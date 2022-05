"Masterchef Celebrity": una inesperada renuncia cambió la suerte del Pelado Peña

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La presencia de Christophe Krywonis volvió a marcar Masterchef Celebrity Uruguay, donde el francés ya había tenido su destaque la semana pasada. Hoy repitió poniendo manos a la obra y mostrándose un poco "regañón", como dijo Eduardo "Colo" Gianarelli, aunque con menos agresividad que en la entrega anterior del concurso de Canal 10.

Los participantes del equipo naranja se mostraron desconcertados cuando llegaron al camarín y no encontraron sus delantales. Se esperaban una sorpresa y la tuvieron, ya que el chef invitado se dedicó a brindarles una master class sobre cómo hacer una emulsión muy particular: una salsa bearnesa, hecha con base en la manteca clarificada y el estragón. Es una preparación con mucha técnica y en ella estuvo la clave de la jornada.

Es que los concursantes tuvieron que elaborar, en 70 minutos, un plato libre combinando proteína, guarnición y la salsa en cuestión. Krywonis avisó que a la media hora de desafío iba a pasar mesada por mesada a probar las salsas que habían hecho, aunque llegado el momento se encontró con un hallazgo amargo y lo hizo notar. "Son un desastre. Pasaron 30 minutos y ninguno terminó", reclamó.

Para ese entonces, la consigna ya había causado problemas en el supermercado, donde Luana Persíncula y Abigail Pereira se mostraron enfurecidas con sus compañeros. La cantante aseguró que le quitaron el entrecot de las manos y terminó insultando a viva voz; su colega tuvo un fuerte cruce con el Colo por un motivo bastante similar.



Como si fuera poco, Abigail más tarde se cayó y terminó con tres dedos cortados. Fue una jornada complicada.

Con la degustación de las salsas, Krywonis le dio un beso en la pelada a Ronnie Arias y así dejó atrás el fuerte cruce que habían tenido un martes atrás, en la emisión en la que el francés reconoció que quería estrangular al argentino. Ese gesto le otorgó la inmunidad al concursante, que igual completó la prueba pero sabiendo que no iba a ser eliminado.

De los que sí se jugaban su continuidad en el certamen, el primero en pasar al frente fue Reque Newsome, quien recibió elogios unánimes por la salsa bearnesa que logró. Sergio Puglia le dijo que era "maravillosa" y el deportista se mostró emocionado por la devolución.

A Enrique "Pelado" Peña le destacaron la perseverancia y el no haber tirado la toalla aún cuando estuvo en aprietos, así como el punto de cocción de su lomo. Lo demás fue criticable.

Con Abigail el jurado fue más alentador, al tiempo que también hizo énfasis en su capacidad de seguir adelante y no darse por vencida, en este caso con una entraña con vegetales al horno. La devolución de Oscar Belo fue otra de las mixtas de la jornada: le reconocieron la concentración con la que trabajó en sus medallones de solomillo de cerdo; el plato en sí fue fallido.

En una línea similar, Luana recibió unas cuantas críticas cuando presentó su milanesa de lomo con papines al romero. Christophe, al que le ha manifestado su admiración con insistencia, la retó: "Me pediste consejos que no aplicaste y eso me molesta, te lo tengo que decir". "Tenía que ser la milanesa de mi vida", opinó Ximena Torres, y Puglia agregó: "Tenés que empezar a escucharnos un poquitito mas".

Ese reparo se extendió a lo largo y ancho de la prueba de hoy, ya que el jurado repitió en más de una oportunidad que sus consejos no habían sido escuchados. Santiago Urrutia fue otro de los que pasó por ese reclamo, cuando llevó al frente una entraña a la milanesa con chips de remolacha que, en resumen, fue una buena idea con una ejecución fallida. Torres le había dado tips para el proceso y el piloto hizo oídos sordos; una lástima.

Palabras similares recayeron en Mariale Jaimes y Colo Gianarelli. Ambos optaron por preparar un bife con entrecot, pero por uno u otro motivo, no estuvieron a la altura de las exigencias.

Reque Newsome, como era de esperar tras la ronda de opiniones del jurado, logró el mejor plato del día, y subió al balcón en compañía de Abigail Pereira, que también tuvo un buen desempeño.

Siguieron los pasos de esta dupla Oscar Belo, para su enorme sorpresa; Colo Gianarelli y Mariale Jaimes. Y después le tocó a Luana, que otra vez tuvo que escuchar un reto de los profesionales, en este último caso de la boca de Laurent Lainé, quien criticó su dispersión: "Te quedás mirando la mosca".

El mano a mano definitivo fue entre dos hombres del deporte, Enrique Peña y Santiago Urrutia, y entonces Puglia reveló que quien abandonaba las cocinas de Masterchef era el Pelado Peña. Pero el anuncio llegó con sorpresa, ya que Urrutia reveló que por sus compromisos laborales iba a tener que volver a Europa y, por lo tanto, tenía que renunciar al concurso de cocina de Canal 10.

Entonces el piloto pidió dejarle su lugar a Peña, siempre y cuando este le compartiera la mitad del premio en caso de ganar la competencia. Bromas mediante, los compañeros celebraron a los gritos, con un entusiasmo unánime por la continuidad del ex Nacional, y el jurado fue complaciente.

"Hoy demostraste que sos un compañero de ley", le dijo Puglia con la voz quebrada. Urrutia, por su parte, se despidió augurando una nueva oportunidad y decidió ponerle sus fichas como potencial ganador a Gianarelli. "Me voy feliz", declaró.