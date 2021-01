Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Buenas noches! Acá llego otra vez a tu casilla de correo para informarte sobre todo lo que pasa con el coronavirus en el país y en el mundo. Así que ¡empecemos!

Récord de activos y de pacientes en CTI

Hoy se realizaron 6.031 tests de COVID-19 y se detectaron 760 casos nuevos, según el boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).



Esta jornada, además, se confirmaron diez muertes por la enfermedad. Se trata de nueve pacientes de Montevideo de 96, 89, 83, 81, 81, 79, 76, 75 y 64 años, y un paciente de Canelones de 94 años. Hasta el momento son 231 las defunciones por COVID-19 en Uruguay.



Con respecto a la tasa de positividad, es decir la cantidad de test positivos sobre el total de realizados, pasó de 14.48% a 16,6% en esta jornada.



Por otra parte, esta jornada otra vez se registró un récord respecto a la cantidad de casos activos, es decir el número de personas que están cursando la enfermedad: actualmente hay 6.478. De esas, 79 se encuentran en cuidados intensivos, también un nuevo récord.

Por primera vez hay un menor de 15 en CTI por COVID-19

El último informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública (MSP) emitido este jueves informó por primera vez que un menor de 15 años se encuentra internado en cuidados intensivos desde que comenzaron los registros, el 13 de marzo de 2020.



Se trata de un niño de 5 años con una patología previa, que se encuentra internado en el CTI del Hospital Policial desde hace dos semanas, informaron fuentes de la salud a El País.



El menor padece una neurofibromatosis crónica y actualmente está "mejorando". Si bien al comienzo de su internación requirió ventilación mecánica, días atrás fue extubado.



Restringir la movilidad

El Sindicato Médico de Rivera, que como ya sabés es uno de los dos departamentos del país que se encuentran en la "zona roja" de peligro según la escala de la Universidad de Harvard, emitió un comunicado este jueves en el que "exhorta" a las autoridades departamentales a "restringir la movilidad ciudadana por 15 días".



La asociación médica señala que si bien "no está desbordada" la situación asistencial actual, "la experiencia internacional demuestra que, de no tomarse estas medidas, se producirá un colapso asistencial en un futuro cercano con consecuencias impredecibles" respecto a la salud de la población.



Trámites de extrema emergencia

Acá te paso un dato. La Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) va a seguir atendiendo "solamente trámites de extrema emergencia", que van a ser considerados según los respectivos comprobantes, "hasta nuevo aviso".



Para los que tengan audiencia "se reagendarán a la brevedad posible, teniendo en cuenta la evolución de la pandemia y, en todos los casos, no perderá el importe abonado", precisa la cartera.



Si querés saber más sobre los horarios de atención podés hacer clic acá.

Toque de queda en Argentina

El Gobierno de Argentina está preocupado por la imparable alza de contagios de coronavirus que se registró en los últimos días y por eso resolvió restringir la circulación nocturna de un modo "uniforme" en todo el país entre las 23:00 y las 06:00. Lo que en otras palabras quiere decir que se decidió un toque de queda.



"Hubo acuerdo con la necesidad de restringir la circulación en horario nocturno, las medidas van a estar esta tarde, ya están definidas, se están redactando", señaló el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, desde el Malbrán durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el ministro de Salud de Nación, Ginés González García.



Pacto de Netanyahu con Pfizer

Seguimos en el plano internacional, pero ahora nos movemos a Israel, porque el primer ministro, Benjamín Netanyahu, anunció hoy un pacto con la farmacéutica Pzifer para recibir suficientes vacunas, con el objetivo de seguir con esta rápida campaña de vacunación que están llevando adelante.

De esta manera se buscará inmunizar a todos los israelíes mayores de 16 años para fines de marzo, mes que además coincide con las elecciones de ese país.



"Hemos logrado traer las vacunas antes de lo planeado y en mayor cantidad", aseguró el jefe de Gobierno, que no detalló el número exacto de vacunas que recibirá, y que busca evitar la ralentización de la campaña de inoculación que Israel lidera a nivel mundial.



Covax

Termino con una buena noticia, o al menos una alentadora. Es que hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que las entregas de vacunas contra el COVID-19 del programa Covax que integra Uruguay, podrían empezar este mes.

El gobierno acordó una inversión de US$ 2,5 millones, que surgen del Fondo Coronavirus y garantizan 1,5 millones de dosis, que servirán para inmunizar a unas 750.000 personas, lo que puede implicar el doble de vacunas en caso de que se necesite, como es esperable, que cada individuo deba recibir al menos dos dosis.



El acuerdo lo que permite es acceder a un pool en la compra con otros países y no tener que negociar con cada laboratorio en particular.



Esto es todo por hoy, pero nos encontramos con más noticias mañana. ¡Chau!

