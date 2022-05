La Sub 14 también juega por el clásico: Nacional 0-0 Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional empató 1-1 Peñarol en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura Sub 15 en el Parque Palermo de Central Español. Con este resultados el tricolor llegó a 14 unidades y se ubicó en el segundo puesto en compañía de Boston River, ambos cuatro puntos de Liverpool. Mientras que Peñarol está cuarto con 10 unidades al igual que Wanderers y Racing.



Desde las 16 horas se miden ambos elencos en la categoría Sub 14 (VTV+).



El sábado comenzó la ronda de clásicos en las formativas con un saldo positivo tricolor. En la Sub 19 fue triunfo 3-1 de Nacional. A segunda hora, en Sub 17 fue empate 1-1 y en Sub 16 también fue victoria de Nacional, aunque en este caso por 3-2.

Sub 14 - Primer tiempo

El inicio del partido fue chato, ninguno de los dos equipos tuvo muchas chances. Peñarol no lograba ordenarse y buscaba jugadas de pelota quieta, aunque no las consiguió. Lo más cerca del arco que estuvo fue cuando Renzo Cupla se llevó puesto al arquero del tricolor, Gustavo Obiedo, en el intento de cabecear. El tricolor tuvo una primera chance por intermedio de Joaquín Aguirre que remató en el inicio y la pelota se fue por el costado del arco



Nacional tuvo más la pelota y aunque no llegó gran cantidad de veces al área rival tuvo más chances. La segunda más clara fue un tiro cruzado de Kevin Martínez, el jugador vio el espacio y remató pero definió mal y la pelota se fue al córner.



Sub 15: Nacional 1- Peñarol 1

Iban apenas dos minutos cuando Elvís López tomó el balón, corrió para desbordar la banda izquierda esquivando la defensa de Peñarol y casi sobre el arco asistió a Bruno Arady que estaba suelto para rematar cruzado y abrir el marcador a favor de Nacional. A partir de allí el medio de la cancha era de dominio tricolor y estos jugaban mejor.



Recién entrados los 20' Peñarol empezó a jugar más en el área rival, llegaba por Mateo Pérez y Tiago Martinelli movía los hilos. Fue ahí que el mirasol tuvo varias aproximaciones pero en tres de las jugadas cometió offside.



Con el paso de los minutos Nacional dejó de tener la iniciativa a la hora de proponer y Peñarol mejoró en el juego, aunque siguió sin poder concretar en el marcador. Otra vez quedaba solo Barbas por la derecha, pero estaba adelantado y el aurinegro sumaba el cuarto offside.



A los 37 minutos llegó la oportunidad de Peñarol de empatar: el árbitro marcó penal por una mano del central tricolor que había peinado la pelota con los brazos arriba en el área. El encargado de ejecutar el remate fue Germán Barbas y, aunque lo pateó bien: un tiro fuerte, abajo y contra el palo, el arquero Martín García adivinó el palo y sacó el remate que podría haber significado el empate aurinegro.



El complemento no cambió mucho el trámite, a ambos equipos les costó llegar. Hubo varios acalambrados entre los 60’ y los 66', entre ellos, el autor y quien asistió el gol tricolor, que luego procedieron a retirarse de la cancha.

Fue así que cuando menos parecía que iba a llegar, Joaquín Pastorini cabeceó a los 75' una pelota inalcanzable para García e igualó el marcador a 1. Ya cansados y sin muchas propuestas el duelo finalizó y fue con un resultado que hizo justifica al trámite del partido.



Así juega la Sub 15 de Nacional frente a Peñarol por la 6ª fecha del Torneo Apertura.#CanteraInagotable pic.twitter.com/r0u7JWiz3S — Nacional Formativas (@CNdeFformativas) May 10, 2022