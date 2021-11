Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Los datos de hoy: 178 casos nuevos, cinco fallecidos, y 1.964 enfermos, de los que 16 están internados en CTI

Según el informe diario divulgado por el Sinae hoy se validaron 10.124 test y se detectaron 178 nuevos contagios de COVID-19 frente a los 11.173 y 260 de ayer respectivamente. El porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados bajó de 2,33% ayer a 1,76% en esta jornada.



El día de hoy se produjeron cinco fallecimientos de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2 y en la víspera hubo solo uno. Se trata de tres mujeres de Montevideo de 86, 74 y 72 años, y dos hombres de 89 y 80 de Treinta y Tres y Montevideo respectivamente.



La cantidad de personas cursando la enfermedad bajó en esta jornada a 1.964 desde las 1.992 de la víspera. De ellas, 16 están internadas en CTI y ayer eran 19.



El índice P7, que mide el promedio de enfermos de los últimos siete días por cada 100.000 habitantes, subió hoy 0,04 situándose en 5,55 a nivel de todo el país.



Los departamentos con mayores índices de enfermos activos son Maldonado (10,49), Durazno (20,35) y Rocha (20,76). Hay pacientes infectados en todo el país.



Pediatras presentarán denuncia por amenazas recibidas tras recomendar vacuna anticovid a niños

La Sociedad Uruguaya de Pediatría radicará una denuncia penal por amenazas recibidas tras haber recomendado ayer la vacunación anticovid para niños de entre cinco y 11 años.



La institución empezó a recibir amenazas a través de redes sociales, correo electrónico y por teléfono luego de haber emitido el comunicado que "recomienda" la vacunación anticovid en los menores de edad, tras "analizar los datos epidemiológicos actuales" y tomar en consideración "argumentos técnicos con un sólido respaldo científico".



"Esta recomendación se brinda con total convencimiento, en línea con el compromiso permanente de la SUP con la salud infantil, y con la responsabilidad que esta institución asume frente a sus socios y frente a la población en general", señala el texto divulgado ayer.



Los mensajes recibidos por la sociedad médica apuntan a que "no se metan" con los niños o que "van a pagar" lo que están haciendo.



La presidenta de la gremial, Catalina Pinchak explicó esta mañana que se decidió recomendar la vacuna contra el COVID-19 para menores de entre cinco y 11 años, debido a que se ha visto un aumento importante en la tasa de infecciones en el grupo de cero a nueve, en comparación con otros grupos etarios. "La variante Delta se está corriendo a edades menores", dijo la médica en "La primera mañana" de radio Espectador



El pronunciamiento de la SUP se dio una semana antes de que la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones analice si se brindará o no la vacuna contra el COVID-19 a niños en esa franja etaria.

Vacuna oral contra el COVI-19 se comercializará en Latinoamérica

La empresa mexicana Genomma Lab y la farmacéutica israelí Oramed anunciaron hoy miércoles la formación de una alianza estratégica (50/50) para elaborar las pruebas necesarias que permitan comercializar una vacuna oral contra el virus del COVID-19, informó la agencia de noticias Efe.



La comercialización de esta vacuna oral, denominada Oravax, comenzaría en México y se extendería posteriormente a Latinoamérica.



Genomma Lab es una empresa mexicana líder de la industria de productos farmacéuticos y para el cuidado personal y Oramed, con oficinas en Estados Unidos e Israel, es pionera en soluciones de administración oral de medicamentos que usualmente se aplican mediante inyección.



La vacuna oral Oravax está compuesta de tres proteínas específicas que asemejan diversos componentes del virus (SARS-CoV-2), incluyendo algunas proteínas que son menos susceptibles a la mutación, por lo que puede ser potencialmente más eficaz para proteger contra variantes actuales y futuras del virus de la covid-19.



"Millones de personas en Latinoamérica podrían beneficiarse de la vacuna oral para prevenir el COVID-19, de una manera más rápida y fácil ya que no requiere ni de cadena de frío ni de centros de vacunación. Es una pastilla que se puede tomar en casa con un vaso de agua", afirmó Nadav Kidron, director general de Oramed y presidente de Oravax, empresa subsidiaria de Oramed.



Por su parte, Rodrigo Herrera, presidente del Consejo de Genomma Lab, señaló que "una vacuna en forma de pastilla permitiría llegar a las comunidades más aisladas y vulnerables de manera rápida y eficaz (...) Nuestros gobiernos han hecho un gran esfuerzo pero la dificultad de obtener vacunas y posteriormente distribuirlas ha sido un problema", agregó.



Alemania traslada primeros pacientes al extranjero ante presión hospitalaria por récord de nuevos contagios

Alemania ha trasladado ya a algunos pacientes al extranjero ante el aumento de la presión hospitalaria en medio de la cuarta ola de coronavirus que afronta el país, donde este jueves se registró un récord de más de 65.000 nuevas infecciones del SARS-CoV-2.



Según datos de la Asociación Interdisciplinar de Medicina Intensiva (DIVI), publicados este jueves, en 100 de 400 distritos solo hay una cama libre y hay 50 distritos que ya no tienen camas libres en cuidados intensivos, informó la agencia de noticias Efe.



Aunque la cifra total de pacientes en la UCI, 3.400, es menor que la que las de los momentos más álgidos de la segunda y tercera ola -con 5.700 y 5.100 pacientes respectivamente- la escasez de personal ha hecho que bajen las capacidades de los CTI y que haya menos camas disponible que hace un año.



La situación es especialmente dramática en Baviera (sur de Alemania) y Baden-Württenberg (suroeste). Eso llevo a que la semana pasada dos pacientes fueran trasladados en helicóptero de Múnich a Bolzano (norte de Italia), según dijo el director del hospital de Freising en Múnich, la capital bávara, Rainald Kaube.



"Los servicios sanitarios están saturados, operaciones necesarias tienen que aplazarse, la incidencia crece y cada día se anuncian cifras récord de contagios", dijeron en un comunicado conjunto la Cruz Roja de Baviera y otras organizaciones.



El presidente de la Cruz Roja bávara, Theo Zellner, advirtió que la situación actual es más grave que la de diciembre de 2020. "La actual saturación de las UCIS y los servicios de urgencia, en buena parte a causa de pacientes no vacunados, hacen la situación claramente más dramática. Hay enfermos graves y de urgencia que tienen que ser trasladados a hospitales que están a horas de distancia", explicó.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Seguí cuidándote que esto todavía no terminó.



