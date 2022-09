Hoy se despide Leonardo Ponzio, el jugador más ganador de la historia de River, y hay invitados uruguayos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles en el Estadio Monumental se realizará el partido de despedida de Leonardo Ponzio, jugador más ganador de la historia de River Plate argentino, y hay uruguayos invitados.

Entre los anunciados por la producción del evento están Enzo Francescoli (actual director deportivo del club), Sebastián Abreu (con quien compartió su primer ciclo en el club) y Rodrigo Mora (con quien estuvo en su segunda etapa). Nicolás De la Cruz, que se encuentra con la selección en Viena, no podrá ser de la partida.

Ponzio jugó en el Millonario entre 2007 y 2009 y desde 2011 a 2021. Con 17 vueltas olímpicas, es el jugador más exitoso de la historia del club. El último que logró fue el Trofeo de Campeones 2021, el día de su retiro en diciembre pasado. Esa noche, River venció a Colón y sumó una estrella más a su palmarés. Así, el ex volante dejó atrás a Ángel Labruna y Ricardo Vaghi, ganadores de 16 títulos.

Los equipos protagonistas del encuentro homenaje al jugador más ganador de la historia del Millonario serán un combinado de campeones de América de 2015 y 2018 (formó parte de ambos planteles) y varios amigos futbolistas del santafesino junto a otros ídolos históricos de River.



"Será algo lindo ponerme la camiseta de River por última vez. Estoy cerca de River y me gusta estar en los lugares donde fui feliz. Siempre dije que me gustaría que me recuerden como persona, porque el jugador se va. Me desenvolví con valores, como me enseñaron en casa y fue un privilegio en esta enorme institución. Somos pocos los que tenemos ese privilegio de estar con 70.000 personas cada domingo. Estoy agradecido. Esto no lo soñé y ahora queda disfrutarlo", expresó Ponzio en la previa al encuentro.

El evento arrancará a las 19.30 horas con diferentes shows y sorpresas. Los hinchas que no estén presentes en el Monumental podrán seguir la transmisión del partido que comenzará a partir de las 21.00 horas por Star+.