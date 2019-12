Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou tendrán mañana otro "mano a mano"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras los primeros choques entre Tabaré Vázquez y el presidente electo Luis Lacalle Pou, ambos tendrán la oportunidad de tener mañana otro “mano a mano” cuando viajen juntos en un avión de la Fuerza Aérea a la asunción del nuevo mandatario argentino Alberto Fernández.

En el primer encuentro tras ser Lacalle Pou proclamado por la Corte Electoral, ambos tuvieron la oportunidad de hablar de asuntos de la transición y también de otros temas “personales”, sobre los que no han trascendido demasiados detalles.

El mandatario y el presidente electo saldrán a las 9 de la mañana en el avión multipropósito del gobierno, desde la Base Aérea número uno.

La agenda prevé que participen de la sesión de honor del Congreso prevista para las 11 de la mañana, donde Fernández tomará posesión del mando y dará un discurso. En la Casa Rosada ambos concurrirán a dar su saludo al nuevo mandatario argentino, que recibirá allí a las delegaciones internacionales.

Vázquez ya había confirmado su presencia durante el acto de asunción, porque al tratarse de un viaje de corta distancia no interfería con el tratamiento médico que está realizando.

En tanto, Lacalle Pou fue invitado formalmente la semana pasada a la asunción de Fernández, con quien coincidirá por primera vez. El futuro presidente argentino ha dicho que tiene una relación de “amigos” con el excandidato del FA Daniel Martínez, aunque también dejó en claro que “no existen motivos” para llevarse mal con Lacalle Pou.

Buenas relaciones

Todo parece indicar que están dadas las condiciones para que los próximos gobiernos de Uruguay y Argentina mantengan buenas relaciones diplomáticas y comerciales, dejando atrás episodios como el bloqueo de los puentes que fue respaldado, durante años, por el gobierno del vecino país en contra de la planta de celulosa Botnia.

En una columna publicada por Claudio Fantini en la revista Noticias se señala que “tiene lógica” esperar que Lacalle Pou despliegue una política exterior apuntada a la buena relación, sin sumisiones ni identificación ideológica. Sin embargo, el canciller Ernesto Araujo y su jefe apuestan a que una mala relación con Argentina empuje al nuevo presidente uruguayo “al bloque ideológico que diseñan en Brasilia”.

Por su parte el futuro canciller uruguayo, Ernesto Talvi, ha dicho en entrevista con El País que considera que en el marco de las tensiones que existen entre los dos grandes de la región, Argentina y Brasil, Uruguay podría cumplir un rol de mediador que garantice los equilibrios.

“Los problemas podrían sobrevenir si Lacalle Pou se suma a la cruzada ultraconservadora de Bolsonaro y si el ‘albertismo’ termina mimetizado con el ‘cristinismo’”, sostiene Fantini.



En otra columna de análisis publicada por Ismael Grau en el último número del semanario Búsqueda, se señala que, temerosos, algunos argentinos están sacando su dinero de los bancos del vecino país para traerlo a Uruguay.

“No es una corrida o algo significativo, pero parece ser una incipiente tendencia: en octubre se aceleró la captación de depósitos de no residentes por parte del sistema financiero local. La suba fue de US$ 135 millones respecto a setiembre y se encadenaron así tres meses con aumentos. Con eso se llegó a un total de US$ 3.070 millones, el máximo desde agosto de 2017”, publica el semanario a partir de estadísticas del Banco Central.