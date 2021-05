Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.



Nuevo récord de contagios con significativos aumentos del número de enfermos y fallecidos

Otra vez malas noticias. Hoy se detectaron 4.604 nuevos contagios, el mayor número para un solo día desde que arrancó la pandemia, frente a los 4.561 de ayer. Se produjeron 69 muertes y en la víspera habían sido 53, llegando de esta forma a 3,760 fallecidos con diagnóstico de COVID-19.



La cantidad de pacientes cursando la enfermedad creció sensiblemente pasando de 30.973 ayer jueves a 32.771 hoy. De ellos hay 498 internados en CTI, frente a los 493 de ayer.



Lo que bajó fue el número de test realizados que hoy fueron 17.608 desde los 21.201 de ayer. De esta forma la positividad (cantidad de resultados positivos sobre la cantidad de exámenes realizados) saltó a 26,1" desde el 21,6% del día de ayer.

El salto de contagios se debería a las reuniones del Día de la Madre dijo Salinas; Lacalle duda

El ministro de Salud, Daniel Salinas, sostuvo hoy que el récord de nuevos contagios producido ayer (4.581) aseguró está estrechamente relacionado con las celebraciones del Día de la Madre, cuando se registró un incremento de la movilidad por el aumento de los contactos intrafamiliares.



El presidente Luis Lacalle Pou también se refirió al tema, pero en sus explicaciones fue menos categórico que Salinas.



"No soy especialista en el tema", recordó el jerarca y detalló algunos de los motivos que justificarían la cifra casos nuevos. en que "se hicieron más test", por ejemplo, expresó y recordó que ayer se realizaron 21.201 hisopados, una cifra superior a la que se estaba realizando en promedio. "Si eso es así, entonces podríamos estar ante la situación de que si hiciéramos 40.000 habría 8.000 casos", dijo.



"Después entra la explicación —que no sé si me cierra del todo, debería tener más elementos— de que hace tantos días se hicieron tantas actividades y por ende el salto de los casos", indicó el mandatario en referencia a la explicación del ministro de Salud.



El Departamento de Vigilancia Epidemiológica constató que la mayoría de los brotes se dieron por contagios intrafamiliares que fueron registrados en todo el país. Lo que determina un contacto entre los integrantes de cada familia.



El análisis, indicó el ministro Salinas, surge de la información que fue aportada por todos los directores departamentales de Salud que dependen del Ministerio de Salud Pública (MSP).



Uruguay llegó hoy a 2,5 millones de personas vacunadas; 970 mil con las dos dosis

El ministro de Salud Pública anunció hoy que Uruguay llegó a los 2,5 millones de personas vacunadas contra el COVID-19.



“Llevamos 2,5 millones de dosis, que son 71 dosis cada 100 habitantes”, comentó, y añadió que el 27% de la población tiene las dos dosis y el 43% la primera.



“Eso hace un total de 970.000 personas con dos dosis, que no es nada menor”, dijo, y agregó que 900.000 personas ya tienen fecha para recibir la primera dosis. Sobre fines de la semana que viene, en tanto, se darán 300.000 cupos para las personas que están “en la cola de espera”.

Codicen espera evaluación del Salud Pública para decidir ampliación de clases presenciales

Las autoridades educativas tenían la intención de acelerar la vuelta a las aulas y que el próximo lunes retornaran más escolares. Pero el Ministerio de Salud Pública (MSP) todavía no habilitó ese pasó y pidió que haya una semana de suspenso para la evaluación de la marcha epidemiológica.



Fuentes sanitarias aseguraron que “ha habido casos positivos” en jardines y escuelas, pero “casi todos ellos asociados a la alta transmisión comunitaria del virus y sin que el contagio se haya producido en el centro educativo”. Pero el escenario global del país, con todos los departamentos en la zona de más riesgo epidemiológico y un nuevo récord de positivos diarios registrado ayer, hace que el calendario de retorno esté en pausa.



Aun así, hay consenso entre el gobierno y el GACH de que es necesaria la vuelta a la presencialidad. En la ANEP esperan que el próximo miércoles, el mismo día en que habrá sesión del Codicen, pueda anunciarse el retorno de los escolares de primer ciclo que restan por volver a las aulas en Montevideo y Canelones. La intención es que, si el MSP habilita, ese regreso se concrete el lunes 31 de mayo.

España abre sus fronteras el 7 de junio a todos los turistas que estén vacunados

España, segundo destino turístico mundial antes de la pandemia, dejará entrar a partir del 7 de junio en su territorio a cualquier persona vacunada contra el COVID-19, venga del país que venga, anunció este viernes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.



"Desde el 7 de junio todas las personas vacunadas y sus familias son también bienvenidas a nuestro país, España, con independencia de su lugar de origen", dijo el mandatario.

Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos el lunes. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



Si querés hacerme algún comentario, aquí te dejo mi cuenta de Twitter.



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si te interesa suscribirte a alguna de las otras hacé clic aquí.