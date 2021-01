Rivera pide al gobierno preferencia con la vacuna contra el COVID-19

Con el correr de los días, Rivera se tiñe cada vez más de un rojo intenso. El color, que ya se confunde con el negro en el mapa, indica que es el departamento con mayor cantidad de casos cada 100.000 habitantes en la escala de Harvard, incluso más que Montevideo.

Para las autoridades, que ayer analizaron el comportamiento de los casos en Rivera y anunciaron nuevas medidas, el aumento de los infectados responde a contactos intrafamiliares.

Pero, ¿cómo explican las infecciones? El director departamental de Salud, Carlos Sarries, dice que el aumento de los infectados surge tras la “interacción por las fiestas tradicionales”, de personas que se trasladaron al departamento desde el sur del país o desde Brasil.

El tema se planteó ayer en la reunión del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) en la que las autoridades no solo anunciaron una batería de medidas para combatir los contagios, sino que incluso hubo lugar para algunos pedidos al Poder Ejecutivo.



Durante el encuentro, el intendente Richard Sander planteó a los integrantes del Cecoed que Rivera debería tener prioridad para acceder a la vacuna contra el coronavirus, luego de que sean inmunizados el personal de la salud, las personas mayores de 65 años y el personal esencial. Su propuesta fue aceptada en la reunión y luego comunicada en una conferencia de prensa.

De acuerdo a fuentes departamentales, por estas horas el gobierno de Rivera dirigirá una carta al presidente Luis Lacalle Pou en la que solicitará, además de aumentar la capacidad de testeo, acceder cuanto antes a las dosis para crear una “barrera sanitaria” contra el COVID-19.



“Planteamos la posibilidad de que una vez que Uruguay y que el gobierno haya cumplido con la población que esté afectada a la salud y el resto de personas que tiene en su lista, que incluya a Rivera y a sus vecinos dentro de ese plan”, consideró el jefe departamental.

Para el exintendente y senador colorado Tabaré Viera, quien participó de la reunión, es prioritario vacunar a los habitantes de Rivera dado el número de personas que allí tienen la enfermedad.De acuerdo a los datos de ayer del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), en Rivera hay 446 personas cursando la enfermedad, ubicada solo detrás de Canelones (1.024 casos) y Montevideo (4.195 infectados).

El legislador sugiere que “luego de que se les dé la vacuna a los de la primera línea, se haga una vacunación en Rivera y en la zona fronteriza” para generar un “cordón” que evite que las personas trasladen el virus de un lado a otro de la frontera. Para el senador, es imperioso mejorar los controles en ese límite territorial dado que “hay un cruce permanente de los que vienen a comprar” a Uruguay.

Medidas contra el virus.

El coordinador del Cecoed, Gustavo Guedes, informó una serie de medidas para combatir el coronavirus, aunque remarcó que “es lógico y razonable seguir con las adoptadas por el presidente”.



En este sentido, pidió a los prestadores de salud locales (tanto Casmer como Comeri participaron de la reunión del Cecoed) “bajar la presencialidad” en las consultas médicas y coordinar las cirugías que sean impostergables y también las oncológicas.

Con respecto a la actividad comercial, Guedes sostuvo que se recomienda seguir con las mismas medidas y protocolos vigentes, pero que se incrementará la fiscalización en pubs y restaurantes. En este sentido, al igual que lo resolvieron las autoridades de la Intendencia de Montevideo, en Rivera el horario de atención de los locales de comida se mantiene hasta la medianoche. Aquí los jerarcas llaman a los empresarios a volcarse al sistema de delivery.

Entre los anuncios realizados ayer de tarde, la Intendencia de Rivera definió mantener prohibidas las actividades en centros religiosos y desalentó todos aquellos deportes de contacto y actividades que se desarrollen en ambientes cerrados.



En forma simultánea la comuna decidió planificar una serie de medidas con autoridades de Brasil, entre ellas, elaborar una campaña de publicidad sobre todo dirigida a aquellas personas que llegan de compras.

Mientras tanto, la dirección de Salud definió aumentar el número de rastreadores locales, invitando a sumarse a las tareas a médicos, nurses y odontólogos para colaborar en los trabajos de trazabilidad de los casos.



Rivera fue uno de los departamentos con más brotes durante los primeros meses de la pandemia. De hecho, su proximidad con Brasil generó que el gobierno determinara un mismo plan de testeo con PCR también en Santana do Livramento, para darles trazabilidad a los casos en una ciudad que es binacional y que ahora no solo comparte las costumbres.

Médicos reclaman medidas y advierten saturación

En una encuesta que todavía realiza la Federación Médica del Interior (FEMI) entre médicos de Canelones y Maldonado, ocho de cada 10 profesionales advierten que el sistema de salud está saturado. Si bien el estudio aún no ha concluido, dirigentes del gremio estiman que esta situación era de esperarse dado el traslado de miles de veraneantes desde la capital al este del país. El anuncio lo realizó ayer la FEMI en un comunicado en el que advierte que son necesarias nuevas medidas para disminuir los contagios de coronavirus. La presidenta de FEMI, Patricia Nava, dijo a El País que “es necesario adoptar medidas para controlar la pandemia”, sobre todo en la zona costera en donde “habría que tomar algún otro tipo de medida”.



Los representantes de FEMI participarán esta tarde de una videoconferencia con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, para “intercambiar ideas” sobre el estado de la pandemia en Uruguay. Por el momento, el gremio que reúne a más de 3.500 médicos de todo el país no está dispuesto a ensayar ninguna propuesta, al menos públicamente. En el comunicado, FEMI señaló ayer que “las medidas de control implementadas por el gobierno son insuficientes, especialmente en aquellas zonas en las que la afluencia de personas se ha incrementado notoriamente con motivo de la temporada estival”.



Para la FEMI, “la situación es grave en algunos puntos del país más que en otros”, en clara alusión a Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Rivera. En este último caso, el gremio sostiene que médicos de ese departamento “están atravesando una situación particularmente preocupante, peor incluso que la de Montevideo, según el índice de Harvard, siendo el punto de mayor riesgo epidemiológico del país”. En este sentido, advierten que con el aumento de los casos de COVID-19, “ha quedado demostrado en este tiempo que las medidas generales no han podido controlar el avance estrepitoso de los contagios”.



Por otro lado, el gremio llamó a las intendencias, los municipios y a los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed) fortalecer su análisis con la mirada de los médicos que “están en cada territorio”. Por eso, en “este contexto de situaciones específicas graves”, para la FEMI es prioritario “evaluar la implementación de algunas medidas específicas, ya que la realidad nos ha demostrado que las medidas de carácter general no están incidiendo en el control de las zonas más afectadas, más concurridas y donde los contagios crecen diariamente de forma exponencial”.



El traslado de veraneantes al este y su posterior regreso a la capital del país preocupa a las autoridades. El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, llamó este domingo a los jóvenes con síntomas leves a realizar cuarentena.