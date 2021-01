Cruce de Mujica y Bianchi: del "compadezco a su compañero" al "robó, mató, secuestró y colaboró con militares debe ser mucho peor"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hasta las parejas de los involucrados. Hasta ahí llegó el chisporroteo que se generó tras el mensaje viral de la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi que lanzó este sábado a través de su cuenta de Twitter en el que cuestionó que el Frente Amplio no haya conseguido la vacuna contra el coronavirus aprovechando el liderazgo mundial de José Mujica.

"Durante años nos quisieron convencer que José Mujica era un líder mundial y que por él, Uruguay era conocido en el mundo; hasta aspiraban a que obtuviera el Premio Nobel. ¿Qué raro que no haya podido conseguir la vacuna que sus seguidores reclaman? La única verdad es la realidad", dijo Bianchi.

Este martes, Mujica en diálogo con "970 noticias" (Radio Universal) respondió a la senadora: "Pobre señora. Yo compadezco a su compañero, tener que soportar ese temperamento peleador que tiene esa señora. Déjelo por ahí, que Dios la ayude".

Pero Bianchi no tardó en responder: "Me divierten las declaraciones de Mujica sobre mí; me satisface que no entienda la ironía porque ratifica que estoy en el camino correcto. Y no se compadezca de mi esposo: estar casado con alguien que robó, mató, secuestró y colaboró con los militares debe ser mucho peor", dijo en relación a la senadora Lucía Topolansky.

El comentario de la exdirigente del Frente Amplio, que ha presentado en reiteradas ocasiones con el expresidente, despertó críticas de la oposición. "¡Me encanta ver cómo se enojan! Son tan ignorantes", respondió la senadora blanca a los que marcaron sus diferencias con sus dichos.

El diputado frenteamplista José Carlos Mahía escribió en Twitter el sábado pasado: "La senadora Bianchi sugiere que el expresidente Mujica con su imagen internacional vaya a conseguir la vacuna que ya tenía que haber conseguido el actual presidente Lacalle Pou. ¿Habrá que explicarle que lo que "natura non da Salamanca non presta"?".

Tras lo cual, Bianchi respondió: "La verdad Jose Carlos Mahia no esperé que te tuviera que explicar lo que es una ironía. Lastima demostrar la decadencia final".

No obstante, también respondieron en las últimas horas otros altos dirigentes del Frente Amplio. El senador Alejandro Sánchez, - sucesor de Mujica en el Senado -, lanzó en la misma red social: "Uno quiere creer que el gobierno está trabajando con seriedad y mucho esfuerzo en conseguir la vacuna, pero después sale la primera senadora del Partido Nacional a decir que la culpa es de Mujica y nos damos cuenta que además de faltar la vacuna, falta seriedad".

Con el mismo tono, el diputado del Frente Amplio Sebastián Sabini respondió a Bianchi vía Twitter: "¿La responsabilidad que no haya vacunas es de Pepe? Por favor, son gobierno, tómense las cosas en serio. Este es un asunto de Salud Pública y optaron por el peor camino. No se pueden tomar éstas cosas a la ligera".

Tras el aumento de casos de las últimas semanas, el Frente Amplio ha intensificado su crítica al gobierno, y su pedido de un "acuerdo nacional" para lo que entienden, permitiría superar mejor la difícil coyuntura por el COVID-19.

La bancada de senadores del Frente Amplio, que solicitó la convocatoria del ministro de Salud, Daniel Salinas, quien concurrió este mediodía, emitió un duro comunicado hace una semana en el que destacaron que "la situación es grave".

Plantearon que se perdió un "tiempo muy valioso" para la obtención de dosis contra el coronavirus ya que mientras algunos países de la región "vienen negociado acuerdos con los principales laboratorios del mundo, muy poco se sabe sobre la política del gobierno para obtener la vacuna", indicó la bancada.

Horas más tarde, el 30 de diciembre, el presidente Luis Lacalle Pou recogió el guante y respondió a las críticas que se suscitaron en las últimas semanas. En su mensaje de fin de año, señaló: "En pocos días vamos a estar informando a la población y al Parlamento sobre cómo son las negociaciones que llevamos adelante".

Desde el Poder Ejecutivo aseguraron a El País que la negociación no está cerrada con ningún proveedor, sino que hay gestiones constantes para intentar conseguir dosis de cinco vacunas.

El Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) presentó este martes de tarde en la Comisión de Salud a la que fue convocado el ministro Salinas un informe con los atributos de 13 vacunas contra el coronavirus, entre la que no se encuentra la cubana.

A pesar de las negociaciones en torno a las dosis contra el COVID-19 sigue pendiente la marcha del país en los próximos días, ya que el próximo 10 de enero se cumple el plazo de una serie de medidas que marcó Lacalle Pou para evitar mayores contagios.

Por este motivo, Lacalle Pou convocó a consejo de ministros para mañana miércoles a las 18 horas para evaluar el impacto de las disposiciones anunciadas el 16 de diciembre para la contención de la pandemia, y eventualmente tomar más medidas restrictivas de la circulación. El cierre de fronteras que rige desde el 21 de diciembre podría cesar el próximo domingo o ser prorrogada por 30 días más, explicaron a El País desde el Poder Ejecutivo.