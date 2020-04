Los comunistas apuran el desafuero de Manini Ríos por dichos en el Parlamento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

No pasó desapercibido. “¿Hasta cuándo se procesará a militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años?”, preguntó el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y se ganó el rechazo de todo el Frente Amplio. Mientras su pedido de desafuero duerme en el Parlamento, desde el Partido Comunista se quiere apurar el tratamiento del tema.

Fue el 7 de noviembre de 2019 que ingresó al Parlamento la solicitud del fiscal Rodrigo Morosoli, quien optó por ese camino en lugar de imputarle directamente el delito de omisión de denuncia de hechos de apariencia delictiva vinculados al denominado caso Gavazzo.



La acusación parte de la base de que en 2018 el militar retirado José Nino Gavazzo confesó ante un Tribunal de Honor militar que en marzo de 1973 hizo desaparecer el cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro en las aguas del río Negro y Manini no dio cuenta a la Justicia.



En la legislatura pasada no se trató el asunto y desde que comenzó esta, el 15 de febrero pasado, tampoco se ha tocado para nada el asunto. En coordinación de bancada de todos los partidos solo se mencionó “al pasar” el punto y la Comisión de Constitución no se ha reunido hasta ahora, según informaron fuentes legislativas a El País.

El polémico discurso de Manini esta semana durante la media hora previa del Senado -donde cuestionó el procesamiento y encarcelación del capitán retirado Lawrie Rodríguez- motivó la condena del Frente Amplio y colocó una vez más la mira en su desafuero pendiente. El secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, dijo a El País que el discurso de Manini fue “provocativo y reaccionario” y “habló en nombre de otro pero lo estaba haciendo en defensa propia”.

Hay una solicitud hecha por la Justicia “que todavía no trató el Parlamento y que en algún momento hay que considerar e incluirla en el orden del día”, opinó Castillo. En ese marco, indicó que el desafuero “hay que tratarlo cuanto antes”. “No puede ser que tenga tamaña desfachatez de hacer un planteo como el que hizo”, acotó el secretario general del Partido Comunista.



El desafuero de Manini Ríos no ha sido abordado en esta legislatura tampoco a nivel de la bancada del Frente Amplio, donde persiste la duda acerca de si basta con el pedido ya realizado por Morosoli en noviembre del año pasado. El senador y vicepresidente de la coalición de izquierda José Carlos Mahía dijo a El País que “hasta ahora” no se ha promovido el tratamiento del desafuero, pero si la solicitud de la Justicia está vigente “hay que tratarlo”.

Guido Manini Ríos. Foto: Darwin Borrelli

Consideró, de todos modos, que “no hay una motivación especial” en abordar el tema y cuestionó una “andanada” de Cabildo Abierto sobre asuntos del pasado reciente en alusión a los dichos de Manini y de otros senadores de esa colectividad política.



El senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista) dijo a El País que en la bancada de la oposición no se trató el asunto. “Lo que había entendido era que tenía que reiterarlo la Fiscalía y, si ingresa, lo vamos a tratar sin dudas”, añadió. Fuentes judiciales consultadas por El País explicaron que el pedido de desafuero está vigente y que no es necesario que vuelva a ser remitido al Parlamento.

A nivel del Partido Nacional todavía no se abordó el tema, confirmó a El País la senadora Graciela Bianchi, integrante de la Comisión de Constitución. “No está en carpeta. En primer lugar no se reunió la comisión, seguramente se convoque en el mes de mayo. Hay que constituir las autoridades y el régimen de trabajo”, precisó. Bianchi dijo que “en principio el tema está archivado”, dado que se presentó en la pasada legislatura.



“No hemos solicitado ningún informe jurídico, porque no se reunió la Comisión de Constitución. En mi opinión, absolutamente personal, hay que mandarlo nuevamente al Parlamento, porque lo que no se tramitó en la otra legislatura tiene que volver a solicitarse por los organismos competentes”, explicó.

Crítica velada de Ernesto Talvi Sin nombrar directamente a Guido Manini Ríos, el canciller y líder de Ciudadanos, Ernesto Talvi, le salió al cruce por su cuestionamiento al Poder Judicial realizado esta semana en el Senado.



“Reafirmamos nuestra confianza en el Poder Judicial como pilar del Estado de Derecho. Las sentencias de los jueces podrán gustarnos o no, pero el respeto a los jueces y a sus sentencias es garantía de la convivencia democrática. Sin Justicia no hay República”, aseguró en Twitter.