Blancos inician contactos por la ley de allanamientos nocturnos, pero FA dice que no la vota

En un extremo de la mesa el senador herrerista Gustavo Penadés, coordinador de la bancada del Partido Nacional. En la otra punta de la histórica sala Martín C. Martínez del Palacio Legislativo el senador Carlos Camy, hombre de confianza del ministro del Interior Jorge Larrañaga. Allí, tras una reunión de algo más de una hora, los senadores blancos acordaron iniciar el proceso de contactos para intentar aprobar un proyecto de ley constitucional para modificar el artículo 11 de la Constitución y habilitar los allanamientos nocturnos con orden expresa del juez y ante “sospecha fundada” de actividad delictiva.

Pero, para concretar eso, se precisa una mayoría especial de dos tercios de cada cámara y después la ratificación de la población en una consulta popular que se haría junto a las elecciones departamentales del 27 de setiembre. Se trata de una de las propuestas del plebiscito Vivir sin miedo, que impulsó Larrañaga en las últimas elecciones y que no fue aprobada pero obtuvo el 46,8% de los votos.

Camy, en contacto directo con Larrañaga y con el visto bueno del presidente Luis Lacalle Pou, presentó a la bancada la idea de modificar el artículo, que dice que el hogar “es un sagrado inviolable” y que “de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe”. Pero los senadores blancos saben en el fondo que el proyecto tiene un futuro complicado, dado que es casi imposible que el Frente Amplio dé sus votos. De hecho, una fuente de la bancada frenteamplista dijo anoche a El País que, si bien el tema no fue tratado formalmente, “seguro” que votarán en contra.

El exministro del Interior y actual senador del FA, Eduardo Bonomi, dijo la semana pasada en el programa En Perspectiva de Radiomundo que habilitar los allanamientos nocturnos “es una pérdida de garantías demasiado grande para los ciudadanos comunes”, que la mayoría de las veces “no se obtiene lo que se va a buscar” y adelantó que “el Frente Amplio no lo va a votar”.

En la misma línea, el diputado socialista Gonzalo Civila se expresó en contra la semana pasada y dijo que el discurso del Partido Nacional es “demagógico e irresponsable”.

Pero los blancos igual iniciaron los contactos y darán la batalla para impulsar el proyecto porque los allanamientos nocturnos son considerados como una herramienta importante por el ministro Larrañaga, sobre todo por el combate a las bocas de droga. ¿Y qué opinan los socios de la coalición? Los colorados aún no lo discutieron pero hay posturas a favor y otros que tienen dudas. Es el caso del senador Tabaré Viera, quien dijo a El País que le “cuesta adaptarse a la idea” de cambiar aquello de que el hogar es “un sagrado inviolable”. Cabildo Abierto dará sus votos, según adelantó a El País el senador Guido Manini Ríos, lo mismo que el Partido Independiente.

De prosperar la iniciativa de Camy la Policía podrá ingresar a domicilios durante la noche. Foto: Fernando Ponzetto

Contactos políticos.

Camy y la senadora nacionalista Carmen Asiaín recibirán las inquietudes y propuestas que tengan los restantes partidos de la coalición y también se comunicarán con el Frente Amplio.



El senador blanco explicó que esta medida permitiría el allanamiento nocturno con “orden expresa del juez ante sospechas fundadas de existencia de actividad delictual”, que considera es el “gran tema de preocupación” de la sociedad uruguaya.

A su juicio, la norma está “desactualizada” y es “rígida”: en el derecho comparado solo Uruguay y Portugal la tienen en su Constitución. “En la región se ha dejado de lado con esta rigidez”, indicó Camy. Además, afirmó que la ausencia del mecanismo limita la eficacia de la Policía en el combate al narcotráfico y le da “especial protección a los delincuentes en la noche”.



Consultado sobre las críticas de la oposición a esta iniciativa, dijo que el Frente Amplio “tendrá que explicar por qué razones no está a favor de abolir una norma que lo que hace en la actualidad es permitir darle ventaja a la delincuencia”.

Bonomi dijo la semana pasada que, en todo caso, tendría que considerarse una ley interpretativa porque lo que se está protegiendo “es un hogar, no un comercio”.



Camy respondió que Bonomi está equivocado. Consideró que el artículo 11 es “clarísimo”, pero entiende que “más contundente es la opinión de los principales constitucionalistas del país en cuanto a que la única forma de lograr este cambio es modificando la Constitución y no a través de una ley interpretativa”.



Y si, como todo indica, el Frente Amplio no da sus votos para aprobar el texto en el Parlamento, ¿piensan en otra vía? “Si el Frente no da sus votos, se agota el mecanismo de este procedimiento. Habría que habilitar alguna otra instancia pero no la tenemos considerada”, admitió Camy.

Blancos escuchan a la ministra y definen si votan la Rendición La bancada del Partido Nacional aún no definió si dará sus votos para aprobar el proyecto de Rendición de Cuentas del último año del gobierno del expresidente Tabaré Vázquez. La decisión la adoptará luego de escuchar hoy al equipo económico en la comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.



El senador Jorge Gandini (Alianza Nacional) es partidario de no votar la iniciativa. Una posibilidad que se maneja en la bancada blanca es darle libertad de acción para que no la vote, aunque tampoco se descarta que no la apoye ningún miembro de la bancada.



Gandini dijo a El País que la aprobación parece “remitir a una formalidad de estilo, pero la exposición de motivos da cuenta de una gestión de muy mala calidad, con malos resultados para el ejercicio”. Es una herencia “compleja de administrar”, indicó. “Esta es la peor de las cinco Rendiciones de Cuentas del quinquenio. Si votamos en contra las otras cuatro, no hay razón para votarla esta”, opinó.

Antecedente: en 2005 el FA votó la Rendición.

El Frente dará sus votos al proyecto de Rendición de Cuentas, pero no está tan claro qué hará el Partido Nacional y el resto de la coalición. Si el oficialismo no apoya el proyecto, sería la primera vez al menos desde el regreso de la democracia que la Rendición de Cuentas “muere” en la primera cámara. Sería una señal, aunque sin efectos prácticos. En 2005, el Frente Amplio votó la Rendición junto al Partido Colorado pero lo hizo porque el proyecto incluía una veintena de artículos nuevos.