Empresa estonia contratada por el Ministerio de Turismo sostiene que "se manejó información falsa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



A una semana de presentarse una denuncia penal y a cuatro días de comenzar a funcionar una comisión investigadora en Diputados por supuestas irregularidades en contratos de publicidad en el Ministerio de Turismo, la empresa Kirma Services, de Estonia, rompió el silencio.

En un comunicado enviado a El País, Kirma Services señaló que en las últimas semanas el nombre de la compañía estuvo en el debate público debido a su vinculación, no efectivizada finalmente, con el Ministerio de Turismo.

“En virtud de estos hechos, deseamos manifestar nuestra profunda preocupación por el manejo de información absolutamente falsa y mendaz que se ha divulgado en medios de prensa (de Uruguay), generando múltiples y diversos daños a la imagen y reputación de nuestra empresa”, dice el comunicado de la firma de Estonia.



Y agrega: “Nuestra empresa desea enfatizar que no tiene, ni tuvo nunca, vínculo alguno con actividades ilícitas, ni lo ha tenido nuestro director y principal accionista, como se ha divulgado en distintos medios de prensa de ese país”.



El caso, que generó la renuncia del exministro de Turismo Germán Cardoso (Partido Colorado), colocó en la agenda pública aspectos vinculados a contrataciones estatales realizadas por la cartera durante su gestión. Entre ellas se destacó la contratación para el desarrollo de una campaña de publicidad digital de la empresa oriunda de Estonia.

Al tomarse conocimiento público de este acuerdo, surgieron múltiples interrogantes sobre el proceso de contratación de la firma, existencia o no de la misma, su domicilio, los datos aportados por esta al Ministerio de Turismo, y respecto a la pretensión de efectivizarse el pago nunca realizado por tales servicios previo a la ejecución de las tareas contratadas.



En esa coyuntura, y ante la inminencia de las investigaciones en el ámbito parlamentario, la empresa Kirma Services manifestó, mediante el comunicado, su posición sobre las versiones manejadas por las denuncias realizadas, y contrató a un estudio jurídico en Uruguay, cuyo titular es el abogado penalista, Eduardo Sasson.



Tras la renuncia de Cardoso, la compañía estonia se vio inmensa en un debate político. Uno de los puntos cuestionados por diputados del Frente Amplio es que el Ministerio de Turismo le iba a pagar por adelantado US$ 280.000 y luego Kirma Services realizaría los trabajos de intermediación publicitaria digital.



Una fuente cercana a Kirma Services explicó a El País que en cualquier contrato de publicidad digital el cobro de los servicios se realiza previo a la ejecución de la campaña contratada. Y agregó que estos son acuerdos estandarizados -conocidos como contratos de adhesión-, y que esa es la forma en que se maneja el negocio de la publicidad en el mundo.



Según pudo saber El País, la empresa alega que el motivo por el cual se truncó la efectivización del pago fue por cuestiones operativas vinculadas a una entidad bancaria de Bélgica que presta servicios para Kirma Services y no por cuestiones legales.



La fuente expresó que la empresa evalúa el panorama legal para decidir si inicia o no acciones en relación a la información manejada públicamente que, a su entender, genera graves perjuicios a su imagen y reputación internacional.



Por último, Kirma Services dejó constancia de que su vinculación “finalmente trunca” con el Ministerio de Turismo de Uruguay fue a efectos de participar en una campaña de publicidad para fomentar el turismo en el país, mediante “los formatos que nos especializamos”.



Y concluye: a raíz del manejo de información “incorrecta”, “de forma mendaz” y “temeraria” vinculada a la compañía, “nos encontramos atravesando importantes perjuicios reputacionales que nos llevan a evaluar acciones a desarrollar para “el cese y mitigación de los daños causados”.

Citaciones

Las supuestas irregularidades en la contratación de Kirma Services generó la creación de una comisión investigadora en Diputados, la que se constituyó el lunes 20. Al día siguiente, la asesora legislativa recibió al diputado Eduardo Antonini (Frente Amplio) y al exministro Cardoso -denunciado y denunciante-, quienes ratificaron sus dichos y aportaron nuevas pruebas, dijo a El País el presidente de la investigadora, Juan Martín Rodríguez.



En materia penal, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, recibió el jueves 16 una denuncia presentada por diputados frenteamplistas. El caso fue derivado al fiscal Ricardo Lackner.