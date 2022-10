"House of the Dragon", capítulo 10: cómo fue el final y cuándo se estrena la temporada 2

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Atención: esta nota tiene spoilers del capítulo 10 de House of The Dragon.



Pasan apenas unos instantes del final y en un rincón y otro del mundo, alguien googlea con cierta desesperación e intenta averiguar qué se sabe de la temporada 2 de House of the Dragon. No de la trama, no de los actores, sino del tiempo: ¿cuándo vuelve?, ¿tiene fecha de estreno?, ¿ya se rodó? O lo que es parecido: ¿cuánto habrá que esperar después de semejante final?

El capítulo de ayer fue el perfecto remate de un desembarco televisivo que creció lento, hasta tener al público absolutamente cautivado y comprometido con la causa. Hay, con el universo televisivo de Game of Thrones, algo de ritual global: aún cuando el episodio se había filtrado el viernes, el domingo la gran mayoría cumplió con la ceremonia de sentarse frente a la pantalla a la hora establecida (para Uruguay, las 22.00), observar, estremecerse y luego volcarse a las redes sociales a comentar, compartir, opinar. Los memes de House of the Dragon son capítulo aparte.

Ayer, entonces, se cerró la primera temporada de la precuela de Game of Thrones. Ambientada 200 años antes de los hechos ya conocidos, y basada también en una novela de George R. R. Martin (Fuego y sangre), la serie se enfoca en la casa Targaryen y sigue, una vez más, la disputa por el Trono de Hierro, esta vez en forma de choque intrafamiliar.

La temporada fue de menos a más, con un ritmo y un poder de seducción que se vio afectado, sobre todo durante la primera mitad, por los constantes cambios en el elenco. A medida que el tiempo de la narración pasaba, dos de los personajes centrales, el de la princesa Rhaenyra Targaryen y el de la reina Alicent Hightower, sufrieron cambios de actrices, y eso aplicó también para sus hijos y algunos otros secundarios.

Hasta que el tiempo de la ficción se estableció definitivamente en la adultez de las antagonistas, entonces, todo fue terreno de preparación: presentación de figuras y roles, cambios en su desarrollo, conflicto de intereses y así. El principal, claro, el de la sucesión del trono: el rey Viserys (Paddy Considine) decidió que su heredera fuera su primogénita Rhaenyra, pero nunca en la historia de Westeros hubo una reina mujer.

La tensión que dispara esta decisión se agudiza cuando, en su segundo matrimonio, Viserys finalmente tiene hijos varones. Aunque se mantiene firme en su deseo de que Rhaenyra sea reina, ni la familia de su esposa ni su entorno parecen estar de acuerdo.

En el penúltimo episodio, la muerte de Viserys deviene en la coronación de su hijo Aegon, que es proclamado rey luego de que Alicient (Olivia Cooke) malinterpretara las palabras de su convaleciente marido. Y en el final de temporada, Rhaenyra (Emma D'Arcy) finalmente se entera de las novedades y debe tomar decisiones.

Proclamada reina en Dragonstone, la tierra en la que se encuentra, por su círculo íntimo y algunos de los que ya le habían jurado lealtad, la joven procura no desatar una guerra en el reino, entendiendo que su misión como gobernadora es mantener la unidad y la calma. Pero la trágica muerte de un hijo —la segunda del día— la transformará al instante.

Así, la guerra en Westeros es inminente, pero para eso, para la famosa danza de dragones, habrá que esperar un buen rato.

futuro ¿Qué se sabe de la temporada 2?

La segunda temporada de House of the Dragon está confirmada y, cuando se la anunció, HBO manifestó la emoción que le generaba a la compañía "seguir dando vida a la épica saga".

Tendrá, como la primera, 10 episodios de alrededor de una hora cada uno. Será más sangrienta porque la guerra estará en el centro de la trama, pero los creadores también han manifestado su intención de aportar un poco más de humor.



“La segunda temporada tendrá el ritmo que la gente espera”, prometió en una entrevista con The Times el showrunner Ryan Condal. Se mantendrán los principales personajes y es de esperar que aparezcan nuevo.

En cuanto a la fecha de estreno de la temporada 2 de House of the Dragon, nada está dicho. La producción de los nuevos capítulos está en marcha, el rodaje —según trascendidos— comenzaría a fines de este año, y por lo ambicioso y complejo del trabajo en sí, se estima que el lanzamiento recién se dará en la primera mitad de 2024.

Si la referencia es Game of Thrones, cabe recordar que las temporadas se estrenaron cada un año, a excepción de la última, que llegó casi dos años después de su antecesora. En cualquier caso, habrá que esperar.