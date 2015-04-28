Golpearon a un anciano y fueron filmados por las cámaras de seguridad

Una mujer de 29 años y un hombre de 28, ambos con antecedentes penales, fueron enviados a la cárcel tras ser detenidos por la Policía cuando agredían a un hombre en la madrugada del domingo.

Una pareja fue procesada con prisión tras haber agredido a un anciano de 72 años en las calles Bartolomé Mitre y 25 de Mayo, en Ciudad Vieja.

Se trata de una mujer de 29 años y un hombre de 28. Ambos tenían antecedentes penales. Ella tres y él siete.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad y ocurrió en la madrugada del domingo.

El Centro de Monitoreo envió inmediatamente policías hasta el lugar y detuvieron a los agresores.

La víctima resultó con hematomas varios en el cuerpo y se recupera.



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