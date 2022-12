Globos de Oro 2023: la lista completa de todas las nominadas y cómo verlas en streaming y en cines

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La comedia irlandesa Los espíritus de la isla o The Banshees of Inisherin, que se estrena en febrero en Uruguay, encabeza con ocho nominaciones la carrera por los Globos de Oro, que le hicieron lugar a Argentina, 1985 entre las cinco candidatas a mejor película de habla no inglesa.

Además, la comedia fantástica Todo en todas partes al mismo tiempo obtuvo seis nominaciones, en tanto Babylon, sobre la Edad de Oro de Hollywood, y Los Fabelman, de Steven Spielberg, se llevaron cinco cada una en las nominaciones anunciadas hoy.

Las plataformas de streaming Netflix y HBO Max, en tanto, empataron con 14 nominaciones en el apartado televisivo de cara a la 80ª edición de los Globos de Oro. La quinta temporada de The Crown (Netflix), la exitosa miniserie sobre Jeffrey Dahmer (Netflix) y la segunda entrega de The White Lotus (HBO) acumularon cuatro candidaturas cada una, aunque la comedia Abbott Elementary fue la producción más nominada, con cinco.

Tras no ser televisados este año por diversos escándalos de corrupción en el seno de la HFPA, la asociación que los organiza, la cadena NBC volverá a emitir unos Globos de Oro que en 2023 pretenden recuperar el prestigio perdido y su lugar como el segundo premio más relevante en la industria del cine después de los Óscar.

A continuación, la lista completa de candidaturas.

lista Todos los nominados en series

Mejor actor de miniserie, serie de antología o película de televisión

Taron Egerton - Black Bird (Apple TV, no disponible en Uruguay)

Colin Firth - La escalera (HBO Max)

Andrew Garfield - Por mandato del cielo (Star+)

Evan Peters - DAHMER | Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer (Netflix)

Sebastian Stan - Pam & Tommy (Star+)

Mejor actor de reparto de miniserie, serie de antología o película de tevé

F. Murray Abraham - The White Lotus (HBO Max)

Domhnall Gleeson - El paciente (Star+, estrena el 21)

Paul Walter Hauser - Black Bird

Richard Jenkins - DAHMER | Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer

Seth Rogen - Pam & Tommy

Mejor actriz de miniserie, serie de antología o película de televisión

Jessica Chastain - George & Tammy (no disponible en Uruguay)

Julia Garner - Inventando a Anna (Netflix)

Lily James - Pam & Tommy

Julia Roberts - Gaslit (no disponible en Uruguay)

Amanda Seyfried - The Dropout (Star+)

Lily James como Pamela Anderson en la serie "Pam and Tommy". Foto: Difusión

Mejor actriz de reparto de miniserie, serie de antología o película de tele

Jennifer Coolidge - The White Lotus

Claire Danes - Fleishman Is in Trouble (próximamente en Star+)

Daisy Edgar-Jones - Por mandato del cielo

Niecy Nash-Betts - DAHMER | Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer

Aubrey Plaza - The White Lotus

Mejor miniserie, serie de antología o película de televisión

Black Bird

DAHMER | Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer

Pam & Tommy

The Dropout

The White Lotus: Sicilia

Mejor actor en serie musical o de comedia

Donald Glover - Atlanta (Netflix)

Bill Hader - Barry (HBO Max)

Steve Martin - Only Murders in the Building (Star+)

Martin Short - Only Murders in the Building

Jeremy Allen White - The Bear (Star+)

Mejor actriz de reparto en serie musical o de comedia

Elizabeth Debicki - The Crown (Netflix)

Hannah Einbinder - Hacks (HBO Max)

Julia Garner - Ozark (Netflix)

Janelle James - Abbott Elementary (Star+)

Sheryl Lee Ralph - Abbott Elementary

Mejor serie musical o de comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

Merlina (Netflix)

La serie "The Bear", una de las mejores del año

Mejor actriz en serie de drama

Emma D’Arcy - House of the Dragon (HBO Max)

Laura Linney - Ozark

Imelda Staunton - The Crown

Hilary Swank - Alaska Daily (no disponible en Uruguay)

Zendaya - Euphoria (HBO Max)



Mejor actor en serie de drama

Jeff Bridges - The Old Man (Star+)

Kevin Costner - Yellowstone (Paramount+)

Diego Luna - Andor (Disney+)

Bob Odenkirk - Better Call Saul (Netflix)

Adam Scott - Severance (no está disponible en Uruguay)

