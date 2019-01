Evalúan realizar rastrillaje aéreo para ubicar al principal sospechoso

La presunción terminó por confirmarse en las primeras horas de este sábado, con el informe elevado por el Instituto Técnico Forense (ITF). La muerte de Mercedes San Juan Domínguez (53), ocurrido el jueves de tarde en su casa en paraje Las Cañas, Se trató de un caso de femicidio.



El concubino de la víctima, con el que mantenía una relación desde hace diez años, se ausentó del lugar por lo que se convirtió en el principal y único sospechoso del crimen.

El Ministerio del Interior emitió un pedido de captura y dispuso el cierre de fronteras para Manuel Alejandro Malvarez Araújo, presunto autor de este femicidio.

El hombre es nacido y criado en el pueblo donde sucedió el hecho -en medio del campo, en inmediaciones de Capilla de Farruco, 135 kilómetros al este de la ciudad de Durazno- y trabaja como cazador. Desde su desaparición, se traslada a pié y porta armas de fuego (varias fueron incautadas en la vivienda por la policía), permaneciendo en los espesos montes en el que hay bañados, arroyos, cañadas y una gran vegetación, que conoce “como la palma de la mano”, según afirmaron a El País..

-LAS CAÑAS

Tras la aparición del cuerpo calcinado de Mercedes San Juan Domínguez, un examen forense realizado en ITF, determinó queel asesinato se dio por tres impactos de bala calibre 22. “Puede haberse utilizado una pistola, un revolver o un rifle”, dijo a El País, el Jefe de Policía, Crio Mayor (R) Héctor Rodríguez Santana, que se ha trasladado al lugar del crimen para seguir de cerca la investigación. Luego del asesinato, la casa fue incendiada.

Rodríguez Santana agregó que es altamente probable que en el incendio se haya utilizado un liquido inflamable (gasoil o nafta) para acelerar el proceso del foco ígneo con la finalidad de borrar elementos y huellas.



Armado y conocedor del lugar

Si hay algo que la policía (y la población local) tiene claro es que el principal sospechoso, Alejandro Malvarez, de 45 años de edad, es una persona peligrosa y está armado, por lo que para preservar la integridad física de las personas, se decidió desafectar el apoyo de particulares (productores y vecinos) que en forma voluntaria se habían plegado a la búsqueda, dijo Rodríguez Santana, confirmando “el apoyo humano y material del Ministerio del Interior en la búsqueda".

"Esto se maneja a nivel nacional, nosotros somos una unidad y si precisamos apoyo de cualquier otra unidad la vamos a solicitar y vamos a utilizar todas las herramientas para localizarlo”, agregó.



Al estar internado en una zona agreste y de mucha forestación, se dificulta la labor, por lo que se evalúa la posibilidad de utilizar apoyo desde el aire con drones, e incluso helicóptero, para sumarlo al rastrillaje terrestre “de acuerdo a las necesidades y a las condiciones del clima es lo que vamos a ir utilizando, pero lo estamos haciendo con los medios que tenemos y lo principal es la voluntad de personal”, comentó.

Como parte del protocolo ministerial para casos de captura de personas, se dispuso el cierre de fronteras en el límite entre Uruguay y Brasil, así como operativos de vigilancia en rutas y caminos vecinales.

INFORMACIÓN ÚTIL



Violencia doméstica



Violencia doméstica

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.