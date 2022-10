Peñarol está cada vez más lejos de la Copa Libertadores 2023: mirá lo que necesita para clasificar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Si bien el partido entre Boston River y Peñarol por la fecha 13 del Torneo Clausura fue suspendido a los 87', cuando el Sastre ganaba 2-1, todo indica que el encuentro no se reanudará.

El tema pasará al Tribunal de Disciplina de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que evaluará lo sucedido y los pasos a seguir. Es factible que, como quedaba tan poco tiempo para terminar y los inconvenientes fueron causados exclusivamente por hinchas de Peñarol, que el duelo se le dé ganado a Boston River.

De ese modo, el aurinegro sufrirá un nuevo cachetazo en su búsqueda por clasificar a la Copa Libertadores 2023. El fútbol uruguayo tiene cuatro cupos para este torneo y hay dos equipos que Peñarol (55) ya sabe que no alcanzará: Nacional (72) y Liverpool (65), que tienen un partido menos, y están en los dos primeros lugares de la Tabla Anual.



Luego Peñarol tiene por delante a Deportivo Maldonado con 59, Defensor Sporting con 57 y River Plate que tiene 57 y un partido menos. Es decir que a falta de seis puntos por jugar, el aurinegro está a cuatro del equipo fernandino, puede quedar hoy a cuatro del Darsenero y ya está dos puntos por debajo del Tuerto.

Pero como si fuera poco, hay que sumarle que cuando se le dé ganado el partido a Boston River también lo pasará por tres puntos en la acumulada (58). Es decir que Peñarol caerá al séptimo lugar, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Hoy estarían clasificando a la Libertadores:

- Nacional 72 puntos.

- Liverpool 65.

- Deportivo Maldonado 59.

- Defensor Sporting 57.

Hoy estarían clasificando a la Sudamericana:

- River Plate 56.

- Peñarol 55.

- Boston River 55 (sin contar los puntos ante Peñarol).

- Danubio 53.

Partidos que cierran la fecha 13:

Vale recordar que este jueves se cerrará la antepenúltima fecha en donde podrían sumar puntos Nacional, Liverpool y River.



- River Plate vs. Liverpool (15.00 - Parque Saroldi).

- Albion vs. Nacional (19.00 - Estadio Centenario).

- Wanderers vs. Cerrito (21.30 - Parque Viera).

Lo que le queda a cada uno en las últimos dos fechas:

- Nacional: Cerrito y Danubio.

- Liverpool: Cerro Largo y Fénix.

- Deportivo Maldonado: Defensor y Albion.

- Defensor Sporting: Deportivo Maldonado y Rentistas.

- River Plate: Peñarol y MC Torque.

- Peñarol: River Plate y Cerro Largo.

- Boston River: MC Torque y Wanderers.

- Danubio: Albion y Nacional.