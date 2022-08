Gustavo Torena dijo que está excavando en busca de desaparecidos, tras denuncia en Inddhh

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gustavo Torena, más conocido como "Pato Celeste", excavó en un terreno cercano a Aiguá en busca de desaparecidos en la dictadura, informó este lunes El Observador. Y en la tarde, Torena explicó que un amigo le comentó acerca del lugar y que él hizo la denuncia en la Institución Nacional de los Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh).

“Esto lo denuncié hace más de dos meses y medio, y me piden testimonio de la persona. La persona habló y fue bien clara con el periodista (Leonardo Haberkorn, autor de la nota de El Observador), que le merecía confianza, yo no puedo andar obligando a nadie”, afirmó Torena en conversación con Subrayado (Canal 10).



También indicó cómo fue su aproximación al terreno: “Empiezo a investigar todos los hechos, fui al lugar, conseguí los testimonios y comprobé que ahí había habido un centro (de detención) clandestino”.

“No es que se me ocurrió ir a excavar, todos los pasos que di los traté con profesionales en la materia y también con los abogados pertinentes que me asesoraron y me dijeron hasta dónde podía llegar y qué era lo que tenía que hacer”, afirmó.



“No se hizo una excavación de metros o lo que sea, simplemente he intentado buscar algún elemento de juicio en una simple excavación que fueron tres pozos”, aseguró. “Cuando uno planta una planta y empieza a hacer un pozo encuentra elementos de juicio de que pudo haber habido movimientos de tierra. Eso es en primera instancia lo que fui a buscar”, dijo.

Además, añadió que fue "a buscar elementos de juicio que puede ser ropa o algo que pueda excavar a un poco de profundidad". También destacó que cuenta con el consentimiento de los dueños para excavar en la propiedad.



Según El Observador, en los próximos días Torena volverá al predio con una retroexcavadora. Al respecto, resaltó que fue asesorado "por los expertos en la materia".

“Ojalá que las autoridades pertinentes se hagan eco de esto (de la búsqueda) y que vayan”, manifestó. “Esto es un tema delicado, ¿por qué no van?”, apuntó en relación a las autoridades.



“Yo hice todo dentro de la ley”, dijo y añadió que también informó al respecto de la operación a Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.