Mejor serie de drama

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

Ozark

Severance

Todo el plantel de la quinta temporada de "The Crown"

lista Todos los nominados en películas

Mejor película de habla no inglesa

RRR (India) - Netflix

Sin novedad en el frente (Alemania) - Netflix

Argentina, 1985 (Argentina) - Amazon Prime Video

Close (Bélgica)

Decision to Leave (Corea del Sur)

Mejor película animada

Pinocho de Guillermo Del Toro (Netflix)

Marcel the Shell With Shoes On

Gato con botas: el último deseo (estrena el 2 de enero en cines locales)

Red (Disney+)

Mejor banda sonora

Alexandre Desplat - Pinocho de Guillermo Del Toro

Hildur Guðnadóttir - Ellas hablan (estrena en cines locales el 2 de marzo)

Justin Hurwitz - Babylon (estrena el 19 de enero en cines locales)

John Williams - Los Fabelman (estrena el 26 de enero en cines locales)

Carter Burwell - Los espíritus de la isla (estrena el 2 de febrero en cines)

Imagen de la película "The Banshees of Inisherin" o "Los espíritus de la isla". Foto: Difusión

Mejor guion

Todd Field - Tár (estrena el 9 de febrero en cines locales)

Tony Kushner & Steven Spielberg - Los Fabelman

Daniel Kwan, Daniel Scheinert - Todo en todas partes al mismo tiempo (ya se vio en cines locales)

Martin McDonagh - Los espíritus de la isla

Sarah Polley - Ellas hablan

Mejor director

James Cameron - Avatar: el camino del agua (estrena el jueves 15)

Daniel Kwan and Daniel Scheinert - Todo en todas partes al mismo tiempo

Baz Luhrmann - Elvis (HBO Max)

Martin McDonagh - Los espíritus de la isla

Steven Spielberg - Los Fabelman

Mejor actor de comedia o musical

Diego Calva - Babylon

Daniel Craig - Glass Onion: un misterio de Knives Out (estrena el 23 de diciembre en Netflix)

Adam Driver - White Noise

Colin Farrell - Los espíritus de la isla

Ralph Fiennes - El menú (en cines actualmente)

Ralph Fiennes como un atemorizante chef y Anya Taylor-Joy como su comensal en “El menú”

Mejor actriz de comedia o musical

Margot Robbie - Babylon

Anya Taylor-Joy - El menú

Emma Thompson - Buena suerte, Leo Grande (ya se vio en cines locales)

Lesley Manville - La señora Harris va a París (ya se vio en cines locales)

Michelle Yeoh - Todo en todas partes al mismo tiempo

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett - Black Panther: Wakanda Forever (en cines actualmente)

Kerry Condon - Los espíritus de la isla

Jamie Lee Curtis - Todo en todas partes al mismo tiempo

Dolly De Leon - Triangle of Sadness (sin fecha de estreno en Uruguay)

Carey Mulligan - Ella dijo (en cines actualmente)

Mejor actor de reparto

Brendan Gleeson - Los espíritus de la isla

Ke Huy Quan - Todo en todas partes al mismo tiempo

Barry Keoghan - Los espíritus de la isla

Brad Pitt - Babylon

Eddie Redmayne - El ángel de la muerte (Netflix)

Mejor actriz de drama

Cate Blanchett - Tár

Olivia Colman - Imperio de luz (estrena en cines el 23 de febrero)

Viola Davis - La mujer rey (ya se vio en cines locales)

Ana de Armas - Blonde (Netflix)

Michelle Williams - Los Fableman

Ana De Armas como Marilyn Monroe en "Blonde". Foto: Netflix

Mejor actor de drama

Austin Butler - Elvis

Brendan Fraser - The Whale (sin fecha de estreno en Uruguay)

Hugh Jackman - The Son (sin fecha de estreno en Uruguay)

Bill Nighy - Living (sin fecha de estreno en Uruguay)

Jeremy Pope - The Inspection (sin fecha de estreno en Uruguay)

Mejor canción original

“Carolina”, de Taylor Swift (La chica salvaje, HBO Max)

“Ciao Papa”, de Guillermo del Toro & Roeban Katz (Pinocho)

“Hold My Hand”, de Lady Gaga and Bloodpop (Top Gun: Maverick, desde el 22 de diciembre en Star+)

“Lift Me Up”, de Tems, Ludwig Göransson, Rihanna and Ryan Coogler (Black Panther: Wakanda Forever)

“Naatu Naatu”, de Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj (RRR)

Mejor película de comedia o musical

Babylon

Los espíritus de la isla

Todo en todas partes al mismo tiempo

Glass Onion: un misterio de Knives Out

Triangle of Sadness

Mejor película de drama

Avatar: El camino del agua

Elvis

Los Fableman

Tár

Top Gun: Maverick