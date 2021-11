"Patria y vida", el tema que citó Lacalle Pou a Díaz-Canel, ganó el Latin Grammy a canción del año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Patria y vida", un tema que se ha convertido en un emblema de las protestas contra el Gobierno cubano, se llevó este jueves el Latin Grammy a la canción del año en la ceremonia que se está celebrando en Las Vegas (EE.UU.). Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Castillo "El Osorbo" y el Funky son los intérpretes de esta canción.

Es, además, la canción que el presidente Luis Lacalle Pou citó al finalizar su discurso en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en México. "Que no siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente, quién le dijo que Cuba es de ustedes, si Cuba es de toda mi gente", citó el mandatario arremetiendo contra el gobierno cubano.



Al finalizar su participación y a pesar de no tener más tiempo para hablar, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel se hizo oír a través de su micrófono y criticó el "mal gusto musical" de Lacalle Pou. "Creo que no se deben quedar cosas sin aclarar. Parece que el presidente Lacalle tiene muy mal gusto musical. Esa canción es totalmente una mentira y una construcción entre algunos artistas en contra de la revolución cubana", sostuvo.



Pero este cruce no quedó en la cumbre y causó la posterior reacción de uno de sus autores. El cubano Randy Malcom, integrante del grupo Gente de Zona, publicó su apoyo al presidente uruguayo y se pronunció en contra del mandatario de su país.



"No creo que el presidente de Uruguay tenga mal gusto musical, todo lo contrario, él sí supo ponerse en la piel de los cubanos e identificarse con nosotros, gracias a una canción que está haciendo historia y que quedará para toda la vida en el corazón de todos nosotros por varias generaciones. GRACIAS PRESIDENTE LUIS LACALLE por todo su apoyo le garantizo que mi pueblo siempre estará agradecido por esas palabras", expresó.



"Libertad para todos los presos políticos"

El Latin Grammy a la canción del año reconoce los logros de los compositores, mientras que la grabación del año —que ya había sido anunciado para "Talvez" de Caetano y Tom Veloso— distingue a artistas, productores e ingenieros de un tema.



En el caso de "Patria y vida", también fueron premiados compositores que aportaron al tema como Yadam González y Beatriz Luengo.



"Patria y vida" se impuso a "A tu lado" (Paula Arenas), "Agua" (Tainy y J Balvin), "A veces" (Diamante Eléctrico), "Hawái" (Maluma), "Canción bonita" (Carlos Vives y Ricky Martin), "Mi guitarra" (Javier Limón, Juan Luis Guerra y Nella) y "Que se sepa nuestro amor" (Mon Laferte y Alejandro Fernández).

También estaban nominadas "Si hubieras querido" (Pablo Alborán), "Todo de ti" (Rauw Alejandro"), "Dios así lo quiso (Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra) y "Vida de rico" (Camilo).

Sobre el escenario, los autores de "Patria y vida" reclamaron "libertad para todos los presos políticos que están en Cuba".



El galardón para "Patria y vida" llegó justo después de que esta canción fuera interpretada en el escenario en uno de los momentos más destacados de la ceremonia. "Esta canción va dedicada a todos los presos políticos en Cuba", dijo "El Funky" antes de interpretarla.



En especial, "El Funky" se refirió al líder del Movimiento San Isidro (MSI), Luis Manuel Otero Alcántara; y a Maykel Castillo "El Osorbo", que es otro de los autores de la canción.



"El Funky" aseguró que esta noche ambos estaban "presentes" en sus "corazones.

La actuación acabó con los cinco músicos gritando "viva Cuba libre".

Vestidos completamente de blanco, los artistas invitaron al público a que iluminara la oscuridad con sus móviles y entre los espectadores se vio alguna bandera cubana.



La canción llegó precedida de una introducción de Gloria Estefan, quien se refirió a "Patria y vida" como "un himno".



"Esta canción es un ejemplo del poder que tiene la música para movilizar, inspirar y unirnos bajo la promesa de un día mejor, para seguir sembrando esa esperanza", dijo.

Los ganadores al Grammy Latino en las principales categorías



-Grabación del año:

"Talvez" - Caetano Veloso & Tom Veloso



-Álbum del Año:

Salswing! - Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta



-Canción del Año:

"Patria Y Vida" - Descemer Bueno, El Funky, Gente De Zona, Yadam González, Beatriz Luengo, Maykel Osorbo & Yotuel



-Mejor nuevo artista:

Juliana Velásquez



-Mejor Álbum Vocal Pop:

Mis Manos - Camilo



-Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional:

Privé - Juan Luis Guerra



-Mejor Canción Pop:

"Vida de Rico" - Camilo



-Mejor Fusión/Interpretación Urbana:

"Tattoo" - Rauw Alejandro & Camilo



-Mejor Interpretación Reggaeton:

"Bichota" - Karol G



-Mejor Álbum de Música Urbana:

El último tour del mundo - Bad Bunny



-Mejor Canción de Rap/Hip Hop:

Booker T - Bad Bunny & Marco Daniel Borrero



-Mejor Canción Urbana:

"Patria y Vida" - Descemer Bueno, Gente de Zona, Yotuel, El Funky & Maykel Osorbo



-Mejor Álbum de Pop Rock:

El Origen - Juanes



-Mejor Canción de Pop Rock:

"Hong Kong" - Alizzz, Andrés Calamaro, Jorge Drexler, Víctor Martínez & C. Tangana



-Mejor Canción Alternativa:

"Nominao" - Alizzz, Jorge Drexler & C. Tangana



-Mejor Álbum Instrumental:

Toquinho e Yamandú Costa - Baianinha - Toquinho e Yamandú Costa



-Mejor Álbum Rock:

El Pozo Brillante - Vicentico



-Mejor Canción Rock:

"Ahora 1" - Vicentico



-Mejor Álbum Mariachi:

A mis 80's - Vicente Fernández



-Mejor Álbum de Salsa:

Salsa Plus! - Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta



-Mejor Álbum de Música Alternativa:

Calambre - Nathy Peluso



-Mejor Álbum Cantautor:

Seis - Mon Laferte



-Mejor Arreglo:

"Ojalá que llueva café en el campo" - Juan Luis Guerra



-Mejor Álbum Tropical Contemporáneo:

Brazil305 - Gloria Estefan



-Productor del Año:

Edgar Barrera



-Mejor Álbum de Samba/Pagode:

Sempre se pode sonhar - Paulinho da Viola