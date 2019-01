Confirman femicidio en Durazno: le disparó y la incendió dentro de su vivienda

El Jefe de Policía de Durazno, Crio Mayor (R) Héctor Rodríguez Santana dijo a El País esta mañana que el Instituto Técnico Forense confirmó que la mujer encontrada muerta en su casa incendiada en el paraje Las Cañas, una pequeña localidad de Durazno, fue víctima de un femicidio.

Según el Instituto Técnico Forense en el cuerpo de la mujer fue encontrado al menos un disparo de arma de fuego, lo que permite concluir que se trató de un femicidio, dijo Rodríguez Santana. Se trata del femicidio número 29 del año. En Durazno ya suman dos en 2018: el antecedente es de Sarandí del Yi.

La Policía busca al esposo de la mujer quien se encuentra desaparecido desde que la mujer fue encontrada muerta por su hijo en medio de las llamas de la vivienda incendiada.

La mujer, Mercedes San Juan Domínguez, de 55 años de edad, se desempeñaba haciendo distintas tareas en establecimientos de la zona. El esposo tiene 45 años y es definido por sus vecinos como "un baqueano" gran conocedor del lugar. "Le gusta cazar y no escatima en armas, le gusta exhibirlas y si es que está vivo va a ser muy difícil encontrarlo", graficó un vecino del lugar que conoce al hombre a quien también se lo describe como "fortachón", alto y musculoso, de pelo corto al frente y largo atrás bajo un sombrero de ala ancha que usa siempre.

Información Útil

Violencia doméstica

Violencia doméstica

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.