuto: el embalaje final de Lula y Bolsonaro hacia el domingo 30.

Así que hagamos una pausa para ver dónde estamos parados.



Los drones “suicidas” iraníes de Putin.

Bomberos apagan incendio tras ataque de drones rusos en Ucrania. Foto: AFP.

Cuando Vladimir Putin lanzó su invasión a Ucrania, hace ocho meses, dijo que lo hacía para “liberar” al pueblo ucraniano de un régimen “nazi”. Muchos de los que le creyeron entonces, rápidamente se desengañaron. Y si algún incauto todavía le cree, las últimas acciones rusos en Ucrania deberían ser suficientes para que cambie de opinión.

La utilización de drones “suicidas” para bombardear ciudades e instalaciones estratégicas como centrales eléctricas, está lejos de ser una operación libertadora.

Además de bombas, estos drones trajeron un nuevo actor a la guerra: Irán. La república islámica es la proveedora de los drones a Rusia, aunque ambos lo nieguen.

Putin no solo está siendo despiadado con el país invadido, también aplica mano dura en las cuatro regiones ucranianas “liberadas” que anexó. Allí decretó la ley marcial, lo que le da control dictatorial de todo.

El régimen ruso dice que ha movilizado a unos 220.000 reservistas para enviar al frente de batalla en Ucrania. Muchos más han huido de Rusia para no ir a la guerra. Un informe del diario The New York Times que publica El País muestra cómo Moscú se ha quedado sin hombres jóvenes. Nadie quiere ser “carne de cañón” en esta guerra de Putin.



El caos británico.

Liz Truss tras renunciar. Foto: AFP

Liz Truss fue la primera ministra durante los funerales de Isabel II. Pero cuando el duelo terminó y llegó la hora de gobernar, el plan económico que le sirvió para ganar la interna del Partido Conservador hizo agua por todos lados y selló su caída. Truss duró apenas 44 días, la experiencia más fugaz en el 10 de Downing Street.

En estas horas se está definiendo quién será el nuevo primer ministro. Rishi Sunak, ex ministro de Economía que perdió la interna con Truss, tiene confirmada su candidatura, mientras el ex primer ministro Boris Johnson orejea las cartas para ver qué chances tiene de regresar.

El lunes se sabrá cuántos competirán o si ya hay un ganador. A más tardar el viernes 28 el Reino Unido tendrá un nuevo primer ministro.

Quien sea que asuma las riendas se enfrenta a un partido Conservador lastrado por las divisiones, con la oposición liderando las encuestas y una grave crisis económica. Una encuesta de YouGov indicó que tres de cada cinco británicos desean elecciones generales anticipadas. En resumen, después del Brexit, pandemia mediante, el Reino Unido no ha tenido paz.



La hora de Meloni.

Giorgia Meloni. Foto: AFP.

Sigamos en Europa, pero viajando a un país que, a diferencia del Reino Unido, sigue en la Unión Europea (UE). Italia tiene desde este viernes una nueva primera ministra, a la que solo le falta la formalidad de la confirmación parlamentaria.

Giorgia Meloni, líder del partido Hermanos de Italia, ganadora de las elecciones legislativas de septiembre, aceptó el encargo del presidente Sergio Mattarella de formar gobierno.

Meloni, de 45 años, es la primera mujer al frente del Ejecutivo de la tercera mayor economía de la UE. Gobernará en coalición con la Liga de Matteo Salvini, y Forza Italia de Silvio Berlusconi. Los tres forman un bloque de derechas.

La tarea de Meloni se anuncia difícil, porque tendrá que mantener la unidad en esa coalición que ya muestra fisuras.

Meloni es favorable a la OTAN y a Ucrania. Una postura que contrasta con la de Berlusconi, quien se congratuló por haber "reanudado" sus contactos con el presidente ruso, Vladimir Putin. Meloni se sintió obligada a aclarar que Italia "forma parte plenamente y con la cabeza en alto" de la UE y la OTAN.

