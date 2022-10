Incidentes en el Boston River-Peñarol: cuánto le costarán al aurinegro los daños al Parque Viera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Más allá del costo deportivo que pueden llegar a tener para Peñarol los incidentes que se registraron en el Parque Viera y obligaron a suspender el encuentro ante Boston River, en el plano económico habrá consecuencias para el mirasol. El escenario de Wanderers sufrió daños que en su mayor parte abarcan la herrería y algunos bancos de una de las tribunas visitantes.

En diálogo con Ovación, Álvaro Queijo, consejero de Peñarol, contó que desde el mirasol hay disposición total para pagar los costos y agregó: “No tenemos el número de cuánto serían los daños sobre el Viera, yo al menos no lo sé y todavía no lo han pasado”, inició.



Y luego dijo: “Lo que sabemos es lo que vimos el día del partido, que hubo daños en los alambrados, pero Wanderers tendrá que pedir los presupuestos y, una vez que los tenga, nos informará a nosotros y ahí veremos”.



De todas formas, puso el foco en los hechos de violencia: “Los costos no aparentarían ser demasiado significativos, lo que más nos duele son los incidentes en sí”, expresó Queijo.

Incidentes en el Boston River-Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

A la hora de resarcir al Bohemio, la institución mirasol no tendrá inconveniente: “Lo que corresponde, corresponde, nosotros vamos a dejar el Parque Viera como cuando llegamos a jugar el partido”, dijo.



Según pudo saber Ovación con fuentes allegadas a la dirigencia de Wanderers, el costo aproximado de los daños al estadio sería de unos $40.000 y desde el club también entienden que, por fortuna, no fueron tan significativos a nivel de infraestructura.



¿Cómo se producirá el pago? La Asociación Uruguaya de Fútbol será la encargada de abonar el monto y luego lo descontará de la cuenta corriente que tiene con Peñarol.