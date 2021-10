Adele arrasa en YouTube con "Easy On Me", su primera canción en seis años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Adele lanzó este jueves su canción de regreso "Easy On Me", la primera que publica en seis años y en la que profundiza en un período complejo de su vida que, adelantó, estará reflejado en su nuevo disco, 30.

La estrella de 33 años sufrió un "año de ansiedad" en el que su matrimonio se vino abajo, explicó recientemente. Y si bien su voz extraordinaria no ha perdido potencia, la letra de "Easy On Me" revela una vulnerabilidad más profunda, que se nota en la letra y se acentúa con la melodía de piano.

El estreno de la canción llegó con un videoclip de larga introducción, en tono de cortometraje, que muestra a la artista abandonando una casa de campo que luce un cartel de "en venta". Desde allí, la artista emprende un viaje en auto cargado de añoranza y recuerdos.



El visual va en blanco y negro, en la línea del videoclip de "Hello" que fue el gran hit de su último disco, 25 (2016), hasta que pasa al color para dejar clara la transición hacia la nueva etapa de Adele.

Pese a todos estos años de ausencia, la cantante británica no ha caído en el olvido: en 18 horas de publicación, el videoclip acumulaba más de 29 millones de reproducciones en YouTube y, claro, estaba entre las tendencias de la plataforma de streaming.



"Easy On Me" es el primer adelanto de 30, cuarto disco de estudio de Adele que lanzó su primer trabajo, 19, en 2008. Luego vinieron 21 (2011), con el éxito global de "Rolling in the Deep", y 25 (2016) que la terminó de consolidar como una de las principales estrellas de la música pop actual.



30 saldrá el 19 de noviembre y la grabación comenzó hace tres años, explicó la cantante en un posteo en sus redes, en el que definió al momento vital de esa época como "un laberinto de absoluto desorden y confusión interior".

Adele ha vendido millones de discos y ha ganado innumerables premios, incluidos un premio Oscar (por "Skyfall", para la película homónima de la saga de James Bond) y 15 Grammys, por lo que este lanzamiento es uno de los más esperados del año.



Hace poco rompió su largo silencio con una entrevista para la revista de moda Vogue, en la que relató haber vivido como una reclusa mientras luchaba contra la ansiedad.