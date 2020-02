José Mujica no quiere terciar "en líos de ingenieros"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Es martes de carnaval y casi no hay gente circulando en La Teja. José Mujica salió de su casa de Rincón del Cerro para apoyar al candidato Álvaro Villar en un acto público. “Montevideo necesita un médico, uno de cada cuatro montevideanos vive solo”, explicó el expresidente.

¿Por qué se decidió por respaldar a Villar? “Apoyo a Villar porque lo conozco, porque ha sido médico para mucha gente pobre y creo que Montevideo precisa a un médico. Creo que hay que reforzar mucho las policlínicas de los barrios más embromados”, contestó Mujica al ser consultado por El País.



A eso agregó un elemento más: “El Frente tiene tres candidatos que son buenos, son todos distintos, pero no quiero terciar en los líos de los ingenieros”. Así aludió al relacionamiento entre los otros dos candidatos: Daniel Martínez y Carolina Cosse, a quien el Movimiento de Participación Popular (MPP) respaldó de cara a las internas presidenciales.

En la campaña rumbo a las departamentales; Martínez y Cosse chocaron por el boleto obrero.



En una entrevista con El Observador, el exintendente de Montevideo afirmó que la propuesta de Cosse de crear un “boleto de trabajadores” ya se hizo durante su gestión. Esto mereció una réplica de Cosse: “Me sorprende y me duele y me parece que los frenteamplistas no tenemos que hacer política comunicándonos a través de los medios”.



Pero esta no es la primera vez que ambos candidatos dejan entrever sus diferencias, ya que Martínez prefirió que Cosse no integrara la fórmula presidencial a pesar de que ella había manifestado su interés de serlo.



Tampoco es la primera vez que desde el MPP se hacen referencias a las diferencias entre Martínez y Cosse. En una entrevista de radio en el programa Fácil Desviarse de DelSol Fm, sin percatarse que estaba saliendo al aire, la senadora Lucía Topolansky aludió al relacionamiento entre ambos candidatos. “Tienen ciertos cortocircuitos entre ellos, son celos ‘ingenieriles’”, añadió.

Pero más allá de Cosse y Martínez, Mujica respaldó a Villar por ser una figura nueva “que ha manejado muy bien el Hospital Maciel”. “Lo que quiero es apostar a este muchacho que lo conozco de Tacuarembó y es una figura nueva que ha manejado muy bien el hospital. Se precisan otras cosas, la gente piensa mucho en la basura, piensa mucho en los pozos, yo pienso mucho más en la gente”, aseguró el expresidente.



Con respecto a la decisión de Martínez de ser candidato a último momento, Mujica se limitó a afirmar: “Fue una decisión que sorprendió y ta, es un dato de la realidad”.

Senado

Como presidente de la Asamblea General, Mujica le tomará juramento al presidente electo el 1° de marzo. “En la plaza voy a estar con la gente. En el estrado arriba no voy a estar, no es para mí”, dijo.



El expresidente se mantendrá en el Senado “por algún tiempo”, aunque no quiso precisar la fecha en que dejaría su función legislativa. “Lo suficiente estaré. La verdad que no sé cuánto estaré, según como esté la cosa. Quiero dejarle todo el lugar que pueda al Pacha”, agregó sobre su suplente Alejandro Sánchez.

“Tiene 36 o 37 años, tiene la vida por delante. Sería un miserable si no lo hago”, dijo Mujica sobre la decisión de dejar su banca para que Sánchez asuma en su lugar como senador. En la pasada legislatura, el expresidente también renunció para dar paso al exdirector de Colonización Andrés Berterreche.

"No me gusta nada este virus que apareció en China"

José Mujica. Foto: EFE - Archivo

El coronavirus está en la portada de los principales medios de prensa de todo el mundo. A Uruguay todavía no llegó (ver nota aparte), pero preocupa a más de uno y entre ellos está José Mujica, el expresidente y senador del MPP.

“Ahora me dicen que en Chile hay casos sospechosos así que dentro de poco vamos a andar todos con....”, dijo a El País. Sin completar la frase hizo un gesto de tapaboca.

Consultado acerca del impacto del coronavirus en la economía, Mujica indicó que “no se sabe” cuál será el efecto. “Los precios de los granos bajaron. Hay corridas en las bolsas internacionales, nosotros somos tomadores de precios, no incidimos para nada en el mundo, pero es un peligro que tenemos. Me preocupa cómo puede incidir porque siempre son los más débiles los que más sufren”, aseguró.



En general, Mujica se mostró preocupado por las consecuencias económicas que puede llegar a tener el nuevo virus a nivel mundial. “La coyuntura se complicó porque esto que apareció en China no me gusta nada. Esta teniendo repercusión en la economía”, agregó.



A nivel mundial, se estima que el coronavirus puede reducir el crecimiento de China en 1,2% en el primer trimestre de este año. Si esto se cumple se generaría una caída del PIB mundial del 0,4%, de acuerdo a algunos informes de analistas internacionales. China es el principal comprador de Uruguay y la soja encabeza la lista de productos que se le venden.