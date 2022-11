Manchester United tomó medidas contra Cristiano Ronaldo luego de su controversial entrevista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¨Me siento traicionado por el United¨ y ¨siento que hay personas que no me quieren acᨠfueron algunas de las frases que soltó Cristiano Ronaldo en entrevista con Piers Morgan para Talk Tv. Desde su retorno a los Diablos Rojos, el rendimiento de Cristiano no ha sido el que él y el United esperaban. En el último semestre ni siquiera jugó con regularidad, e incluso se lo notaba molesto con sus compañeros y su entrenador, el holandés Erik Ten Hag.

"No lo respeto a Ten Hag, me hizo sentir la oveja negra" opinó Ronaldo sobre su actual DT. También fue más allá, y apuntó contra la dirigencia del club, especialmente con la familia Glazers quienes son los accionistas mayoritarios del equipo: "A ellos no les importa el equipo. Usan al Manchester United como un club de marketing". Como si eso fuera poco, la estrella de Portugal recordó el triste momento que atravesó por la pérdida de su hijo y remarcó que no sintió apoyo por parte del club: "No existió empatía del United por la pérdida de mi hijo".

A raíz de estas declaraciones, el Manchester United tomó como primer medida retirar la imagen de Ronaldo del mural de Old Trafford. Además, se espera que puedan implementarse nuevas resoluciones cuando Cristiano regrese de su participación en el Mundial de Qatar 2022.