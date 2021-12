Cebolla Rodríguez: "Lo más doloroso es que se diga que por mí Plaza no ganó US$ 3 millones"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cristian "Cebolla" Rodríguez rompió el silencio luego de la final del Campeonato Uruguayo donde Plaza Colonia cayó ante Peñarol y donde mucho se habló sobre el hecho de que el experimentado volante no remate ninguno de los penales de la tanda.

En diálogo con Canal 5, el Cebolla confesó: "Estuve cuatro días sin poder dormir y complicado por los comentarios en las redes sociales y en los programas deportivos que se dijeron cosas exageradas".

"Lo más doloroso es que se diga que por mí Plaza no ganó US$ 3 millones siendo que era un definición por penales y podía pasara de todo. Nadie tiene la bola de cristal y sabe quién va hacer el gol y quién lo va a errar", agregó desde Colonia.



El exjugador de la selección uruguaya aseguró que "en definitiva fue una decisión del entrenador que me dijo que no iba a estar en los primeros. Hay que respetar la decisión del entrenador y él lo explicó, pero no le dieron bola".

En referencia a lo que fue la temporada con el Patablanca manifestó: "Para Plaza es histórico esto. Volver a salir campeón del Apertura sacando más de 10 puntos de ventaja a en la Anual y clasificar a Copa Libertadores que es la primera vez en la historia que a Plaza le toca".



Respecto a su futuro, teniendo en cuenta que su vínculo con el club finaliza el 31 de diciembre de 2021, agregó: "Estoy al final de mi carrera y por eso me vine para Plaza, a estar tranquilo teniendo acá cerca Juan Lacaze".



Ante la posibilidad de un retiro sostuvo que se lo imagina como algo "normal, no pido nada diferente". "El día que no quiera jugar mas, agarro los zapatos de fútbol que me van quedando, me vengo para acá y un agradecimiento a las personas que me apoyaron. A disfrutar del campo y más que nada de mis hijas que gracias a Dios están sanas", sentenció.