Mujica: "Me pegaron un manzanazo en campaña"

El expresidente José Mujica salió a respaldar al candidato del Frente Amplio y exdirector del Hospital Maciel Álvaro Villar ayer en La Teja, al afirmar que “se mete en un viaje de arena gruesa para que le peguen de todos lados”. Señaló que “un neurocirujano en este país es una especie de Maradona para cobrar” y “si se mete a hacer guita, la hace a paladas”. Dejó en claro que Villar no entra dentro de esa lista porque “atiende al pobrerío”.

Consultado por El País sobre las pedradas que recibió en una recorrida la candidata de la coalición, Laura Raffo, consideró que “es común”. “A mí me pegaron un manzanazo en la última campaña electoral y a Martínez también. ¡Ahí le dan a todos, que no se preocupe!”, señaló. Añadió que repudia el hecho porque “no se justifica” y “ensucia a todos”.



“Esas cosas habían quedado muy atrás en Uruguay”, afirmó. Con respecto a los problemas en el asentamiento Aquiles Lanza denunciados por Raffo, Mujica dijo que “hay carencias por todos lados”. “Si me hubieran dado una mano donando parte del sueldo para el Plan Juntos, podíamos haber hecho más”, concluyó.

“El 1° estaré con la gente”

“Hay que ir el viernes a la despedida del viejo. Tiene dos partidos bravos”, dijo José Mujica sobre el presidente Tabaré Vázquez.



Por otro lado, aseguró que participará del acto del 1° de marzo sin subirse al estrado. “No van a esperar de mí ninguna ofensa”, aseguró el expresidente en rueda de prensa. Anunció que va a estar en la fiesta de asunción pero que estará “con la gente nomás”.