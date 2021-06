Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Fe de errata

Estimados lectores en el cuerpo del texto del reporte que recibieron antes di cuenta que los fallecidos del día de hoy son 410, cuando en realidad esa es la cantidad de pacientes internados en CTI. Los decesos de esta jornada fueron 32. Les pido disculpas y agradezco a aquellos que me lo hicieron notar. Sigue el texto con el error enmendado.

Datos de hoy: 2.164 contagios nuevos, 32 muertes, 30.122 enfermos y 410 internados en CTI

Los datos publicados hoy por el Sinae muestran bajas en todos los indicadores de la marcha de la pandemia.



Se validaron 18.915 test frente a los 20.249 de ayer, detectándose 2.164 contagios nuevos y ayer habían sido 2.924. De esta forma, la positividad (porcentaje de resultados positivos sobre el total de exámenes realizados) bajó desde el 14,4% de ayer 11,4%.



Hoy fallecieron 32 personas con diagnóstico de COVID-19 y ayer habían sido 31.



Al día de hoy hay 30.122 personas cursando la enfermedad y en la jornada pasada eran 31.337. De ellas 410 están internadas en CTI, mientras que en la víspera llegaban a 420.

Salud Pública advierte por la existencia de llamadas telefónicas engañosas en su nombre

El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió hoy una advertencia acerca de llamados telefónicos en nombre del personal de la cartera con el objetivo de acceder a datos personales de las personas con las que se comunican.



En la llamada los autores aducen que el ministerio "está realizando un estudio para nuevas formas de diagnóstico de COVID-19" y "solicitan datos personales para realizar luego una extracción de sangre", indicó el MSP a través de su cuenta de Twitter.



La cartera indicó que "en caso de recibir un llamado telefónico de este tipo", no se tienen que dar los datos que se piden y se debe realizar la denuncia correspondiente para informar del hecho.



Emiten recomendaciones por visitas por el Día del Abuelo que se celebra el sábado próximo

El Ministerio de Salud Pública (MSP) publicó una serie de recomendaciones para la visita a Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (ELEPEM), con motivo de la celebración pasado mañana del Día del Abuelo.



La cartera planteó diferentes situaciones vinculadas al nuevo coronavirus y explicó qué se debe hacer en cada caso.



En los establecimientos donde haya un caso positivo o sospechoso de COVID-19, las visitas de familiares son "suspendidas, salvo en aquellas situaciones excepcionales como personas en el final de la vida o si se trata de un residente con deterioro cognitivo que cursa una descompensación con síntomas psicoconductuales que no puedan ser abordados por el equipo de trabajo".



Donde no haya casos positivos las personas pueden "recibir visitas semanales, con cita previa y de 30 minutos de duración".



La visita debe ser de un familiar por vez, que "no deberá presentar sintomatología asociada a COVID-19, así como no haber estado en contacto

con casos sospechosos o confirmados en los últimos 14 días, ni estar a espera de resultados de COVID-19".



Por otra parte, se recomienda que los encuentros se realicen en un "área exclusiva cerca de la puerta de entrada y donde no circulen residentes en forma habitual". La zona debe tener ventilación y amplitud para que se pueda mantener la distancia de 2 metros entre el residente y su familiar.



Sobre el relacionamiento, se aclara que no está permitido el saludo con contacto.



A su vez, se sugiere que los familiares que integran los grupos de riesgo "no concurran a los ELEPEM hasta nuevas recomendaciones del Ministerio de Salud Pública".

Gobierno reabre museos y retoma clases presenciales en escuelas artísticas, pero mantiene el resto de las medidas



El Poder Ejecutivo decidió extender hasta el 27 de junio las medidas para controlar la movilidad ciudadana, en el marco de la pandemia por coronavirus, pero instrumentará la reapertura de los museos públicos y privados a partir del lunes 21 de junio y el retorno de las clases presenciales de las escuelas artísticas tanto públicas como privadas.



Esta apertura será con los aforos correspondientes y protocolos ya aprobados por el Ministerio de Salud Pública, comentaron a El País fuentes oficiales.



En las próximas horas se emitirá un decreto donde reglamente la extensión de las demás medidas que siguen vigente para controlar la movilidad ciudadana e instrumentar las dos actividades que se decidió comiencen a operar.



Descubren una nueva vía de hacer frente a la infección por COVID-19

Un nuevo enfoque terapéutico para hacer frente a la COVID-19 se centra en la respuesta celular del cuerpo ante el virus, en lugar de luchar directamente contra él, con lo que se ha conseguido, en células de laboratorio, reducir la propagación de la infección en un 99,5 %.



Esta nueva estrategia contempla la combinación de dos fármacos que, si se considera segura para el uso en personas, no impediría la infección, pero los síntomas serían mucho más leves y aceleraría la recuperación, indica un estudio que firma un equipo de la Universidad de Cambridge, dirigido por la española Nerea Irigoyen, informó la agencia de noticias Efe.



Los enfoques actuales para tratar la infección se dirigen al propio virus con fármacos antivirales, mientras que este se centra en la reparación de los daños celulares y es eficaz en modelos de laboratorio. El virus que causa el COVID-19 activa una respuesta en nuestras células y el equipo descubrió que las tres ramas de una vía de señalización denominada "respuesta a las proteínas desdobladas" (UPR, por sus siglas en inglés) se activan en las células cultivadas en laboratorio infectadas por el SARS-CoV-2.



Además, comprobó que la inhibición de la UPR para restaurar la función normal de la célula mediante fármacos reducía significativamente la replicación del virus, según el estudio que publica Plos Pathogens.



"Mediante el uso de fármacos fuimos capaces de revertir la activación de esta vía celular específica, y esto redujo la producción de virus dentro de las células casi por completo, lo que significa que la infección no pudo extenderse a otras células", dijo Irigoyen. Para la viróloga, "esto tiene un interesante potencial como estrategia antiviral contra el SARS-CoV-2".



El equipo ha realizado su trabajo con cultivos celulares en laboratorio y el siguiente paso es probar el tratamiento en modelos de ratón.



El tratamiento con un fármaco dirigido a una de las vías de la UPR tuvo "cierto efecto" en la reducción de la replicación del virus, pero el uso conjunto de dos -Ceapin-A7 y KIRA8- para atacar simultáneamente a la vía "redujo la producción de virus en las células en un 99,5%".



Este es el primer estudio que demuestra que la combinación de dos fármacos tiene un efecto mucho mayor sobre la replicación del virus en las células que un solo fármaco, destaca la Universidad de Cambridge.



Los medicamentos antivirales que se utilizan actualmente para tratar el COVID-19, como el remdesivir, se dirigen a la replicación del virus, pero si este desarrolla resistencia a esos fármacos, dejarán de funcionar. En cambio, el nuevo tratamiento se centra en la respuesta de las células infectadas, lo que no cambiará aunque surjan nuevas variantes, porque el virus necesita esta respuesta celular para replicarse.



Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



