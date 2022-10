Partido suspendido entre Boston River y Peñarol: cuándo se conocerá la resolución

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol y Boston River están a la expectativa de lo que sucederá con los puntos que están en juego del partido que jugaron por la fecha 13 del Clausura. Esas unidades son clave para sus aspiraciones coperas ya que ambos están igualados en la Tabla Anual con 55 puntos, aunque el Sastre tiene todas las de ganar producto de que ganaba 2-1 a falta de 3’ para terminar y que no tuvo nada que ver en los incidentes.



Hasta el momento, el Tribunal de Disciplina de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tomó como medida cautelar la obligación de Peñarol de jugar sin sus hinchas cuando oficie de local por el término de 15 días. De todas formas, el domingo, cuando River Plate visite al CDS, podrá llevar a sus simpatizantes porque no se pretende afectar el derecho de terceros, según la resolucion.

¿Cuándo se sabrá cómo terminará esta historia y si se da por terminado el partido? En diálogo con Ovación, Juan Diego Menghi, miembro del Tribunal de Disciplina de AUF, respondió: “Cuando se llegue al fallo definitivo, eso va a depender de los tiempos administrativos, pero no va a durar menos de una semana, de una semana a 10 días”, dijo argumentando que hay plazos procesales que respetar.



Por otra parte, ante la pregunta de si es probable que las unidades en juego vayan para el Sastre, dijo que hasta el momento no es algo que se haya estudiado ni un tema del que pueda emitir opinión “porque no está la prueba diligenciada y estaría prejuzgando”.

Todavía hay un proceso disciplinario a realizar que incluye el traslado del informe a Peñarol, los argumentos del club y la audiencia antes de la resolución, pero según informaron a Ovación, hay argumentos jurídicos para que eventualmente el partido se considere terminado y un antecedente no tan lejano: el denominado clásico de la ambulancia disputado en la semifinal del Uruguayo 2015, donde en el alargue y con Nacional arriba 3-2, debió suspenderse por incidentes y el festejo fue del tricolor.