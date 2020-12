100.000 test en la salud para ver si tuvieron COVID-19: CTI, el lugar de menos contagio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El martes próximo habrá una reunión entre las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) y representantes de todos los prestadores de salud, tanto pública como privada, en la que se firmará un acuerdo por el cual se realizarán test serológicos (o de seroprevalencia) a 100.000 médicos y enfermeros.

Los test, que se elaboraron en Uruguay en el marco de un acuerdo entre el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Universidad de la República y el Instituto Pasteur, serán gratis para todos los prestadores, que sí deberán encargarse de la extracción y del análisis de la sangre de las personas a analizar. Así lo informaron a El País fuentes de la Junta Nacional de Salud (Junasa).

Para saber si una persona tiene síntomas de COVID-19 se le hace un test de PCR, que es el que advierte si está cursando o no la enfermedad. El test de seroprevalencia, en cambio, lo que visualiza son los anticuerpos que se generaron para vencer al virus, por tanto sirve para saber si alguien la tuvo pero no desarrolló síntomas, o si estos fueron tan leves que optó por no consultar a su médico.



Los diagnósticos se harán bajo la técnica ELISA (la sigla que se usa en inglés para el enzimoinmunoanálisis de adorsión), procedimiento por el cual la muestra es enviada a un laboratorio y mezclada con ciertos químicos que, en caso de que el paciente haya tenido la enfermedad, hacen que esta cambie de color.

En mayo pasado, un estudio de seroprevalencia realizado por el Ministerio de Sanidad de España y el Instituto de Salud Carlos III, develó que en dicho país los infectados eran 10 veces más de los que habían sido testeados a través de la técnica de PCR.

Al ser poca la cantidad de casos en Uruguay, en comparación con lo que ha sucedido en otros países como España, lo que se decidió fue analizar grupos específicos y no hacer test serológicos masivos. Por eso las autoridades optaron por elegir poblaciones de riesgo. Empezarán con el personal de la salud y luego continuarán con las ciudades fronterizas. El Observador informó ayer que harán el mismo estudio de seroprevalencia en la ciudad de Rivera.

Este, según supo El País, comenzará a realizarse en febrero de 2021. El miércoles se hizo un evento de lanzamiento en el que participaron autoridades sanitarias de Uruguay y Brasil, y el intendente riverense Richard Sander. Allí se informó que los exámenes se harán a voluntarios de las ciudades de Rivera y Santana do Livramento.



Por otra parte, el Hospital de Clínicas ya hizo exámenes de seroprevalencia a 100 voluntarios de la salud y solo uno dio positivo, según publicó El País días atrás.

Estado de situación.

Justamente el personal de la salud es uno de los que más ha sido analizado en Uruguay, según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP) a los que accedió El País. De los 490.000 test de PCR que se realizaron al 11 de diciembre, el 8% se hicieron al personal de la salud (es decir, 39.200). Por otro lado, del total de positivos en el país, el 7% trabajaba en la salud.

No hay diferencias en cuanto a la proporción de casos entre la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y los prestadores privados, según advierten desde la cartera.



En cuanto a la distribución geográfica, los departamentos más afectados en general y los que tuvieron brotes en algún momento desde el 13 de marzo -día en que se detectaron los primeros casos-, son los que acumulan más positivos de médicos, enfermeros y auxiliare. Estos son, en orden: Montevideo, Canelones, Rivera, Treinta y Tres, Artigas y Rocha.



Hubo más positivos médicos que enfermeros, lo cual se debe a que se realizaron más exámenes en ese colectivo. Pero si se suman licenciados y auxiliares de enfermería, juntos superan a los médicos.

De los exámenes que se hicieron en las áreas de urgencia y emergencia, el 48% dieron positivo; en cuidados moderados fueron el 40% y en CTI el 37%.



“Que CTI tenga menos casos tiene que ver con que son los que se cuidan más”, señalaron desde el MSP.

Por otra parte, los datos demuestran que, en promedio, el personal de la salud se enferma más que el común de las personas. El coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) que asesora a la Presidencia de la República, Rafael Radi, dijo el pasado miércoles en conferencia de prensa que 0,3% de la población ha tenido coronavirus, según los datos confirmados. Pues bien, según la cartera, en la salud el porcentaje es mayor en todos los casos.

En médicos, ronda el 2% tanto en el área ambulatoria, como en las urgencias y emergencias, y las salas de cuidados moderados. En CTI es de 0,5%.



En licenciados de enfermería, en el caso de urgencias y emergencias, se da el porcentaje más alto de positivos en la salud, con un 4,1% de los testeados. El siguiente porcentaje más alto lo logra el personal técnico no médico del área de cuidados moderados, con 3,1%.

Un documento del MSP al que accedió El País concluye que las áreas más expuestas al contacto con pacientes COVID-19 positivos parecen ser en las que menos se generan contagios, probablemente por un mayor y mejor uso de los equipos de protección.



La cartera también advierte que “el personal de administración, servicios y oficios está igualmente expuesto al contagio que el personal asistencial que está en contacto directo al paciente”. Y alerta que “las áreas ambulatorias y de urgencia y emergencia, tienen una alta incidencia relativa, por lo que deberían focalizarse las medidas de protección personal en estas áreas”.



Por último, el informe sostiene que se va a trabajar en un nuevo estudio para poder determinar cuánto es el personal de la salud que permanece en cuarentena.