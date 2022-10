El conmovedor mensaje de un hincha de River a sus jugadores tras la gran temporada del darsenero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En River Plate se viven horas de mucha alegría ya que más allá de que el equipo fue protagonista del Torneo Clausura y peleó por el título de campeón hasta unas fechas antes del final, cumplió uno de sus objetivos y tendrá actividad internacional en 2023.

El equipo de Gustavo Díaz consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana tras quedar en el quinto lugar de la Tabla Anual y ahora esperará para saber quién será su rival en la primera fase del torneo.

Muchos hinchas se sienten orgullosos de la campaña del darsenero pero hay uno que lo demostró de manera más que especial haciéndole llegar a los jugadores y al cuerpo técnico una emotiva carga.

Se trata de Esteban, quien además de ser hincha de la institución, se desempeña como seguridad en el Parque Federico Omar Saroldi.

Para muchos son 22 tipos corriendo atrás de la ⚽️, para muchos más, es un sentimiento donde hacen feliz a muchísima gente. El viernes cuando llegaron al Saroldi el cuerpo técnico y jugadores de @cariverplateuru para jugar su último partido se encontraron con ésta carta 👇 pic.twitter.com/TgAePs0DPl — Daniel De Leon (@delaion2511) October 25, 2022

“Soy Esteban, el guardia que trabaja todas las noches en el Saroldi. Era para decirles gracias, hacia tiempo no disfrutaba tanto del fútbol, desde chico era hincha y socio de Peñarol, pero con los años me aburrió el fútbol y fui escéptico y me borré como socio”, comenzó diciendo el hincha darsenero.

“Desde que los vi trabajar me volvió la fe en el trabajo que todos ustedes hacen, les agradezco por dejarme se parte de esta ilusión. Se gana, se empata y se pierde. Así es la vida. También estoy feliz por todo lo que hicieron este año. Obvio que siempre el objetivo es ser campeón, pero qué bueno fue ilusionarse”, continúa diciendo la emotiva carta de Esteban.

El cierre del mensaje escrito a mano termina expresando que “a lo mejor a muchos no los voy a ver en un largo tiempo, pero gracias a ustedes me hice hincha y socio de River y lo más importante me enamoré de nuevo del fútbol. Mil gracias”.