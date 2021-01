Más problemas en la piel: efecto colateral del uso del tapabocas por muchas horas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si hay algo que llegó con la pandemia de la COVID-19 para acompañarnos un largo tiempo es el tapabocas. No solo se trata de uno de los principales elementos de seguridad sanitaria con el que contamos, sino que también se ha vuelto protagonista de lo que se llama “emergentes de situaciones nuevas”, que no son otra cosa que los efectos colaterales.

El uso del tapabocas, mascarilla o barbijo ha traído problemas a nivel mundial que se han ido conociendo a medida que hemos transitado la enfermedad.



“Las mascarillas en invierno nos produjeron algunas cosas y en el verano nos complican en otro sentido, fundamentalmente porque el uso de la mascarilla genera un cambio en el microclima de la cara”, explicó la médica dermatóloga e integrante de la Sociedad de Dermatología del Uruguay, Mercedes Laporte.



En los meses de calor aumentan la temperatura y la humedad y eso incide en la microbiota, que es la cantidad y la calidad de gérmenes que tenemos en nuestra piel. La microbiota se compone de hongos, parásitos, bacterias y algunos pocos virus.



A esto hay que sumar el uso del tapabocas durante seis horas o más, que a su vez pueden dañar la piel en los lugares del rostro en los que se apoya. “Se puede generar una fisura en la piel, como un pequeño cortecito. Además, las bacterias que estaban ahí y estaban bien, se vuelven patógenas y pueden producir infecciones sobreagregadas o exacerbar las enfermedades que ya estaban, como la rosácea o la dermatitis”, apuntó Laporte.



También pueden hacer que surjan enfermedades nuevas, como lo que se ha dado en llamar el maskné, que es el acné que aparece por usar barbijos.



Hay que aclarar que los problemas derivados del uso de tapabocas aparecen tanto en las de uso médico (de alta protección o N95 o las quirúrgicas) como en las que utiliza la población en general (de tela). “Un aspecto bien interesante es que hoy por hoy ya se habla de una enfermedad laboral, de una dermatitis de contacto de tipo laboral por el uso de mascarillas por largas horas”, detalló Laporte.



Consejos para evitar infecciones.

Son varias las medidas que se pueden adoptar para evitar los inconvenientes derivados del uso de barbijos. Lo primero es mantener la piel hidratada porque la piel reseca altera su función barrera y está más predispuesta a enfermarse.



La hidratación dependerá del tipo de piel y de la edad de la persona pero, en general, se aconseja recurrir a hidratantes suaves y que no tengan perfume. “Se aplican una hora antes de ponerse la mascarilla para no alterar su función protectora”, remarcó la especialista.

Al llegar a casa, nos sacamos la mascarilla correctamente, tomándola de los agarres que van en las orejas y no de la parte de adelante. Si es descartable, se desecha, y si es reutilizable, se lava con frecuencia según el uso.



Luego se aplica un limpiador en el rostro (también se puede hacer en la mañana). “Si puede ser facial, mejor. No hay que usar un jabón cualquiera, como ser el mismo de la ducha. Lo mejor son los limpiadores sin detergente porque no dejan residuos en la piel. Si no tenemos nada, el agua fresca es una buena solución. Por último se vuelve a hidratar la piel”, detalló la dermatóloga.



Estos consejos son válidos tanto para mujeres como para hombres. En el caso de los niños, hasta la pubertad, su piel no tiene tanta seborrea por lo que no se irrita tanto. Pero si debe usar un barbijo varias horas también es válido el consejo de higiene.



Se sugiere, en lo posible, evitar el maquillaje porque, en general, ocluye los poros. “Eso ocurre aumentado por 10 cuando te ponés un maquillaje o una base pesada y le colocás una mascarilla arriba con la que estás muchas horas”, explicó Laporte.



En verano se debe cuidar, además, la utilización de protectores solares faciales. Deben ser adecuados al tipo de piel y en lo posible no comedogénicos.



Materiales del barbijo.

Si se va a optar por los tapabocas reutilizables, hay que ir por los de tela de algodón, de doble o triple capa, o por los de seda, que es un material muy natural y amigable para la piel. Se deben evitar las telas que tengan mucho sintético, alicradas.



Los colores deben ser claros porque las telas oscuras tienen pigmentos y las tintas pueden ser irritantes para la piel.



“Si bien se hacen medidas estándar, hay que tratar de usar la mascarilla de tu talla. Primero, porque sino no cumple la función de protección, y segundo, por el daño que causa el roce o la fricción cuando no es ajustada al rostro”, remarcó Laporte.



El uso del barbijo también obligó a cambiar los tratamientos de ciertas enfermedades. Por ejemplo, el del acné en los jóvenes porque se basa en uso de ácidos o peelings, prácticas que ya son irritantes. Si a eso se le suma la oclusión durante varias horas por el tapabocas, la irritación se agrava. Algo similar ocurre con las personas adultas y los antiarrugas con ácidos retinoicos.



En esos casos hubo que reajustar las medidas terapéuticas, quitando los irritantes y sustituyéndolos por medicamentos por vía oral, en el caso de los adolescentes, o apelando a otro tratamiento cosmetológico para el problema de los adultos.



“Cuando todas estas medidas no son suficientes y se generó una afección cutánea, el dermatólogo es el profesional idóneo para hacer un diagnóstico e indicar el tratamiento adecuado a seguir”, concluyó Laporte.

Hidratar La piel reseca altera su función barrera y está más predispuesta a enfermarse. Hay que hidratarla una hora antes del uso de la mascarilla y luego de retirarla.

Limpiar Ya sea en la mañana o en la noche es aconsejable hacer una limpieza del rostro con un limpiador facial adecuado al tipo de piel. Se puede recurrir a un jabón especial o al agua fresca.

Maquillaje Si es posible, hay que tratar de evitar maquillarse porque el uso de productos de consistencia pesada, sumado al uso del tapabocas, multiplica por 10 la oclusión de los poros.