Pero la crisis económica será su tema prioritario. La inflación en Italia alcanzó un 8,9% interanual en septiembre y el país corre el riesgo de entrar en recesión el año próximo, al igual que Alemania. El margen de maniobra es limitado por su colosal deuda pública, que representa el 150% del PIB, el ratio más elevado de la zona euro, detrás de Grecia.

El crecimiento italiano dependerá también de los cerca de 200.000 millones de euros de subvenciones y préstamos acordados por la UE de su fondo de reactivación pospandemia.

Los gobiernos italianos luego de la Segunda Guerra Mundial duran en promedio año y medio o dos años. ¿Podrá Meloni romper esa racha?





La OEA interviene en Perú.

Pedro Castillo. Foto: AFP.

Ahora sí, crucemos el Atlántico. Aterricemos primero en Perú, donde el gobierno del izquierdista Pedro Castillo se tambalea.

Castillo es el primer presidente de Perú denunciado por la Fiscalía ante el Congreso de liderar una organización criminal dentro del gobierno. Esta denuncia abre la posibilidad de un juicio político y la destitución del presidente.

El mandatario pidió auxilio a la Organización de Estados Americanos (OEA), que aprobó enviar una misión a Lima a ver qué hay de cierto entre lo que dice Castillo, la oposición y la Fiscalía.

Según Castillo, lo que se está gestando en Perú es un “golpe de Estado” para sacarlo. Según la oposición, Castillo “pretende desinformar” a la OEA.

“Como titular del Poder Legislativo, debo manifestar que me preocupa profundamente que el presidente Castillo esté usando un mecanismo como la Carta Democrática con el fin de encubrir y de obstaculizar las seis investigaciones penales que pesan en su contra”, denunció en una carta a la OEA el presidente del Congreso peruano, José Williams.

Castillo sigue caminando por la cuerda floja, y no tiene una red abajo por ahora.

Pero no es el único presidente de la región en problemas por estos días. Claudio Fantini analiza en Dos presidentes bajo fuego amigo la situación de Aníbal Fernández en Argentina y de Luis Arce en Bolivia.





La cuenta regresiva en Brasil.

Jair Bolsonaro y Lula da Silva. Foto: AFP.

Brasil vivirá el domingo 30 una de las definiciones electorales más importante de las últimas décadas. La campaña ha sido muy dura, con mucho de fake news y fuertes cruces de acusaciones. Para muestra alcanza el debate del domingo 16, en el que Lula y Bolsonaro se dijeron de todo. Fueron un fiel reflejo de lo dividido que está Brasil.

La última encuesta pone a Lula apenas cuatro puntos arriba de Bolsonaro en intención de voto. Todo dentro del margen de error. Técnicamente, están empatados. Y no debe sorprender, ya que en la primera vuelta la diferencia fue de solo cinco puntos.

Esta paridad ha llevado a que los dos candidatos eviten posiciones extremas, y asuman compromisos para ganar votos en sectores que no le son afines. Por ejemplo, Lula diciendo en una carta a los evangélicos que está en contra del aborto.

El domingo 30 sabremos si Bolsonaro sigue por otros cuatro años, o regresa Lula al gobierno. En cualquier caso, el que asuma el 1 de enero tendrá la responsabilidad de reconciliar a un país partido en dos. Con o sin la ayuda del perdedor.



Aquí lo dejo por hoy. Pero antes de despedirme le recomiendo dos descubrimientos científicos, uno que nos lleva a nuestro más remoto pasado en la Tierra, y otro que llega del espacio y que también puede arrojar luz sobre nuestros orígenes. El primero, la reconstrucción a través de análisis de ADN de cómo vivía una familia de neandertal en Siberia hace 54.000 años. Y el segundo, las imágenes que captó el telescopio espacial James Webb de la NASA de los icónicos "Pilares de la Creación", enormes estructuras de gas y polvo repletas de estrellas.



Ahora sí, hasta el próximo sábado. Cuídese.