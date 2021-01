Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola!, ¿cómo empezó tu primer día año? Sabemos que termina acá, leyendo esta newsletter que te llega al final de la jornada con las noticias más destacadas del coronavirus. Ayer tuve un problema técnico y no se mandó la edición de Fin de Año que te preparé. Si igual querés leerla para que no te pierdas de nada, abajo te dejo mi correo para que me la pidas y te la pueda mandar. Ahora basta de charla y ¡empecemos!

Récord de muertes, de casos activos y con la tasa de positividad más alta

Hoy se realizaron 4.640 tests de COVID-19 y se detectaron 634 casos nuevos, según el boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). La baja cantidad de test y el alto número de confirmados marcan un aumento en la tasa de positividad (que básicamente es la cantidad de test positivos sobre el total de realizados).



Este viernes entonces subió de 9,49% (el porcentaje marcado ayer jueves) a 13,66%, lo que implica un número récord desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020.



Esta jornada, además, se confirmaron 12 muertes por la enfermedad, también una cifra récord. Se trata de ocho pacientes de Montevideo de 94, 93, 80, 79, 76, 74, 72 y 70, tres pacientes de Canelones de 87, 82 y 72 años y un paciente de Soriano de 87 años. Hasta el momento son 193 las defunciones por COVID-19 en Uruguay.



El tercer récord de la jornada fue respecto a la cantidad de casos activos: actualmente hay 5570 personas cursando la enfermedad. De esas 74 se encuentran en cuidados intensivos.

Primer trimestre "más dificultoso y doloroso"

Henry Albornoz, presidente de la Sociedad de Infectología Clínica del Uruguay, aseguró que el primer trimestre de este año será más "dificultoso y quizás doloroso" para Uruguay que todo el año 2020 en materia sanitaria.



"Este primer trimestre de 2021 probablemente desde el punto de vista sanitario, por lo menos en enero y febrero, va a ser bastante más dificultoso y quizás doloroso que lo que le fue a Uruguay en todo el 2020", indicó el infectólogo en declaraciones recogidas por Telemundo (Canal 12).

Así festejaron en Wuhan

Muchos supieron de la ciudad china Wuhan luego de que se conociera que fue ahí donde surgió el virus SARS-CoV-2​ (más conocido como coronavirus). Ayer fue noticia nuevamente por la forma en que festejaron el inicio del nuevo año.

Aunque la Policía estaba presente en la calle para evitar concentraciones demasiado multitudinarias enfrente del antiguo edifico aduanero, la medida resultó poco efectiva y centenares de jóvenes celebraron el Año Nuevo.



Según los datos oficiales chinos, unas 4.000 personas murieron por el COVID-19 en Wuhan, que tiene una población de 11 millones de habitantes.



Vacuna Sputnik V en Argentina

A cuatro días del inicio de la campaña de vacunación contra el coronavirus COVID-19 en Argentina con la vacuna Sputnik V, se conocieron los primeros resultados sobre los efectos adversos leves que tuvieron algunos de los que recibieron la primera dosis del medicamento.



Según un informe difundido por el Ministerio de Salud argentino, en el país ya se vacunaron en las primeras dos jornadas 32.013, de los cuales 317 presentaron "Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización (Esavi). Es decir, alrededor del 1% tuvo algún síntoma que se puede relacionar con la primera dosis de la vacuna producida por el Centro Gamaleya de Rusia.



Si querés saber cuáles fueron los síntomas más reportados podés hacer click acá:



Datos de la nueva cepa

La nueva variante del coronavirus es "mucho más" transmisible que la cepa previa y presenta una tasa de reproducción superior de entre el 0,4 y el 0,7, según un estudio divulgado este viernes.



El investigador Axel Gandy, del grupo de expertos del Imperial College de Londres, a cargo de la investigación, dijo hoy a la emisora BBC Radio 4 que las diferencias entre ambas variantes son "bastante extremas", en especial en lo referente a la velocidad de propagación.



Hasta ahora la última "R", que representa el número de personas a los que puede contagiar un afectado, se situaba entre el 1,1 y el 1,3 y es necesario que esté por debajo del 1,0 para que la cifra de casos empiece a descender.

Homologación de emergencia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio ayer primera homologación de urgencia desde el inicio de la pandemia a la vacuna Pfizer-BioNTech, lo que facilitará su uso en los países que aún no la validaron, indicó en un comunicado.



"Es un paso muy positivo para garantizar un acceso universal a las vacunas contra el COVID-19", aseguró Mariangela Simao, directora encargada del acceso a los medicamentos en esta agencia de la ONU, según el comunicado.

Esto es todo por hoy y nos reencontramos el lunes con más noticias. Mientras tanto disfrutá del primer fin de semana del año. Mi correo, por si querés la edición de ayer, es [email protected] ¡Chau!