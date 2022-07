Pablo Repetto tras el empate con Cerro Largo: "Ellos merecieron irse en ventaja"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional llevaba seis victorias al hilo si se tomaba en cuenta el Campeonato Uruguayo y la Copa Sudamericana. El equipo venía en el mejor momento del año tras lo que fue un irregular Torneo Apertura. Pero el sentimiento se cortó cuando Cerro Largo le hizo frente y puso en aprietos al conjunto tricolor que salvó el punto (0-0) gracias a una buena actuación de Sergio Rochet.

Tras el duelo, el entrenador Pablo Repetto se expresó sobre la polémica que se originó en el primer tiempo cuando Leo Coelho llegó antes a la pelota y recibió el golpe de Lucero Álvarez. El árbitro chequeó la jugada en el VAR, donde constató primero una falta del brasileño. “No quiero entrar en polémicas, para mí había sido penal, me dijeron que hubo una falta antes, por eso no dije más nada, calculé que había sido así”, expresó el DT.

“El primer tiempo no fue ni cerca lo que queríamos, hicimos una autocrítica en el entretiempo, mejoramos el segundo tiempo y fue más parejo. En el primero ellos tuvieron dos o tres situaciones claras, merecieron irse en ventaja, pero no lo hicieron. Queríamos llevarnos los tres puntos y si lo analizamos sumamos uno, aunque queríamos ganar los tres”, añadió el entrenador tricolor.

Consultado sobre el estado de la cancha, indicó: “Poner excusas, no. La cancha estaba rápida y blanda, pero no voy a poner excusas, hicieron un buen primer tiempo, nosotros no estuvimos a la altura. Cerro Largo en esta cancha se hace fuerte y lo demostraron. A lo último, el que hacia el gol ganaba, sabíamos que iba a ser durísimo”.



Sobre la razón del cambio de sistema del primer tiempo al segundo, donde pasó de jugar con dos ‘9’ a uno, dijo: “Buscamos más juego en el medio, el uno contra uno afuera, por momento desbordamos, pero no inquietamos de la forma que nos hubiese gustado y pensamos”.