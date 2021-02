Mujica sobre el cruce Sendic-Astori: "Los trapos se lavan para dentro, no para afuera"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente José Mujica criticó el cruce de carácter público que tuvieron los exvicepresidentes Raúl Sendic y Danilo Astori. "Yo soy viejo y aprendí de la historia del Partido Colorado: los trapos se lavan para dentro, no para afuera", expresó.

En diálogo con VTV Noticias, Mujica consideró que esta situación es una equivocación "mayúscula" de los dos involucrados.

El viernes de la semana pasada Sendic salió al cruce de Astori luego de que el exministro de Economía y Finanzas asegurara que la conducta ética del exvicepresidente "jugó un papel muy negativo y perjudicó al Frente Amplio".



"Danilo, con todo cariño, comprate un espejo antes de hablar de ética y errores", sostuvo.

Consultado respecto al papel de Sendic en el Frente Amplio durante una entrevista en el programa radial "Las cosas en su sitio" (Sarandí), el exministro de Economía indicó: "Hay que darle oportunidad a quien se equivocó tan gravemente en su actuación pasada, que pueda tener la oportunidad de recorrer otros pasos y enmendar su conducta".



Asimismo, Astori afirmó que no tiene "la menor duda de que la conducta ética de Sendic jugó un papel muy negativo y perjudicó al Frente Amplio".

Frente Amplio: elecciones, líderes y LUC

Por otra parte, Mujica opinó que está a favor de "posponer" las elecciones del Frente Amplio debido a que la pandemia impide que se pueda militar.



Consultado sobre la figura de Marcos Carámbula para presidir a la coalición de izquierda, señaló: "Es un hombre querido por todo el mundo, un negociador nato. No va a generar celos nunca. Está también al final de su etapa política. Para mí sería un espléndido candidato, pero es una decisión colectivo y no sé lo que hará la fuerza política".



Respecto a si al Frente Amplio le faltan líderes en sus nuevas generaciones, contestó: "Yo sé que hay viejos jóvenes y jóvenes viejos, pero el almanaque es inexorable. Entonces a lo que es inexorable lo mejor es ayudarlo en todo lo que se pueda. Por lo tanto hay que vivir esta etapa y aparecerán nuevos liderazgos".



Sobre la figura de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, indicó que "trabaja mucho, es muy metedora y muy capaz", pero remarcó que "le toca bailar con la más fea y no es sencillo el asunto".



Al expresidente también le preguntaron sobre la posición que adoptó el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, de no hacer campaña contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), y respondió: "Lo entiendo perfectamente, tiene que asumir su responsabilidad de intendente y este es un problema porque el fuerte del Frente Amplio es la calle, la asamblea, la movilización y las circunstancias de la pandemia no son lo más proclive para eso".



Mujica remarcó que ya firmó contra la LUC y la criticó porque "en el largo plazo" es "una bomba de tiempo", ya que cada "cuatro a cinco años" cada gobierno podría estar cambiando "todo".