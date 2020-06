Vuelta a clases: ¿cuáles son las precauciones que debemos tomar?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de más de 90 días sin clase y sin ver a sus amigos, miles de niños volverán entre mañana y el martes a sus jardines, escuelas y colegios. Para el pediatra e infectólogo Álvaro Galiana la vuelta a clases no solo es segura, sino también indispensable.

La mayoría de los niños que resultó positiva a COVID-19 en Uruguay fue porque en su casa había un adulto con la enfermedad y al testearlo se lo detectó. Fueron asintomáticos casi todos y nadie llegó a darse cuenta que estaban enfermos.

“Estamos en un momento que tenemos que pasar a pensar otra cosa: ¿cuál es el daño que estamos generando cuando retenemos a los niños?”, se pregunta Galiana. El pediatra aseguró que en su consulta ha recibido niños con crisis de ansiedad y de angustia, trastornos de alimentación y miedo al salir: todo vinculado al confinamiento durante estos meses.

“Es un problema no salir, estamos generando daño”, insiste. “Ni hablar en los hogares en los que hay poco control social y familiar. Todos sufren. La certeza de que no puedan tener una eventual infección nadie se las va a dar, acá no hay certeza. La realidad es que realmente la posibilidad que adquieran la infección con las medidas que las autoridades han tomado son realmente bajas. Siempre es un riesgo, pero vale la pena el riesgo porque seguimos haciendo daño a los niños”.

“Los niños son niños y las escuelas son escuelas cuando tienen niños adentro. No es un tema académico lo que están perdiendo los niños, es lo que menos me preocupa. Me preocupa que los niños para desarrollarse, desenvolverse para ser personas realmente útiles tienen que convivir en sociedad y con sus pares. Los niños y adolescentes necesitan estar sí o sí fuera del control de sus padres, compartiendo con sus pares y aprendiendo a socializarse. Ese es el objetivo más importante de la escuela, aprender a ser seres humanos sociables”, enfatizó.

Cuidado.

Galiana insiste que el uso del tapabocas, la distancia social y la higiene de manos frecuente son las tres medidas indispensables para volver a las aulas de forma segura y responsable.



El tapaboca debe usarse en los momentos de aglomeración, al entrar o salir a la escuela y en el transporte escolar o colectivo. En el aula hay que diferenciar los niños más grandes de los más pequeños y especialmente usarlo cuando la distancia social no se puede respetar. “Los gestos de la maestra son tan importantes como las palabras. Cuando se administra la clase y se logra una distancia adecuada entre la maestra y los niños de la primera fila, la maestra puede quitarse el tapaboca para que los niños puedan atender. Si en el salón de clase se ha logrado una buena higiene, un distanciamiento físico y están todos quietos, se puede dejar de usar el tapaboca y la maestra usará cuando se acerque a un niño”, agrega.

En niños más grandes se da la misma situación, usarlos cuando estén en recreos, en actividades más cercanas, y dentro del aula, si hay distanciamiento pueden descansar un rato del barbijo.



Galiana insiste en que los salones deben tener ventilación permanente. “Evitemos tener salones herméticos porque es bueno tener movimiento de aire” y no recomienda el uso de tapaboca para niños con asma o alergias permanentes.

Para el pediatra las medidas adoptadas son las necesarias para continuar bajando la circulación del virus, y que eventualmente, si todo sigue así, podrían disminuir con el paso del tiempo. “Las primeras medidas son las más extremas, pero estamos un poco más tranquilos. Es un esfuerzo para esta primera etapa, habrá que hacer el esfuerzo”, dijo.

Foto: Leonardo Mainé

La limpieza de los centros de estudio y los objetos de los niños es importante, pero sin generar psicosis.



“La bibliografía ha mostrado que el virus permanece en algunas superficies. Nadie ha demostrado que ese virus que quedó en la mesa sea infectante, tendrían que darse varias circunstancias simultáneas (...) Es potencialmente infectante y como precaución se usa el alcohol y el spray y con eso se elimina. En las escuelas los artículos de deporte, de juegos se va a intentar que no compartan, se va a tratar que sea individual ese tipo de actividades y se va a evitar estar tocando cosas en común. Pero a no enloquecer, no queremos niños psicóticos con miedo de tocar cualquier cosa (...) Bajemos la pelota, tratemos de pasar esta situación con el menor daño psicológico posible”, comentó.

Para la vuelta a casa, Galiana recomienda el lavado de manos y cara y el uso de alcohol en gel. A los niños más pequeños se les puede adelantar el baño. “Si en casa conviven con alguna persona con factores de riesgo, tratar de no estar todo el día respirándole arriba”. ¿Cuándo no debe ir un niño a la escuela? Por lo pronto si en la familia alguien tuvo contacto con un paciente COVID y está en cuarentena, el niño no debe asistir hasta descartar el contagio de ese familiar. Tampoco si el niño tiene fiebre (37,5° o más) y tos. Los cumpleaños tendrán que esperar un poco más, pero las visitas a casa de amigos, si no son muchos (hasta tres) podrían permitirse.